Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Коли День матері в Україні 2025 — точна дата зворушливого свята arrow

Коли День матері в Україні 2025 — точна дата зворушливого свята

14 січня 2025 06:03
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли День матері в Україні 2025 року — точна дата та традиції свята
Донька вітає маму зі святом. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

День матері — одне з найособливіших та найзворушливіших свят року. Адже воно присвячене найдорожчим. Тим, хто завжди підтримує, дарує тепло та любить безумовно. У цей день ми вшановуємо матерів, висловлюємо їм вдячність, любов та даруємо незабутні емоції.

Коли українці будуть відзначати День матері 2025 року, а також які важливі традиції пов'язані з цією особливою датою, розповідаємо далі у нашій статті. 

Читайте також:

Коли святкують День матері в Україні 2025 року

В Україні свято офіційно почали святкувати з 2000 року. Традиційно День матері припадає на другу неділю травня. 2025 року свято зустрінемо 11 травня.

Цей день — чудова нагода нагадати своїм мамам, наскільки вони важливі, висловити свою любов та вдячність.

 

Коли святкують День матері в Україні 2025 року
Дівчинка робить сюрприз матері. Фото: freepik.com

Як святкують День матері в Україні — традиції та цікаві ідеї

День матері — це не лише про подарунки та привітання. Перш за все, це можливість зміцнити родинні зв'язки, висловити свою вдячність. 

В Україні у свято заведено: 

  1. Дякувати. Теплі слова вдячності можна озвучити особисто, написати у листівці чи навіть у відеозверненні.
  2. Відвідувати матерів і бабусь. Дзвінок або повідомлення з листівкою це звичайно добре, але набагато краще особисто привітати близьку людину, побачити її посмішку. Навіть короткий візит може стати приємним сюрпризом. Випити разом чаю на кухні та потеревенити — це вже маленьке свято.  
  3. Організовувати сімейні зустрічі. Ще краще, коли є можливість зібрати усі сім'ю разом. Святковий обід чи вечеря у колі родини створюють атмосферу затишку та дарують багато щасливих моментів.
  4. Дарувати подарунки та квіти. Традиційними символами свята є букети квітів, солодощі, а також подарунки. Зазвичай дарують щось, що пов'язане з хобі або може створити затишок. 

 

Як святкують День матері в Україні — традиції та цікаві ідеї
Сімейна зустріч на свято. Фото: freepik.com

Чому важливо святкувати День матері

День матері — можливість зміцнити родинні зв'язки. Цей день створено для того, щоб нагадати кожному про важливість підтримки, турботи та поваги до наших рідних. Це можливість зупинитися на мить, забути про буденні справи та проблеми й подарувати дорогим жінкам теплоту, щирі слова любові й подяки. Адже у щоденній метушні ми часто про це забуваємо. 

Раніше ми розповідали, коли православні та католики святкуватимуть Великдень 2025 року. 

Також ми публікували детальний церковний календар свят на січень 2025 року. Ознайомтесь з ним, щоб не пропустити важливі релігійні події цього місяця.

традиції День матері свято 2025 рік дата

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво