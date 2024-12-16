Какая погода будет в Украине на Новый год и в январе–феврале 2025 года

Люди идут по улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Зима 2024-2025 в Украине ожидается относительно теплой. Большинство дней будут с комфортной температурой.

Об этом в комментарии ТСН в воскресенье, 15 декабря, сообщила кандидат географических наук Вера Балабух.

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На Новый год, 31 декабря, в восточных областях даже ночью столбики термометров не опустятся ниже -2 °С. В центре будет влажная погода, возможны осадки в виде мокрого снега. На западе не обойдется без сильных морозов и снегопадов. На юге погода в праздничные дни будет тихая и теплая, без морозов. В Киеве тоже будет тепло, но пройдут дожди.

Какая погода будет в Украине в январе–феврале 2025 года

По прогнозу Веры Балабух, январь будет самым холодным месяцем этой зимы. Средняя температура воздуха будет колебаться на уровне -5 °C. Теплее всего, до +7 °С, будет 31 января, а наиболее холодно, до -18 °С — 25 января. Снегопадов следует ожидать в период с 8 по 24 января, однако их будет немного.

Февраль станет относительно прохладным, будет на 4 °С холоднее, чем в этом месяце в 2024 году. Средняя температура воздуха будет составлять около 0 °С, на юге страны и Закарпатье — от +1 °С до -2 °С, а на северо-востоке — от -3...-4 °С и ниже. Без осадков не обойдется, но их будет немного.

Напомним, синоптики предупредили об опасной погоде на понедельник, 16 декабря. Порывы ветра будут местами достигать 25–28 м/с.

Также мы сообщали, что текущий год стал самым жарким за последние 84 года. Начало 2025 года, по прогнозу Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), тоже будет аномально теплым.