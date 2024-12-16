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Ветер местами до 28 м/с — синоптики дали прогноз на сегодня

16 декабря 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 16 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Девушка с зонтиком на улице во время сильного ветра. Фото иллюстративное: sobitie.com.ua
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 16 декабря, дали синоптики. Будет облачно. Ночью небольшой мокрый снег. В западных, Житомирской, Винницкой областях, а днем и на остальной территории Украины умеренный мокрый снег и дождь. Местами гололедица, налипание мокрого снега.

Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 16 декабря

Какая погода будет в Украине 16 декабря
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, а днем по всей территории Украины его порывы будут достигать 15–20 м/с. В большинстве западных, северных и центральных областей возможны даже порывы до 25–28 м/с.

На востоке и северо-востоке Украины ночью 0...-5 °С, днем -2...+3 °С. На остальной территории ночью +3...-2 °С, а днем +1...+6 °С. В западных областях до +9 °С.

Карта температур в Украине на 16 декабря
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью будет составлять -3...-8 °С, а днем -2...+3 °С. В столице ночью будет -3...-5 °С, а днем около 0 °С. Синоптики предупреждают о метеорологических явлениях. Ночью из-за порывов ветра до 15–20 м/с будет I (желтый) уровень опасности, а днем ветер местами будет дуть со скоростью 25–28 м/с — будет II (оранжевый) уровень опасности. Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также нарушить работу транспорта.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине

Гидрометеорологические явления в Украине 16 декабря
Карта "Гидрометеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, а днем и на другой территории Украины порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Будет I (желтый) уровень опасности.

Днем в большинстве западных, северных и центральных областей порывы сильного ветра будут до 25–28 м/с. Ожидается II (оранжевый) уровень опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Перемещение атмосферных фронтов 16 декабря
Карта "Перемещение атмосферных фронтов"

По прогнозу Наталки Диденко, в понедельник, 16 декабря, в Украине будут сложные погодные условия. Из-за перемещения атмосферных фронтов с северо-запада Европы и смены холодной воздушной массы на более теплую в большинстве областях Украины пройдут снег, мокрый снег и дожди. Во время осадков будет налипать снег, возможен гололед.

Воздух днем прогреется до +4...+7 °С. Только в восточных областях будет 0...+4 °С.

"В понедельник везде в Украине предполагается штормовой ветер до 15–22 м/c, кое-где до 25 м/с. Будьте очень внимательны и осторожны!" — предостерегает Диденко.

В Киеве 16 декабря ожидается штормовой ветер до 17–22 м/с, кое-где до 25 м/с. Пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Будет сложная обстановка на дорогах и тротуарах. Температура воздуха повысится до +5 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, во Львове 16 декабря будут осадки, гололедица и сильный ветер. А вот температура воздуха повысится до +7 °С.

Ранее мы сообщали, что текущий год стал самым жарким за последние 84 года. Начало 2025 года, по прогнозу Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), также будет аномально теплым.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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