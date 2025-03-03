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Крипторинок оживає — біткоїн підскочив після новин з Білого дому

3 березня 2025 11:48
Катерина Балаєва - редактор
Біткоїн зростає на 20% після заяви Трампа про створення крипторезерву
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Катерина Балаєва - редактор

Вартість біткоїна 3 березня різко зросла на понад 20% після гучної заяви президента США Дональда Трампа. Глава Білого дому оголосив про створення Стратегічного крипторезерву США, що включатиме Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) та Cardano (ADA). Ця новина викликала миттєву реакцію на ринку.

Як пише Reuters, біткоїн піднявся до 93 057 дол., порівняно з 78 273 дол. у п’ятницю. Ethereum (ETH) зріс на 10%, до 2 450 дол., а XRP подорожчав на 31%, Solana (SOL) — на 15%, Cardano (ADA) — на 69%.

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Зміст заяви Трампа про крипторезерв

Президент США Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, що новий крипторезерв буде сформований згідно з його січневим указом про цифрові активи. Включення криптовалют у стратегічний резерв США може стати революційним кроком у державній криптополітиці.

Ця ініціатива сигналізує про намір Вашингтона закріпити статус цифрових активів як стратегічних фінансових інструментів.

Реакція ринку та аналітиків

Експерти відзначають, що таке стрімке зростання криптовалют було очікуваним.

"Трамп дав поштовх, якого чекали криптотрейдери. Віра, яка була втрачена минулого тижня, схоже, відновилася. Якщо не буде чергової хвилі розпродажів, можливі нові рекорди", — заявив старший ринковий аналітик City Index Метт Сімпсон.

Попередні втрати та відновлення довіри

До цієї події криптовалютний ринок пережив складний період:

  • у лютому 2025 року біткоїн втратив 17% вартості — найбільше падіння з червня 2022 року;
  • з моменту перевищення 105 000 дол. на початку січня ціна BTC обвалилася більш ніж на третину.

Проте після перемоги Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року ринок криптовалют ожив через очікування на його прокриптовалютну політику.

Які наслідки можуть бути для ринку криптовалют

Оголошення про державний крипторезерв США може сприяти ширшому прийняттю цифрових валют у світі. Легітимізація криптовалют на державному рівні здатна:

  • зміцнити довіру до криптоактивів серед традиційних інвесторів;
  • стимулювати інші країни розглянути аналогічні ініціативи;
  • посилити позиції США у глобальній криптоіндустрії.

Втім, деякі експерти попереджають, що такі дії можуть підвищити волатильність ринку та викликати посилену регуляцію з боку урядів інших країн.

Що буде далі з криптовалютою

Заява Трампа про Стратегічний крипторезерв США стала каталізатором зростання криптовалютного ринку. Якщо ця політика буде реалізована, це може стати історичним моментом для легітимізації цифрових активів.

Проте інвесторам варто залишатися обережними: крипторинок залишається нестабільним, а політичні рішення можуть змінюватися.

Раніше лауреат Нобелівської премії з економіки Юджин Фама висловив думку, що біткоїн може знецінитися до нуля протягом десяти років. "Батько сучасних фінансів" також критикує криптовалюту за її високе енергоспоживання. Фама вважає, що це становить загрозу для стабільності фінансової системи.

Також повідомлялось, що сучасні криптоінвестори — це переважно молоді люди віком 25-44 років, які мають вищу освіту. Понад 60% криптоінвесторів належать до цієї вікової групи, а 80% мають ступінь бакалавра або магістра. Це свідчить про високий рівень освіти серед тих, хто інвестує в криптовалюту.

Дональд Трамп інвестиції біткоін криптовалюта гроші

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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