Великий піст 2025 в Україні — коли починається, що не можна робити і традиції

Молода вірянка біля свічок у церкві. Фото: ANSA

У 2023 році церква перейшла з григоріанського на новоюліанський календар, через що всі великі свята зсунулися на 13 днів назад, зокрема, і Великий піст. Ми розповідаємо, що це за період, коли цього року буде один з найважливіших постів, які традиції існують і що не можна робити.

Новини.LIVE детально розповідає про цей період.

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Що означає Великий піст

Великий піст — це період, коли кожен християнин очищується не лише духовно, а й фізично, готуючись до Воскресіння Христового. Це час, коли люди моляться, каяться, відмовляють собі у певних розвагах і не вживають певних продуктів харчування.

Жінка, яка молиться. Фото: Tempo.co

В яких числах буде Великий піст в 2025 році

Від недавніх пір ПЦУ живе за новоюліанським календарем, тому дати великих свят перенеслися. За новим церковним календарем Великий піст цього року починається третього березня і завершується 19 квітня. Це означає, що люди в Україні святкуватимуть Великдень 20 квітня.

Які традиції є у Великий піст

У Великий піст всі віряни:

Дотримуються посту в їжі

Моляться

Каяться

Проявляють милосердя

Хліб, вода, ікона і хрест на столі. Фото: Pixabay

Що не можна робити під час Великого посту

Під час Великого посту існують певні заборони, яких важливо дотримуватися. Зокрема, у цей період не можна:

Їсти продукти тваринного походження — зокрема, молоко, м’ясо, яйця та іншу тваринну їжу

Вживати алкогольні напої — на вихідних можна трохи вина

Їсти гострі та солодкі страви — продукти в цей період повинні бути здоровими і скромними

Влаштовувати гучні розваги — краще провести цей період у спокої, роздумах і молитвах

Сваритися і проявляти агресію — важливо зберігати мир і спокій

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