Коли День матері в Україні 2025 року — точна дата та традиції свята

Донька вітає маму зі святом. Фото: freepik.com

День матері — одне з найособливіших та найзворушливіших свят року. Адже воно присвячене найдорожчим. Тим, хто завжди підтримує, дарує тепло та любить безумовно. У цей день ми вшановуємо матерів, висловлюємо їм вдячність, любов та даруємо незабутні емоції.

Коли українці будуть відзначати День матері 2025 року, а також які важливі традиції пов'язані з цією особливою датою, розповідаємо далі у нашій статті.

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Коли святкують День матері в Україні 2025 року

В Україні свято офіційно почали святкувати з 2000 року. Традиційно День матері припадає на другу неділю травня. 2025 року свято зустрінемо 11 травня.

Цей день — чудова нагода нагадати своїм мамам, наскільки вони важливі, висловити свою любов та вдячність.

Дівчинка робить сюрприз матері. Фото: freepik.com

Як святкують День матері в Україні — традиції та цікаві ідеї

День матері — це не лише про подарунки та привітання. Перш за все, це можливість зміцнити родинні зв'язки, висловити свою вдячність.

В Україні у свято заведено:

Дякувати. Теплі слова вдячності можна озвучити особисто, написати у листівці чи навіть у відеозверненні. Відвідувати матерів і бабусь. Дзвінок або повідомлення з листівкою це звичайно добре, але набагато краще особисто привітати близьку людину, побачити її посмішку. Навіть короткий візит може стати приємним сюрпризом. Випити разом чаю на кухні та потеревенити — це вже маленьке свято. Організовувати сімейні зустрічі. Ще краще, коли є можливість зібрати усі сім'ю разом. Святковий обід чи вечеря у колі родини створюють атмосферу затишку та дарують багато щасливих моментів. Дарувати подарунки та квіти. Традиційними символами свята є букети квітів, солодощі, а також подарунки. Зазвичай дарують щось, що пов'язане з хобі або може створити затишок.

Сімейна зустріч на свято. Фото: freepik.com

Чому важливо святкувати День матері

День матері — можливість зміцнити родинні зв'язки. Цей день створено для того, щоб нагадати кожному про важливість підтримки, турботи та поваги до наших рідних. Це можливість зупинитися на мить, забути про буденні справи та проблеми й подарувати дорогим жінкам теплоту, щирі слова любові й подяки. Адже у щоденній метушні ми часто про це забуваємо.

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