Церковний календар на січень 2025 — які важливі православні свята зустрінемо

Українські віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Перший місяць 2025 року буде багатий на важливі релігійні події. Перші великі свята українці зустрінуть вже 1 січня — Обрізання Господнє та День святителя Василія Великого. Також цього місяця в Україні святкуватимуть Хрещення Господнє, Собор Іоана Предтечі, День Тетяни та свято Трьох Святих.

Новини.LIVE розповість про всі релігійні свята січня 2025 року. Збережіть собі новий календар на перший місяць року, щоб не пропустити найважливіші події.

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Церковний календар на січень 2025 року — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем

Нагадаємо, Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар. Тому дати неперехідних православних свят змістилися на 13 днів раніше.

Які важливі православні свята будуть у січні 2025 року — календар за днями на перший місяць року:

1 січня — Обрізання Господнє, святителя Василія Великого, преподобного Амфілохія Почаївського.

Віряни у церкві на свято Обрізання Господнє. Фото: pomisna.info

2 січня — преподобного Серафима Саровського, преподобного Сильвестра Києво-Печерського.

— преподобного Серафима Саровського, преподобного Сильвестра Києво-Печерського. 3 січня — святого пророка Малахії, святого мученика Гордія.

— святого пророка Малахії, святого мученика Гордія. 4 січня — Собор 70-ти апостолів, преподобного Ахілли, диякона Києво-Печерського.

— Собор 70-ти апостолів, преподобного Ахілли, диякона Києво-Печерського. 5 січня — Водохресний святвечір, пророка Михея.

Дівчина ставить свічку у церкві. Фото: pomisna.info

6 січня — Богоявлення Господнє, Хрещення Господнє.

Свято Водохреща на Йорданському озері на Оболоні, 2020 рік. Фото: http://pereyaslav-eparchia.kiev.ua

7 січня — Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

Святий Іоан Предтеча. Колаж: УНІАН

8 січня — преподобних Григорія Чудотворця і Григорія затворника Печерських.

— преподобних Григорія Чудотворця і Григорія затворника Печерських. 9 січня — мученика Полієвкта, преподобного Євстратія, Чудотворця.

— мученика Полієвкта, преподобного Євстратія, Чудотворця. 10 січня — святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна Константинопольського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського.

— святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна Константинопольського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського. 11 січня — преподобного Феодосія Великого.

— преподобного Феодосія Великого. 12 січня — мучениці Тетяни Римської (Тетянин день), святителя Сави I, архієпископа Сербського.

Вірянка у церкві перед іконою. Фото: shutterstock.com

13 січня — мучеників Єрмила і Стратоніка, мученика Петра Анійського.

— мучеників Єрмила і Стратоніка, мученика Петра Анійського. 14 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

— рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії. 15 січня — преподобного Іоанна Кущника, преподобного Павла Фівейського.

— преподобного Іоанна Кущника, преподобного Павла Фівейського. 16 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра.

— поклоніння чесним веригам апостола Петра. 17 січня — преподобного Антонія Великого.

— преподобного Антонія Великого. 18 січня — святителів Афанасія Великого і Кирила, архієпископів Олександрійських.

— святителів Афанасія Великого і Кирила, архієпископів Олександрійських. 19 січня — преподобного Макарія Великого, Єгипетського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, преподобного Лаврентія Чернігівського.

— преподобного Макарія Великого, Єгипетського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, преподобного Лаврентія Чернігівського. 20 січня — преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни і Римми.

— преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни і Римми. 21 січня — преподобного Максима сповідника, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана і Акіли, мученика Неофіта Нікейського.

— преподобного Максима сповідника, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана і Акіли, мученика Неофіта Нікейського. 22 січня — святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.

— святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія Печерського, диякона. 23 січня — священномученика Климента, єпископа Анкірського і мученика Агафангела Римлянина.

— священномученика Климента, єпископа Анкірського і мученика Агафангела Римлянина. 24 січня — преподобної Ксенії.

— преподобної Ксенії. 25 січня — святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.

— святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. 26 січня — преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії і синів їх Аркадія та Іоанна.

— преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії і синів їх Аркадія та Іоанна. 27 січня — перенесення мощей святителя Іоана Златоустого.

— перенесення мощей святителя Іоана Златоустого. 28 січня — преподобного Єфрема Сирина, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Печерського.

— преподобного Єфрема Сирина, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Печерського. 29 січня — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського.

— перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського. 30 січня — Собор Вселенських вчителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Златоустого (свято Трьох Святих), преподобного Зінона, постника Печерського.

Собор трьох святителів. Фото: google.com

31 січня — святителя Микити, затворника Києво-Печерського, безсрібників мучеників Кіра і Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

Коли віряни будуть поститися у січні 2025 року

У січні на вірян чекає одноденний піст, він припадає на 5 січня за новоюліанським календарем, а саме на Хрещенський Святвечір (перед Водохрещем).

Цього дня категорично заборонено їсти м'ясо, яйця, морепродукти та молочні продукти. Також віряни мають утримуватись від вживання алкоголю, святкувань.

У давнину цей день українці називали Голодна кутя. Для голодної куті зерно варили на воді та підсолоджували медом. А їсти сідали тільки ввечері, коли на небі сходила перша зірка.

Голодна Кутя на Хрещенський Святвечір. Фото: depositphotos.com

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