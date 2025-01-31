День святого Валентина 2025 — класні ідеї подарунків чоловіку

Жінка, яка дарує подарунок своєму чоловіку. Фото: Dailymotion

Щороку 14 лютого люди відзначають найромантичніше свято року – День святого Валентина, в який партнери обмінюються різними подарунками. Ми розповідаємо, що цікавого можна подарувати чоловікові на День закоханих, щоб він був щасливим.

Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих ідей на подарунок чоловіку на 14 лютого.

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Практичні подарунки

Якщо ваш коханий є практичною і раціональною людиною, то дарувати йому абищо не потрібно. В такому випадку можна обрати щось з таких практичних подарунків, як:

Зігріваючий одяг — шарф, рукавиці або в’язана шапка

Аксесуари — гаманець, сумка, щоденник, рюкзак або іменна ручка у футлярі

Гаджети —- навушники, електронна книга, універсальний акумулятор тощо

Набори для догляду — гребінець для бороди та вусів, подарунковий набір тощо

Подарунок чоловіку від жінки. Фото: Decorexpro

Подарунки під хобі

Якщо ви знаєте, чим захоплюється ваш коханий, підберіть йому на День закоханих подарунок відповідно до його хобі. Цей подарунок не тільки потішить його, а й покаже, що ви дуже уважні до своєї другої половинки. Найкращими ідеями для такого подарунку можуть бути:

Для автомобілістів — відеореєстратор, чохли з підігрівом, пилосос для машини, органайзер тощо

Для ігроманів або чоловіків, які постійно працюють за ноутбуком — карта пам’яті, настільна лампа, навушники, гарнітура для спілкування, підставка під ноутбук з ефектом охолодження тощо

Для меломанів — футболка з логотипом, квиток на концерт улюбленого виконавця або гурту, програвач тощо

Для спортсменів — гантелі, турнік, одяг для спорту, фітнес-браслет, крокомір тощо

Для кулінарів — крутий набір ножів, набір для барбекю, фартук тощо

Дівчина, яка дарує подарунок коханому. Фото: Fado

Найпопулярніші подарунки

Є багато подарунків, які зазвичай даруються чоловікам, зокрема, і на День святого Валентина. До списку таких подарунків відносяться:

Улюблений парфум

Елітний алкогольний напій

Набір шоколаду для справжнього чоловіка

Парні футболки або футболка зі словами "Найкращий у світі чоловік"

Подушка

Дерев'яна підставка для телефона у вигляді серця

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