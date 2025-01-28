Ідеї подарунків дівчині на День святого Валентина — чим здивувати кохану 14 лютого

Дівчина з подарунком. Фото: Freepik

День святого Валентина, який святкують 14 лютого, — це чудова нагода здивувати свою кохану та нагадати їй про ваші почуття. Однак про сюрприз варто подумати завчасно, аби він був не тільки приємним, а й особливим.

Редакція Новини.LIVE ділиться цікавими та небанальними ідеями, які допоможуть зробити подарунок дівчині незабутнім.

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Ідеї подарунка дівчині на 14 лютого

Нові враження

Замість речей ви можете влаштувати для вашої обраниці незабутній сюрприз, який залишиться у пам'яті.

Квитки на концерт або виставу. Якщо улюблений виконавець дівчини виступає найближчим часом, це стане чудовою нагодою порадувати її.

Якщо улюблений виконавець дівчини виступає найближчим часом, це стане чудовою нагодою порадувати її. Романтична вечеря в несподіваному місці. Організуйте вечерю в теплиці, на даху будівлі чи навіть у затишній альтанці.

Організуйте вечерю в теплиці, на даху будівлі чи навіть у затишній альтанці. Відпочинок у СПА. Це ідеальна можливість розслабитися та насолодитися відпочинком удвох.

Це ідеальна можливість розслабитися та насолодитися відпочинком удвох. Квест із підказками. Заховайте маленькі подарунки по дому, додайте до кожного підказки, щоб вона знайшла головний сюрприз.

Персоналізовані подарунки

Речі, створені спеціально для коханої людини, завжди виглядають особливо.

Гравірування на прикрасах. Напишіть коротке послання, дату знайомства або ініціали на браслеті, кулоні чи каблучці.

Напишіть коротке послання, дату знайомства або ініціали на браслеті, кулоні чи каблучці. Фотокнига з вашими спогадами. Зберіть спільні фотографії й створіть унікальну історію вашого кохання.

Зберіть спільні фотографії й створіть унікальну історію вашого кохання. Зірка з її ім'ям. Так, ви можете "подарувати" зірку, яку назвете на її честь, та вручити сертифікат.

Так, ви можете "подарувати" зірку, яку назвете на її честь, та вручити сертифікат. Прикраса ручної роботи. Замовте щось унікальне, що буде асоціюватися у вас із коханою.

Закохана пара. Фото: Freepik

Подарунки для творчих натур

Подарунок, який відповідає її захопленням, покаже, що ви дбаєте про її інтереси.

Для любительки читання. Книга з автографом улюбленого автора або стильна лампа для читання.

Книга з автографом улюбленого автора або стильна лампа для читання. Для творчих натур. Набір для малювання, вишивання чи створення прикрас.

Набір для малювання, вишивання чи створення прикрас. Для спортсменок. Спортивний аксесуар, новий килимок для йоги чи пляшка для води зі стильним дизайном.

Стильні та практичні подарунки

Такі речі будуть щодня нагадувати ваші коханій про вас та точно стануть у пригоді, а цікавий дизайн додасть їм "родзинки".

Дизайнерська сумка чи рюкзак. Виберіть щось унікальне, що підкреслить її стиль.

Виберіть щось унікальне, що підкреслить її стиль. Шовковий шарф чи хустка. Це елегантний аксесуар, який додасть шарму до будь-якого образу.

Це елегантний аксесуар, який додасть шарму до будь-якого образу. Елегантна косметичка з її ініціалами. Такий подарунок підкреслить вашу увагу до деталей.

Такий подарунок підкреслить вашу увагу до деталей. Термокружка з романтичним дизайном. Корисний аксесуар із її улюбленою фразою або малюнком.

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