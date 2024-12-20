Церковный календарь на январь 2025 — какие важные православные праздники встретим

Украинские верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Первый месяц 2025 года будет богат на важные религиозные события. Первые большие праздники украинцы встретят уже 1 января — Обрезание Господне и День святителя Василия Великого. Также в этом месяце в Украине будут праздновать Крещение Господне, Собор Иоанна Предтечи, День Татьяны и праздник Трех Святых.

Новини.LIVE расскажет обо всех религиозных праздниках января 2025 года. Сохраните себе новый календарь на первый месяц года, чтобы не пропустить самые важные события.

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Церковный календарь на январь 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю

Напомним, Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский церковный календарь. Поэтому даты непереходных православных праздников сместились на 13 дней раньше.

Какие важные православные праздники будут в январе 2025 года — календарь по дням на первый месяц года:

1 января — Обрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского.

Верующие в церкви на праздник Обрезания Господня Фото: pomisna.info

2 января — преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.

— преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского. 3 января — святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.

— святого пророка Малахии, святого мученика Гордия. 4 января — Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.

— Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского. 5 января — Крещенский сочельник, пророка Михея.

Девушка ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

6 января — Богоявление Господне, Крещение Господне.

Праздник Крещения на Иорданском озере на Оболони, 2020 год.

7 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Святой Иоанн Предтеча.

8 января — преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.

— преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских. 9 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца.

— мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца. 10 января — святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.

— святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского. 11 января — преподобного Феодосия Великого.

— преподобного Феодосия Великого. 12 января — мученицы Татьяны Римской (Татьянин день), святителя Саввы I, архиепископа Сербского.

Верующая в церкви перед иконой. Фото: shutterstock.com

13 января — мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.

— мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского. 14 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

— равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. 15 января — преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.

— преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского. 16 января — поклонение честным веригам апостола Петра.

— поклонение честным веригам апостола Петра. 17 января — преподобного Антония Великого.

— преподобного Антония Великого. 18 января — святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.

— святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. 19 января — преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.

— преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского. 20 января — преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пины и Риммы.

— преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пины и Риммы. 21 января — преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.

— преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского. 22 января — святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.

— святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона. 23 января — священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.

— священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина. 24 января — преподобной Ксении.

— преподобной Ксении. 25 января — святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

— святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. 26 января — преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.

— преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. 27 января — перенос мощей святителя Иоанна Златоустого.

— перенос мощей святителя Иоанна Златоустого. 28 января — преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторгского, преподобного Ефрема Печерского.

— преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторгского, преподобного Ефрема Печерского. 29 января — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.

— перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского. 30 января — Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (праздник Трех Святых), преподобного Зинона, постника Печерского.

Собор трех святителей. Фото: google.com

31 января — святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Когда верующие будут поститься в январе 2025 года

В январе верующих ждет однодневный пост, он приходится на 5 января по новоюлианскому календарю, а именно Крещенский Сочельник (перед Крещением).

В этот день категорически запрещено есть мясо, яйца, морепродукты и молочные продукты. Также верующие должны воздерживаться от алкоголя, празднований.

В прежние времена этот день называли Голодная кутья. Для голодной кутьи зерно варили на воде и подслащивали медом. А есть садились только вечером, когда на небе сходила первая звезда.

Голодная кутья на Крещенский сочельник.

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