Великий пост 2025 в Украине — когда начинается, что нельзя делать и традиции

Молодая верующая возле свечей в церкви. Фото: ANSA

В 2023 году церковь перешла с григорианского на новоюлианский календарь, из-за чего все большие праздники сдвинулись на 13 дней назад, в частности, и Великий пост. Мы рассказываем, что это за период, когда в этом году будет один из самых важных постов, какие традиции существуют и что нельзя делать.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом периоде.

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Что означает Великий пост

Великий пост — это период, когда каждый христианин очищается не только духовно, но и физически, готовясь к Воскресению Христовому. Это время, когда люди молятся, каются, отказывают себе в определенных развлечениях и не употребляют определенных продуктов питания.

Женщина, которая молится. Фото: Tempo.co

В каких числах будет Великий пост в 2025 году

С недавних пор ПЦУ живет по новоюлианскому календарю, поэтому даты больших праздников перенеслись. По новому церковному календарю Великий пост в этом году начинается третьего марта и завершается 19 апреля. Это означает, что люди в Украине будут праздновать Пасху 20 апреля.

Какие традиции есть в Великий пост

В Великий пост все верующие:

Придерживаются поста в еде

Молятся

Каются

Проявляют милосердие

Хлеб, вода, икона и крест на столе. Фото: Pixabay

Что нельзя делать во время Великого поста

Во время Великого поста существуют определенные запреты, которые важно соблюдать. В частности, в этот период нельзя:

Есть продукты животного происхождения — в частности, молоко, мясо, яйца и другую животную пищу

Употреблять алкогольные напитки — на выходных можно немного вина

Есть острые и сладкие блюда — продукты в этот период должны быть здоровыми и скромными

Устраивать шумные развлечения — лучше провести этот период в спокойствии, размышлениях и молитвах

Ссориться и проявлять агрессию — важно сохранять мир и спокойствие

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