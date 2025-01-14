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Когда День матери в Украине 2025 — дата трогательного праздника

14 января 2025 06:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда День матери в Украине в 2025 году — точная дата и традиции праздника
Дочь поздравляет маму с праздником. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

День матери — один из самых особенных и трогательных праздников года. Ведь он посвящен самым дорогим. Тем, кто всегда поддерживает, дарит тепло и любит безусловно. В этот день мы чествуем матерей, выражаем им благодарность, любовь и дарим незабываемые эмоции.

Когда украинцы будут отмечать День матери в 2025 году, а также какие важные традиции связаны с этой особенной датой, рассказываем далее в нашей статье.

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Когда празднуют День матери в Украине в 2025 году

В Украине праздник официально начали праздновать с 2000 года. Традиционно День матери приходится на второе воскресенье мая. В 2025 году праздник встретим 11 мая.

Этот день — прекрасная возможность напомнить своим мамам, насколько они важны, выразить свою любовь и благодарность.

 

Когда празднуют День матери в Украине 2025 года
Девочка делает сюрприз матери. Фото: freepik.com

Как празднуют День матери в Украине — традиции и интересные идеи

День матери — это не только о подарках и поздравлениях. Прежде всего, это возможность укрепить семейные связи, выразить свою благодарность.

В Украине в праздник принято:

  1. Благодарить. Теплые слова благодарности можно озвучить лично, написать в открытке или даже в видеообращении.
  2. Посещать матерей и бабушек. Звонок или сообщение с открыткой это конечно хорошо, но гораздо лучше лично поздравить близкого человека, увидеть его улыбку. Даже короткий визит может стать приятным сюрпризом. Выпить вместе чаю на кухне и поболтать — это уже маленький праздник.  
  3. Организовывать семейные встречи. Еще лучше, когда есть возможность собрать всю сем'ю вместе. Праздничный обед или ужин в кругу семьи создают атмосферу уюта и дарят много счастливых моментов.
  4. Дарить подарки и цветы. Традиционными символами праздника являются букеты цветов, сладости, а также подарки. Обычно дарят что-то, что связано с хобби или может создать уют.

 

Как празднуют День матери в Украине - традиции и интересные идеи
Семейная встреча на праздник. Фото: freepik.com

Почему важно праздновать День матери

День матери — возможность укрепить семейные связи. Этот день создан для того, чтобы напомнить каждому о важности поддержки, заботы и уважения к нашим родным. Это возможность остановиться на мгновение, забыть о будничных делах и проблемах и подарить дорогим женщинам теплоту, искренние слова любви и благодарности. Ведь в ежедневной суете мы часто об этом забываем.

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