Яка погода буде в Україні на Новий рік і в січні–лютому 2025 року

Люди йдуть вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE

Зима 2024–2025 в Україні очікується відносно теплою. Більшість днів будуть із комфортно температурою.

Про це в коментарі ТСН в неділю, 15 грудня, повідомила кандидатка географічних наук Віра Балабух.

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На Новий рік, 31 грудня, у східних областях навіть уночі стовпчики термометрів не опустяться нижче ніж до -2 °С. У центрі буде волога погода, можливі опади у вигляді мокрого снігу. На заході не обійдеться без міцних морозів і снігопадів. На півдні погода у святкові дні буде тихою і теплою, без морозів. У Києві теж буде тепло, але пройдуть дощі.

Яка погода буде в Україні в січні–лютому 2025 року

За прогнозом Віри Балабух, січень буде найхолоднішим місяцем цієї зими. Середня температура повітря коливатиметься на рівні -5 °C. Найтепліше, до +7 °С, буде 31 січня, а найхолодніше, до -18 °С — 25 січня. Снігопадів варто очікувати в період із 8 до 24 січня, однак їх буде небагато.

Лютий стане відносно прохолодним, буде на 4 °С холодніше ніж цього місяця у 2024 році. Середня температура повітря становитиме близько 0 °С, на півдні країни та Закарпатті — від +1 °С до -2 °С, а на північному сході — від -3...-4 °С і нижче. Без опадів не обійдеться, але їх буде небагато.

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечну погоду на понеділок, 16 грудня. Пориви вітру місцями сягатимуть 25–28 м/с.

Також ми повідомляли, що поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), теж буде аномально теплим.