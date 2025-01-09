Когда Пасха 2025 в Украине — дата праздника у православных и католиков, традиции

Мать с сыном возле церкви. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Пасха — один из самых больших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью. Каждый год дата празднования меняется. А в 2025 году следует ожидать уникальное событие — православные и католики вместе будут отмечать этот светлый праздник.

Когда будем отмечать Пасху в 2025 году, как определяют дату праздника и о каких главных традициях празднования в Украине следует знать, узнавайте в нашей статье.

Читайте также:

Когда празднуют Пасху в 2025 году

В 2025 году Пасха припадает на 20 апреля. Эта дата одинакова как для православных, так и для католиков.

В последний раз такое совпадение произошло в 2017 году. Тогда все христиане праздновали вместе 16 апреля. А в следующий раз это произойдет в 2028 году — праздник состоится также 16 апреля.

Добавим, иудеи в 2025 году начнут отмечать Песах 12 апреля, а закончатся празднования ночью 19 апреля.

Пасхальная корзина с продуктами. Фото: freepik.com

Как определяется дата Пасхи

Дата Пасхи высчитывается по сложным церковным правилам, которые базируются на астрономических явлениях и календарях.

Католики используют григорианский календарь, являющийся официальным для большинства мира. А православные придерживаются новоюлианского календаря, но также учитывают празднование Песаха - еврейского праздника, который повлиял на установление даты христианской Пасхи. Это различие объясняет, почему даты праздника в разных конфессиях часто не совпадают.

Пасхальная атрибутика. Фото: istockphoto.com

Пасха в Украине — какие существуют традиции празднования

Украинские традиции празднования Пасхи имеют многовековую историю, сочетающую религиозные и культурные аспекты. Основными этапами подготовки и празднования являются:

Великий пост. Празднованию предшествует Великий пост, который длится 40 дней. Это время духовного очищения, молитвы и воздержания от развлечений и определенных продуктов. Вербное воскресенье. За неделю до Пасхи освящают ветки вербы. Считается, что они защищают дом и приносят здоровье. Писанки и крашанки. Символом праздника являются расписанные или раскрашенные яйца — писанки и крашанки. Писанки расписывают восковыми узорами, а крашанки красят в яркие цвета. Освящение пасхальных корзин. В ночь перед Пасхой верующие собираются на всенощную службу, после которой освящают корзины с куличами, яйцами, колбасой и другими праздничными блюдами. Праздничный завтрак. После возвращения из церкви семья садится за стол, приступая к праздничному завтраку из освященных продуктов. Пасха — это также время семейных встреч, когда родные делятся радостью.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на январь 2025 года, чтобы не пропустить важные религиозные события этого месяца.