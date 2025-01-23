Коли День закоханих в 2025 році в Україні — дата і традиції святого Валентина

Закохані на День святого Валентина. Фото: Pinterest

День святого Валентина — це найромантичніше свято року, коли всі закохані зайвий раз нагадують одне одному про те, як сильно вони кохають. Ми розповідаємо, чи змінилася дата святкування цього дня і як відзначають День всіх закоханих у різних країнах світу.

Новини.LIVE розповідає про це свято.

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Чи перенеслася дата святкування Дня святого Валентина

У 2023 році церква перейшла на новоюліанський календар, а тому багато великих свят перенеслися на 13 днів назад. Однак, що стосується Дня святого Валентина, то він як відзначався 14 лютого, так і буде відзначатися в цю дату.

Закохана пара з кулькою. Фото: Freepik

Як відзначають День святого Валентина в Україні та світі

Україна

В Україні всі закохані цього дня влаштовують романтичну вечерю, дарують одне одному подарунки або роблять приємні сюрпризи. За традицією партнери дарують шоколад, ювелірні прикраси, м’які іграшки або букети квітів.

Країни світу

У Франції партнери дарують одне одному різні коштовності та ювелірні прикраси, а ось люди у Данії на подарунок обирають білі засушені квіти. В Італії День святого Валентина взагалі називають "солодким днем", оскільки цього дня закохані дарують одне одному солодощі і торти з голубами.

У Нідерландах існує взагалі дуже дивна, але цікава традиція цього дня — жінка може зробити своєму партнеру пропозицію руки і серця, а якщо він збирається відмовити, то каже, що подарує шовкову сукню. На Ямайці взагалі влаштовують "голі весілля", на яких на закоханих лише обручки.

Але у Саудівській Аравії та Ірані День святого Валентина категорично забороняється святкувати, адже там він вважається пропагандою розбещеності.

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