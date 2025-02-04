Що не можна дарувати коханій людині на День святого Валентина 2025 — найгірші подарунки

Закохані, які дарують один одному подарунки. Фото: Colourbox

Наближається День святого Валентина, який щороку всі закохані пари відзначають 14 лютого, а тому саме час подбати про подарунок своєму партнеру. Щоб не зіпсувати стосунки з другою половинкою, дізнайтеся, які подарунки категорично не можна дарувати їй на День закоханих.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Гроші

Гроші — це завжди влучний подарунок, але тільки не на День святого Валентина. Справа в тому, що так вашій коханій людині може здатися, що ви навіть не спробували дізнатися про те, чого б їй хотілося, проявити свою фантазію і зробити вечір особливим.

Подарункові сертифікати

Такий подарунок, як і гроші, може здатися простим і своєрідним способом "відмахнутися" від коханої людини. Тому якщо ви хочете подарувати сертифікат кудись своїй другій половинці, зробіть це не у найромантичніше свято року.

Подарунок на День святого Валентина. Фото: Pinterest

Засоби особистої гігієни

Будь-які набори з догляду себе — це те, що людина може сама собі придбати в будь-який день. Тому краще відмовитися від такого подарунку на День закоханих, адже так ваш партнер може подумати, що ви натякаєте на його погану особисту гігієну. До того ж, ви можете не вгадати з брендом, ароматом тощо.

Речі для дому

Це можна подарувати на будь-яке свято, але тільки не на День святого Валентина. Але до основного подарунку ви можете придбати красиві келихи до вина і сам напій.

Закохана пара на підлозі. Фото: Jagran

Спортивний інвентар

Не даруйте коханій людині інвентар для спорту, адже так вона може подумати, що ви бачите зайву вагу в неї. Тому краще не ризикувати, щоб не образити партнера.

Подарунки для власних потреб

Ніколи не даруйте другій половинці те, що може задовольнити ваші власні потреби і відповідати вашим інтересам. Такі подарунки можуть натякати на те, що ви егоїстично і байдуже ставитеся до бажань свого партнера.

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