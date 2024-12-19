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Календар свят на січень 2025 — коли та що відзначатимуть українці

19 грудня 2024 08:01
Світлана Конюшенко - Редактор
Календар свят на січень 2025 — що та коли святкуватимуть українці, скільки вихідних
Українці відзначають День Соборності. Фото: adm-km.gov.ua
Світлана Конюшенко - Редактор

Січень 2025 року буде багатий на важливі події та державні свята. Зокрема, українці відзначатимуть День Соборності України. Не менш важливими для громадян нашої країни будуть День пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів, День пам'яті Героїв Крут та Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 

Новини.LIVE ділиться новим календарем свят на січень 2025 року, який допоможе залишатися у курсі усіх великих та важливих подій України. 

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Вихідні та робочі дні у січні 2025 року — скільки та коли відпочиватимуть українці

Нагадаємо, що наразі через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Проте, приватні компанії можуть вирішувати на власний розсуд, чи надавати додаткові дні відпочинку своїм працівникам. 

Традиційно в січні буде 31 день, з них:

  • робочі — 23;
  • вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у другий місяць зими стануть такі дати:

  • 4 та 5 січня;
  • 11 та 12 січня; 
  • 18 та 19 січня; 
  • 25 та 26 січня.

 

Вихідні та робочі дні у січні 2025 року — скільки та коли відпочиватимуть українці
Календар на січень 2025 року. Фото: freepik.com

Що відзначаємо у січні 2025 року — новий календар свят та пам'ятних дат

Коли та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у січні 2025 року, дізнавайтесь у нашому календарі: 

  • 1 січня — Новий рік, День Всесвітніх молитов за мир, День суспільного надбання.
  • 2 січня — Котячий новий рік, День наукової фантастики, День мотивації і натхнення, Всесвітній день інтроверта, День фуршету, День безпеки подорожей домашніх тварин.
  • 3 січня — День народження соломинки для коктейлів, День сну або Свято сну, День Д.Р.Р. Толкіна, Міжнародний день здоров'я душі та тіла.
  • 4 січня — Всесвітній день азбуки Брайля, День Ньютона, Всесвітній день гіпнозу.
  • 5 січня — Міжнародний розвантажувальний день, День діалогу.
  • 6 січня — Всесвітній день дітей-сиріт війни, День технологій, День прибирання ялинки, День обіймів.
  • 7 січня — Міжнародний день програмістів.
  • 8 січня — Всесвітній день машинопису, День обертання Землі.
  • 9 січня — Міжнародний день хореографа.
  • 10 січня — Всесвітній день метро, День шанування кімнатних рослин, День гіркого шоколаду, День скорочення витрат на електроенергію. 
  • 11 січня — Всесвітній день "Дякую", День поінформованості про хворобу Педжета.
  • 12 січня — День українського політв'язня, Всесвітній день дочки, День наполегливої роботи.
  • 13 січня — День суспільного радіомовлення, День здійснення мрії, День наклейки, День гумової качки.
  • 14 січня — Всесвітнього дня логіки, Новий рік (старий стиль).
  • 15 січня — День народження Вікіпедії.
  • 16 січня — День пам’яті Кіборгів, Всесвітній день гурту The Beatles, День льодовика.
  • 17 січня — Всесвітній день снігу.
  • 20 січняДень пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів, День Автономної Республіки Крим.

 

День пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів 2025
Військовий, який боронив Донецький аеропорт. Фото: google.com
  • 21 січня — Міжнародний день обіймів.
  • 22 січняДень Соборності України.

 

Коли День Соборності України 2025 року
Українці відзначають День Соборності України. Фото: УНІАН
  • 23 січня — День ручного письма.
  • 24 січня — День зовнішньої розвідки України, Міжнародний день освіти, День поширення інформації про синдром Мебіуса.
  • 26 січня — Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України, Всесвітній день екологічної освіти.
  • 27 січняМіжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

 

Коли Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 2025 року
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Фото: radiosvoboda.org
  • 28 січня — День затвердження Державного Прапора України, Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни, Міжнародний день захисту персональних даних.
  • 29 січняДень пам'яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони.

 

Коли День пам'яті Героїв Крут 2025 року
День пам'яті Героїв Крут. Фото: УНІАН
  • 30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України, День пам'яті NASA.
  • 31 січня — Міжнародний день ювеліра.

Нагадаємо, ми писали, яка погода буде в Україні на Новий рік і в січні–лютому 2025 року.

свята вихідні День Соборності України календар січень 2025 рік

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08:57 OpenAI представила новий спосіб користування ChatGPT

08:52 На Харківщині запровадили карантин через кота — що сталося

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