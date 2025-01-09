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Коли українці зустрінуть Великдень 2025 року — дата та традиції

9 січня 2025 06:03
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли Великдень 2025 в Україні — дата свята у православних та католиків, традиції
Мати з сином біля церкви. Фото: vechirniy.kyiv.ua
Світлана Конюшенко - Редактор

Великдень — одне з найбільших християнських свят, яке символізує перемогу життя над смертю. Щороку дата святкування змінюється. А 2025 року слід очікувати на унікальну подію — православні та католики разом відзначатимуть це світле свято

Коли відзначатимемо Великдень 2025 року, як визначають дату свята та про які головні традиції святкування в Україні слід знати, дізнавайтесь у нашій статті. 

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Коли святкують Великдень 2025 року

2025 року Великдень припадає на 20 квітня. Ця дата однакова як для православних, так і для католиків. 

Востаннє такий збіг стався 2017 року. Тоді всі християни святкували разом 16 квітня. А наступного разу це станеться 2028 року — свято відбудеться також 16 квітня.

Додамо, юдеї 2025 року почнуть відзначати Песах 12 квітня, а закінчаться святкування вночі 19 квітня.

 

Коли святкують Великдень 2025 року
Великодній кошик з продуктами. Фото: freepik.com

Як визначається дата Великодня

Дата Великодня вираховується за складними церковними правилами, які базуються на астрономічних явищах та календарях.

Католики використовують григоріанський календар, що є офіційним для більшості світу. А православні дотримуються новоюліанського календаря, але також враховують святкування Песаху — єврейського свята, яке вплинуло на встановлення дати християнського Великодня. Це розходження пояснює, чому дати свята в різних конфесіях часто не збігаються.

 

Як визначається дата Великодня
Великодня атрибутика. Фото: istockphoto.com

Великдень в Україні — які існують традиції святкування

Українські традиції святкування Великодня мають багатовікову історію, що поєднує релігійні й культурні аспекти. Основними етапами підготовки та святкування є:

  1. Великий піст. Святкуванню передує Великий піст, який триває 40 днів. Це час духовного очищення, молитви та утримання від розваг і певних продуктів.
  2. Вербна неділя. За тиждень до Великодня освячують гілки верби. Вважається, що вони захищають дім та приносять здоров'я.
  3. Писанки та крашанки. Символом свята є розписані або розфарбовані яйця — писанки та крашанки. Писанки розписують восковими візерунками, а крашанки фарбують у яскраві кольори.
  4. Освячення великодніх кошиків. У ніч перед Великоднем віряни збираються на всеношну службу, після якої освячують кошики з пасками, яйцями, ковбасою та іншими святковими стравами.
  5. Святковий сніданок. Після повернення з церкви родина сідає за стіл, розпочинаючи святковий сніданок з освячених продуктів. Великдень — це також час сімейних зустрічей, коли рідні діляться радістю свята.

 

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на січень 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні події цього місяця.

традиції релігія Великдень свято 2025 рік дата

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