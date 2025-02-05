Великий пост 2025 в Украине — когда начинается, что нельзя делать и традиции

Когда в Украине Великий пост в 2025 году — традиции и запреты
В 2023 году церковь перешла с григорианского на новоюлианский календарь, из-за чего все большие праздники сдвинулись на 13 дней назад, в частности, и Великий пост. Мы рассказываем, что это за период, когда в этом году будет один из самых важных постов, какие традиции существуют и что нельзя делать.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом периоде.
Что означает Великий пост
Великий пост — это период, когда каждый христианин очищается не только духовно, но и физически, готовясь к Воскресению Христовому. Это время, когда люди молятся, каются, отказывают себе в определенных развлечениях и не употребляют определенных продуктов питания.
В каких числах будет Великий пост в 2025 году
С недавних пор ПЦУ живет по новоюлианскому календарю, поэтому даты больших праздников перенеслись. По новому церковному календарю Великий пост в этом году начинается третьего марта и завершается 19 апреля. Это означает, что люди в Украине будут праздновать Пасху 20 апреля.
Какие традиции есть в Великий пост
В Великий пост все верующие:
- Придерживаются поста в еде
- Молятся
- Каются
- Проявляют милосердие
Что нельзя делать во время Великого поста
Во время Великого поста существуют определенные запреты, которые важно соблюдать. В частности, в этот период нельзя:
- Есть продукты животного происхождения — в частности, молоко, мясо, яйца и другую животную пищу
- Употреблять алкогольные напитки — на выходных можно немного вина
- Есть острые и сладкие блюда — продукты в этот период должны быть здоровыми и скромными
- Устраивать шумные развлечения — лучше провести этот период в спокойствии, размышлениях и молитвах
- Ссориться и проявлять агрессию — важно сохранять мир и спокойствие
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