Переход на летнее время 2025 в Украине — новые правила и когда переводят стрелки часов

Молодая девушка, которая держит настенные часы. Фото: Freepik

В Украине дважды в год переводят часы на зимнее и летнее время, но в прошлом году возникли определенные споры по этой теме. Поэтому мы объясняем, что необходимо знать о переходе Украины на летнее время в 2025 году.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробно.

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В прошлом году Украина перевела часы на зимнее время, которое должно было быть последним. Дело в том, что народные депутаты решили отменить летнее и оставить зимнее время. То есть, украинцам больше не нужно было бы переводить часы на час вперед.

Однако, президент Украины Владимир Зеленский не подписал соответствующий законопроект, а потому летнее время пока остается.

Процесс перевода часов со стрелками. Фото: Freepik

Когда и как переводить часы на летнее время

Традиционно украинцы переводят часы на летнее время в последнее воскресенье марта, а в этом году — это 30 марта. То есть, в этот день стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед. То есть, темнеть на улице будет позже, а украинцы будут спать на один час меньше.

Различные гаджеты, в частности, смартфоны, планшеты, компьютеры и умные часы сделают это автоматически, а вот обычные часы со стрелками нужно будет перевести вручную.

Перевод стрелок часов на руке. Фото: Contramuro

Как готовиться к переводу часов на летнее время

Не смотря на то, что часы будут переводиться аж в конце марта, врачи рекомендуют начинать готовиться к этому уже сейчас, ведь для любого организма — это настоящий стресс. Прежде всего, за одну или две недели до перехода на летнее время необходимо ложиться раньше и просыпаться быстрее.

Также стоит больше прогуливаться в скверах и парках и стараться не пользоваться гаджетами перед сном.

Напомним, мы писали о том, что украинцы думают об отмене перевода часов на летнее время.

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