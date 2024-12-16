Прогноз погоды в Украине на понедельник, 16 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Девушка с зонтиком на улице во время сильного ветра. Фото иллюстративное: sobitie.com.ua

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 16 декабря, дали синоптики. Будет облачно. Ночью небольшой мокрый снег. В западных, Житомирской, Винницкой областях, а днем и на остальной территории Украины умеренный мокрый снег и дождь. Местами гололедица, налипание мокрого снега.

Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 16 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, а днем по всей территории Украины его порывы будут достигать 15–20 м/с. В большинстве западных, северных и центральных областей возможны даже порывы до 25–28 м/с.

На востоке и северо-востоке Украины ночью 0...-5 °С, днем -2...+3 °С. На остальной территории ночью +3...-2 °С, а днем +1...+6 °С. В западных областях до +9 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью будет составлять -3...-8 °С, а днем -2...+3 °С. В столице ночью будет -3...-5 °С, а днем около 0 °С. Синоптики предупреждают о метеорологических явлениях. Ночью из-за порывов ветра до 15–20 м/с будет I (желтый) уровень опасности, а днем ветер местами будет дуть со скоростью 25–28 м/с — будет II (оранжевый) уровень опасности. Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также нарушить работу транспорта.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине

Карта "Гидрометеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, а днем и на другой территории Украины порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Будет I (желтый) уровень опасности.

Днем в большинстве западных, северных и центральных областей порывы сильного ветра будут до 25–28 м/с. Ожидается II (оранжевый) уровень опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта "Перемещение атмосферных фронтов"

По прогнозу Наталки Диденко, в понедельник, 16 декабря, в Украине будут сложные погодные условия. Из-за перемещения атмосферных фронтов с северо-запада Европы и смены холодной воздушной массы на более теплую в большинстве областях Украины пройдут снег, мокрый снег и дожди. Во время осадков будет налипать снег, возможен гололед.

Воздух днем прогреется до +4...+7 °С. Только в восточных областях будет 0...+4 °С.

"В понедельник везде в Украине предполагается штормовой ветер до 15–22 м/c, кое-где до 25 м/с. Будьте очень внимательны и осторожны!" — предостерегает Диденко.

В Киеве 16 декабря ожидается штормовой ветер до 17–22 м/с, кое-где до 25 м/с. Пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Будет сложная обстановка на дорогах и тротуарах. Температура воздуха повысится до +5 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, во Львове 16 декабря будут осадки, гололедица и сильный ветер. А вот температура воздуха повысится до +7 °С.

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