Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Церковний календар на січень 2025 — коли свято Василя і Водохреще arrow

Церковний календар на січень 2025 — коли свято Василя і Водохреще

20 грудня 2024 08:08
Світлана Конюшенко - Редактор
Церковний календар на січень 2025 — які важливі православні свята зустрінемо
Українські віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info
Світлана Конюшенко - Редактор

Перший місяць 2025 року буде багатий на важливі релігійні події. Перші великі свята українці зустрінуть вже 1 січня — Обрізання Господнє та День святителя Василія Великого. Також цього місяця в Україні святкуватимуть Хрещення Господнє, Собор Іоана Предтечі, День Тетяни та свято Трьох Святих.

Новини.LIVE розповість про всі релігійні свята січня 2025 року. Збережіть собі новий календар на перший місяць року, щоб не пропустити найважливіші події. 

Читайте також:

Церковний календар на січень 2025 року — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем

Нагадаємо, Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар. Тому дати неперехідних православних свят змістилися на 13 днів раніше. 

Які важливі православні свята будуть у січні 2025 року — календар за днями на перший місяць року:

  • 1 січня — Обрізання Господнє, святителя Василія Великого, преподобного Амфілохія Почаївського.

 

Коли Обрізання Господнє 2025 року
Віряни у церкві на свято Обрізання Господнє. Фото: pomisna.info
  • 2 січня — преподобного Серафима Саровського, преподобного Сильвестра Києво-Печерського.  
  • 3 січня — святого пророка Малахії, святого мученика Гордія.
  • 4 січня — Собор 70-ти апостолів, преподобного Ахілли, диякона Києво-Печерського. 
  • 5 січня — Водохресний святвечір, пророка Михея.

 

Коли Водохресний святвечір 2025 року
Дівчина ставить свічку у церкві. Фото: pomisna.info
  • 6 січня — Богоявлення Господнє, Хрещення Господнє.

 

Коли Хрещення Господнє 2025 року
Свято Водохреща на Йорданському озері на Оболоні, 2020 рік. Фото: http://pereyaslav-eparchia.kiev.ua
  • 7 січня — Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

 

Коли Собор Іоана Предтечі 2025 року
Святий Іоан Предтеча. Колаж: УНІАН
  • 8 січня — преподобних Григорія Чудотворця і Григорія затворника Печерських.
  • 9 січня — мученика Полієвкта, преподобного Євстратія, Чудотворця.
  • 10 січня — святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна Константинопольського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського.
  • 11 січня — преподобного Феодосія Великого.
  • 12 січня — мучениці Тетяни Римської (Тетянин день), святителя Сави I, архієпископа Сербського.

 

Коли Тетянин день 2025 року
Вірянка у церкві перед іконою. Фото: shutterstock.com
  • 13 січня — мучеників Єрмила і Стратоніка, мученика Петра Анійського. 
  • 14 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.
  • 15 січня — преподобного Іоанна Кущника, преподобного Павла Фівейського.
  • 16 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра.
  • 17 січня — преподобного Антонія Великого.
  • 18 січня — святителів Афанасія Великого і Кирила, архієпископів Олександрійських.
  • 19 січня — преподобного Макарія Великого, Єгипетського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, преподобного Лаврентія Чернігівського.
  • 20 січня — преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни і Римми.
  • 21 січня — преподобного Максима сповідника, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана і Акіли, мученика Неофіта Нікейського.
  • 22 січня — святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.
  • 23 січня — священномученика Климента, єпископа Анкірського і мученика Агафангела Римлянина.
  • 24 січня — преподобної Ксенії.
  • 25 січня — святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.
  • 26 січня — преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії і синів їх Аркадія та Іоанна. 
  • 27 січня — перенесення мощей святителя Іоана Златоустого.
  • 28 січня — преподобного Єфрема Сирина, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Печерського.
  • 29 січня — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського.
  • 30 січня — Собор Вселенських вчителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Златоустого (свято Трьох Святих), преподобного Зінона, постника Печерського.

 

Коли Собор трьох святителів 2025 року
Собор трьох святителів. Фото: google.com
  • 31 січня — святителя Микити, затворника Києво-Печерського, безсрібників мучеників Кіра і Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

Коли віряни будуть поститися у січні 2025 року

У січні на вірян чекає одноденний піст, він припадає на 5 січня за новоюліанським календарем, а саме на Хрещенський Святвечір (перед Водохрещем)

Цього дня категорично заборонено їсти м'ясо, яйця, морепродукти та молочні продукти. Також віряни мають утримуватись від вживання алкоголю, святкувань.

У давнину цей день українці називали Голодна кутя. Для голодної куті зерно варили на воді та підсолоджували медом. А їсти сідали тільки ввечері, коли на небі сходила перша зірка. 

 

Коли віряни будуть поститися у січні 2025 року
Голодна Кутя на Хрещенський Святвечір. Фото: depositphotos.com 

Раніше ми писали, хто святкуватиме іменини у січні 2025 року та як назвати новонароджену дитину. 

Також ми публікували новий календар державних, професійних та міжнародних свят на січень 2025 року, який допоможе залишатися у курсі усіх великих та важливих подій України. 

свята церква календар Водохреща січень Обрізання Господнє

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:55 Генштаб ЗСУ назвав напрямки на фронті, де напружена ситуація

08:45 Знижка у 50% на комунальні послуги — хто має право

08:35 Організував ґвалтування дружини — француза засудили на 20 років

08:30 Повістки українцям поштою — чи законно оповіщати через Viber

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

08:29 Обстріл Києва — є загиблий у Голосіївському районі

08:16 В Росії засудили до 21 року колонії "найкрасивішу терористку"

08:06 Балістична атака на Київ — у КМВА повідомили про наслідки

08:02 Повістки з ТЦК не підлягають судовому оскарженню — рішення ВС

08:00 Виплати у розмірі 54 тис. грн — хто отримає до кінця року

08:55 Генштаб ЗСУ назвав напрямки на фронті, де напружена ситуація

08:45 Знижка у 50% на комунальні послуги — хто має право

08:35 Організував ґвалтування дружини — француза засудили на 20 років

08:30 Повістки українцям поштою — чи законно оповіщати через Viber

08:29 Обстріл Києва — є загиблий у Голосіївському районі

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

08:16 В Росії засудили до 21 року колонії "найкрасивішу терористку"

08:06 Балістична атака на Київ — у КМВА повідомили про наслідки

08:02 Повістки з ТЦК не підлягають судовому оскарженню — рішення ВС

08:00 Виплати у розмірі 54 тис. грн — хто отримає до кінця року

07:46 У Голосіївському районі палають авто, — Кличко

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні