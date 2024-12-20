Церковный календарь на январь 2025 — какие важные православные праздники встретим

Церковный календарь на январь 2025 — когда Василия и Крещение
Первый месяц 2025 года будет богат на важные религиозные события. Первые большие праздники украинцы встретят уже 1 января — Обрезание Господне и День святителя Василия Великого. Также в этом месяце в Украине будут праздновать Крещение Господне, Собор Иоанна Предтечи, День Татьяны и праздник Трех Святых.
Новини.LIVE расскажет обо всех религиозных праздниках января 2025 года. Сохраните себе новый календарь на первый месяц года, чтобы не пропустить самые важные события.
Церковный календарь на январь 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю
Напомним, Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский церковный календарь. Поэтому даты непереходных православных праздников сместились на 13 дней раньше.
Какие важные православные праздники будут в январе 2025 года — календарь по дням на первый месяц года:
- 1 января — Обрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского.
- 2 января — преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
- 3 января — святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.
- 4 января — Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
- 5 января — Крещенский сочельник, пророка Михея.
- 6 января — Богоявление Господне, Крещение Господне.
- 7 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 8 января — преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.
- 9 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца.
- 10 января — святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.
- 11 января — преподобного Феодосия Великого.
- 12 января — мученицы Татьяны Римской (Татьянин день), святителя Саввы I, архиепископа Сербского.
- 13 января — мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.
- 14 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
- 15 января — преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.
- 16 января — поклонение честным веригам апостола Петра.
- 17 января — преподобного Антония Великого.
- 18 января — святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
- 19 января — преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.
- 20 января — преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пины и Риммы.
- 21 января — преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.
- 22 января — святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
- 23 января — священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.
- 24 января — преподобной Ксении.
- 25 января — святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
- 26 января — преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
- 27 января — перенос мощей святителя Иоанна Златоустого.
- 28 января — преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторгского, преподобного Ефрема Печерского.
- 29 января — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.
- 30 января — Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (праздник Трех Святых), преподобного Зинона, постника Печерского.
- 31 января — святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
Когда верующие будут поститься в январе 2025 года
В январе верующих ждет однодневный пост, он приходится на 5 января по новоюлианскому календарю, а именно Крещенский Сочельник (перед Крещением).
В этот день категорически запрещено есть мясо, яйца, морепродукты и молочные продукты. Также верующие должны воздерживаться от алкоголя, празднований.
В прежние времена этот день называли Голодная кутья. Для голодной кутьи зерно варили на воде и подслащивали медом. А есть садились только вечером, когда на небе сходила первая звезда.
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