Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Що подарувати дівчині на День святого Валентина — романтичні ідеї arrow

Що подарувати дівчині на День святого Валентина — романтичні ідеї

28 січня 2025 10:23
Валерія Максименко - Редактор
Ідеї подарунків дівчині на День святого Валентина — чим здивувати кохану 14 лютого
Дівчина з подарунком. Фото: Freepik
Валерія Максименко - Редактор

День святого Валентина, який святкують 14 лютого, — це чудова нагода здивувати свою кохану та нагадати їй про ваші почуття. Однак про сюрприз варто подумати завчасно, аби він був не тільки приємним, а й особливим.

Редакція Новини.LIVE ділиться цікавими та небанальними ідеями, які допоможуть зробити подарунок дівчині незабутнім.

Читайте також:

Ідеї подарунка дівчині на 14 лютого

Нові враження

Замість речей ви можете влаштувати для вашої обраниці незабутній сюрприз, який залишиться у пам'яті.

  • Квитки на концерт або виставу. Якщо улюблений виконавець дівчини виступає найближчим часом, це стане чудовою нагодою порадувати її.
  • Романтична вечеря в несподіваному місці. Організуйте вечерю в теплиці, на даху будівлі чи навіть у затишній альтанці.
  • Відпочинок у СПА. Це ідеальна можливість розслабитися та насолодитися відпочинком удвох.
  • Квест із підказками. Заховайте маленькі подарунки по дому, додайте до кожного підказки, щоб вона знайшла головний сюрприз.

Персоналізовані подарунки

Речі, створені спеціально для коханої людини, завжди виглядають особливо.

  • Гравірування на прикрасах. Напишіть коротке послання, дату знайомства або ініціали на браслеті, кулоні чи каблучці.
  • Фотокнига з вашими спогадами. Зберіть спільні фотографії й створіть унікальну історію вашого кохання.
  • Зірка з її ім'ям. Так, ви можете "подарувати" зірку, яку назвете на її честь, та вручити сертифікат.
  • Прикраса ручної роботи. Замовте щось унікальне, що буде асоціюватися у вас із коханою.
Подарунок дівчині на 14 лютого - фото
Закохана пара. Фото: Freepik

Подарунки для творчих натур

Подарунок, який відповідає її захопленням, покаже, що ви дбаєте про її інтереси.

  • Для любительки читання. Книга з автографом улюбленого автора або стильна лампа для читання.
  • Для творчих натур. Набір для малювання, вишивання чи створення прикрас.
  • Для спортсменок. Спортивний аксесуар, новий килимок для йоги чи пляшка для води зі стильним дизайном.

Стильні та практичні подарунки

Такі речі будуть щодня нагадувати ваші коханій про вас та точно стануть у пригоді, а цікавий дизайн додасть їм "родзинки".

  • Дизайнерська сумка чи рюкзак. Виберіть щось унікальне, що підкреслить її стиль.
  • Шовковий шарф чи хустка. Це елегантний аксесуар, який додасть шарму до будь-якого образу.
  • Елегантна косметичка з її ініціалами. Такий подарунок підкреслить вашу увагу до деталей.
  • Термокружка з романтичним дизайном. Корисний аксесуар із її улюбленою фразою або малюнком.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які чоловіки найнадійніші у шлюбі за датою народження. Також дізнайтеся, який ритуал від відомого мага здійснює усі мрії.

подарунки День Святого Валентина кохання ідеї свято

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:11 Атака БпЛА на Харків — є поранені та сильні руйнування

11:04 "Зимова тисяча" — чому не всі отримали виплати

10:55 Нічна атака на Одесу — наслідки обстрілу

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

10:50 Росія випустила 100 дронів — скільки цілей збила ППО цієї ночі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:50 Microsoft стала одним з претендентів на купівлю TikTok — деталі

10:33 У Києві почнуть проєктувати нову гілку метро — що запланували

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

10:10 Кнопковий телефон чи смартфон — що краще для дитини у 2025 році

10:06 Тисячі одеситів у вівторок будуть без світла — адреси та терміни

11:11 Атака БпЛА на Харків — є поранені та сильні руйнування

11:04 "Зимова тисяча" — чому не всі отримали виплати

10:55 Нічна атака на Одесу — наслідки обстрілу

10:50 Росія випустила 100 дронів — скільки цілей збила ППО цієї ночі

10:50 Microsoft стала одним з претендентів на купівлю TikTok — деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:33 У Києві почнуть проєктувати нову гілку метро — що запланували

10:10 Кнопковий телефон чи смартфон — що краще для дитини у 2025 році

10:06 Тисячі одеситів у вівторок будуть без світла — адреси та терміни

10:00 Бійці ГУР ефектно знищили піхоту і техніку РФ — відео

09:59 Зовнішня допомога від США під загрозою — Гутерріш відреагував

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Text

13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати