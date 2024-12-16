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Вітер місцями до 28 м/с — синоптики дали прогноз на сьогодні

16 грудня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 16 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Дівчина з парасолькою на вулиці під час сильного вітру. Фото ілюстративне: sobitie.com.ua
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 16 грудня, надали синоптики. Буде хмарно. Уночі невеликий мокрий сніг. У західних, Житомирській, Вінницькій областях, а вдень і на іншій території України помірний мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

Про це в неділю, 15 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 16 грудня

Яка погода буде в Україні 16 грудня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі в західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а вдень по всій території Україні його пориви сягатимуть 15–20 м/с. У більшості західних, північних та центральних областей можливі навіть пориви до 25–28 м/с.

На сході й північному сході України вночі буде 0...-5 °С, удень -2...+3 °С. На решті території вночі +3...-2 °С, а вдень +1...+6 °С. У західних областях до +9 °С.

Карта температур в Україні на 16 грудня
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно із проясненнями, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме -3...-8 °С, а вдень -2...+3 °С. У столиці вночі буде -3...-5 °С, а вдень — близько 0 °С. Синоптики попереджають про метеорологічні явища. Уночі через пориви вітру до 15–20 м/с буде I (жовтий) рівень небезпечності, а вдень вітер місцями дутиме зі швидкістю 25–28 м/с — буде II (помаранчевий) рівень небезпечності. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також порушити роботу транспорту.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні

Гідрометеорологічні явища в Україні 16 грудня
Карта "Гідрометеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі в західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а вдень і на іншій території Україні пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. Буде I (жовтий) рівень небезпечності.

Удень у більшості західних, північних та центральних областей пориви сильного вітру будуть до 25–28 м/с. Очікується II (помаранчевий) рівень небезпечності.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Переміщення атмосферних фронтів 16 грудня
Карта "Переміщення атмосферних фронтів"

За прогнозом Наталки Діденко, у понеділок, 16 грудня, в Україні будуть складні погодні умови. Через переміщення атмосферних фронтів із північного заходу Європи та зміну холодної повітряної маси на більш теплу в більшості областях України пройдуть сніг, мокрий сніг і дощі. Під час опадів налипатиме сніг, можлива ожеледь. 

Повітря вдень прогріється до +4...+7 °С. Лише у східних областях буде 0...+4 °С.

"У понеділок скрізь в Україні передбачається штормовий вітер до 15–22 м/c, подекуди до 25 м/с. Будьте дуже уважними та обережними!" — застерігає Діденко.

У Києві 16 грудня очікується штормовий вітер до 17–22 м/c, подекуди до 25 м/с. Пройде мокрий сніг, який переходитиме в дощ. Буде складна ситуація на дорогах і тротуарах. Температура повітря підвищиться до +5 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Львові 16 грудня будуть опади, ожеледиця та сильний вітер. А от температура повітря підвищиться до +7 °С.

Раніше ми повідомляли, що поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), також буде аномально теплим.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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