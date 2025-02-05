Великий піст 2025 в Україні — коли починається, що не можна робити і традиції

Коли в Україні Великий піст у 2025 році — традиції і заборони
У 2023 році церква перейшла з григоріанського на новоюліанський календар, через що всі великі свята зсунулися на 13 днів назад, зокрема, і Великий піст. Ми розповідаємо, що це за період, коли цього року буде один з найважливіших постів, які традиції існують і що не можна робити.
Новини.LIVE детально розповідає про цей період.
Що означає Великий піст
Великий піст — це період, коли кожен християнин очищується не лише духовно, а й фізично, готуючись до Воскресіння Христового. Це час, коли люди моляться, каяться, відмовляють собі у певних розвагах і не вживають певних продуктів харчування.
В яких числах буде Великий піст в 2025 році
Від недавніх пір ПЦУ живе за новоюліанським календарем, тому дати великих свят перенеслися. За новим церковним календарем Великий піст цього року починається третього березня і завершується 19 квітня. Це означає, що люди в Україні святкуватимуть Великдень 20 квітня.
Які традиції є у Великий піст
У Великий піст всі віряни:
- Дотримуються посту в їжі
- Моляться
- Каяться
- Проявляють милосердя
Що не можна робити під час Великого посту
Під час Великого посту існують певні заборони, яких важливо дотримуватися. Зокрема, у цей період не можна:
- Їсти продукти тваринного походження — зокрема, молоко, м’ясо, яйця та іншу тваринну їжу
- Вживати алкогольні напої — на вихідних можна трохи вина
- Їсти гострі та солодкі страви — продукти в цей період повинні бути здоровими і скромними
- Влаштовувати гучні розваги — краще провести цей період у спокої, роздумах і молитвах
- Сваритися і проявляти агресію — важливо зберігати мир і спокій
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