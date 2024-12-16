Прогноз погоди в Україні на понеділок, 16 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Дівчина з парасолькою на вулиці під час сильного вітру. Фото ілюстративне: sobitie.com.ua

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 16 грудня, надали синоптики. Буде хмарно. Уночі невеликий мокрий сніг. У західних, Житомирській, Вінницькій областях, а вдень і на іншій території України помірний мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

Про це в неділю, 15 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 16 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі в західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а вдень по всій території Україні його пориви сягатимуть 15–20 м/с. У більшості західних, північних та центральних областей можливі навіть пориви до 25–28 м/с.

На сході й північному сході України вночі буде 0...-5 °С, удень -2...+3 °С. На решті території вночі +3...-2 °С, а вдень +1...+6 °С. У західних областях до +9 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно із проясненнями, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме -3...-8 °С, а вдень -2...+3 °С. У столиці вночі буде -3...-5 °С, а вдень — близько 0 °С. Синоптики попереджають про метеорологічні явища. Уночі через пориви вітру до 15–20 м/с буде I (жовтий) рівень небезпечності, а вдень вітер місцями дутиме зі швидкістю 25–28 м/с — буде II (помаранчевий) рівень небезпечності. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також порушити роботу транспорту.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні

Карта "Гідрометеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі в західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а вдень і на іншій території Україні пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. Буде I (жовтий) рівень небезпечності.

Удень у більшості західних, північних та центральних областей пориви сильного вітру будуть до 25–28 м/с. Очікується II (помаранчевий) рівень небезпечності.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта "Переміщення атмосферних фронтів"

За прогнозом Наталки Діденко, у понеділок, 16 грудня, в Україні будуть складні погодні умови. Через переміщення атмосферних фронтів із північного заходу Європи та зміну холодної повітряної маси на більш теплу в більшості областях України пройдуть сніг, мокрий сніг і дощі. Під час опадів налипатиме сніг, можлива ожеледь.

Повітря вдень прогріється до +4...+7 °С. Лише у східних областях буде 0...+4 °С.

"У понеділок скрізь в Україні передбачається штормовий вітер до 15–22 м/c, подекуди до 25 м/с. Будьте дуже уважними та обережними!" — застерігає Діденко.

У Києві 16 грудня очікується штормовий вітер до 17–22 м/c, подекуди до 25 м/с. Пройде мокрий сніг, який переходитиме в дощ. Буде складна ситуація на дорогах і тротуарах. Температура повітря підвищиться до +5 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Львові 16 грудня будуть опади, ожеледиця та сильний вітер. А от температура повітря підвищиться до +7 °С.

Раніше ми повідомляли, що поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), також буде аномально теплим.