Календар свят на січень 2025 — що та коли святкуватимуть українці, скільки вихідних

Українці відзначають День Соборності. Фото: adm-km.gov.ua

Січень 2025 року буде багатий на важливі події та державні свята. Зокрема, українці відзначатимуть День Соборності України. Не менш важливими для громадян нашої країни будуть День пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів, День пам'яті Героїв Крут та Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Новини.LIVE ділиться новим календарем свят на січень 2025 року, який допоможе залишатися у курсі усіх великих та важливих подій України.

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Вихідні та робочі дні у січні 2025 року — скільки та коли відпочиватимуть українці

Нагадаємо, що наразі через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Проте, приватні компанії можуть вирішувати на власний розсуд, чи надавати додаткові дні відпочинку своїм працівникам.

Традиційно в січні буде 31 день, з них:

робочі — 23;

вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у другий місяць зими стануть такі дати:

4 та 5 січня;

11 та 12 січня;

18 та 19 січня;

25 та 26 січня.

Календар на січень 2025 року. Фото: freepik.com

Що відзначаємо у січні 2025 року — новий календар свят та пам'ятних дат

Коли та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у січні 2025 року, дізнавайтесь у нашому календарі:

1 січня — Новий рік , День Всесвітніх молитов за мир, День суспільного надбання.

— , День Всесвітніх молитов за мир, День суспільного надбання. 2 січня — Котячий новий рік, День наукової фантастики, День мотивації і натхнення, Всесвітній день інтроверта, День фуршету, День безпеки подорожей домашніх тварин.

— Котячий новий рік, День наукової фантастики, День мотивації і натхнення, Всесвітній день інтроверта, День фуршету, День безпеки подорожей домашніх тварин. 3 січня — День народження соломинки для коктейлів, День сну або Свято сну, День Д.Р.Р. Толкіна, Міжнародний день здоров'я душі та тіла.

— День народження соломинки для коктейлів, День сну або Свято сну, День Д.Р.Р. Толкіна, Міжнародний день здоров'я душі та тіла. 4 січня — Всесвітній день азбуки Брайля, День Ньютона, Всесвітній день гіпнозу.

— Всесвітній день азбуки Брайля, День Ньютона, Всесвітній день гіпнозу. 5 січня — Міжнародний розвантажувальний день, День діалогу.

— Міжнародний розвантажувальний день, День діалогу. 6 січня — Всесвітній день дітей-сиріт війни, День технологій, День прибирання ялинки, День обіймів.

— Всесвітній день дітей-сиріт війни, День технологій, День прибирання ялинки, День обіймів. 7 січня — Міжнародний день програмістів.

— Міжнародний день програмістів. 8 січня — Всесвітній день машинопису, День обертання Землі.

— Всесвітній день машинопису, День обертання Землі. 9 січня — Міжнародний день хореографа.

— Міжнародний день хореографа. 10 січня — Всесвітній день метро, День шанування кімнатних рослин, День гіркого шоколаду, День скорочення витрат на електроенергію.

— Всесвітній день метро, День шанування кімнатних рослин, День гіркого шоколаду, День скорочення витрат на електроенергію. 11 січня — Всесвітній день "Дякую", День поінформованості про хворобу Педжета.

— Всесвітній день "Дякую", День поінформованості про хворобу Педжета. 12 січня — День українського політв'язня, Всесвітній день дочки, День наполегливої роботи.

— День українського політв'язня, Всесвітній день дочки, День наполегливої роботи. 13 січня — День суспільного радіомовлення, День здійснення мрії, День наклейки, День гумової качки.

— День суспільного радіомовлення, День здійснення мрії, День наклейки, День гумової качки. 14 січня — Всесвітнього дня логіки, Новий рік (старий стиль).

— Всесвітнього дня логіки, Новий рік (старий стиль). 15 січня — День народження Вікіпедії.

— День народження Вікіпедії. 16 січня — День пам’яті Кіборгів , Всесвітній день гурту The Beatles, День льодовика.

— , Всесвітній день гурту The Beatles, День льодовика. 17 січня — Всесвітній день снігу.

— Всесвітній день снігу. 20 січня — День пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів, День Автономної Республіки Крим.

Військовий, який боронив Донецький аеропорт. Фото: google.com

21 січня — Міжнародний день обіймів.

— Міжнародний день обіймів. 22 січня — День Соборності України.

Українці відзначають День Соборності України. Фото: УНІАН

23 січня — День ручного письма.

— День ручного письма. 24 січня — День зовнішньої розвідки України , Міжнародний день освіти, День поширення інформації про синдром Мебіуса.

— , Міжнародний день освіти, День поширення інформації про синдром Мебіуса. 26 січня — Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України, Всесвітній день екологічної освіти.

— Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України, Всесвітній день екологічної освіти. 27 січня — Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Фото: radiosvoboda.org

28 січня — День затвердження Державного Прапора України , Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни, Міжнародний день захисту персональних даних.

— , Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни, Міжнародний день захисту персональних даних. 29 січня — День пам'яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони.

День пам'яті Героїв Крут. Фото: УНІАН

30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України, День пам'яті NASA.

— День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України, День пам'яті NASA. 31 січня — Міжнародний день ювеліра.

Нагадаємо, ми писали, яка погода буде в Україні на Новий рік і в січні–лютому 2025 року.