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Церковный календарь на январь 2025 — когда Василия и Крещение

20 декабря 2024 08:08
Светлана Конюшенко - Редактор
Церковный календарь на январь 2025 — какие важные православные праздники встретим
Украинские верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info
Светлана Конюшенко - Редактор

Первый месяц 2025 года будет богат на важные религиозные события. Первые большие праздники украинцы встретят уже 1 января — Обрезание Господне и День святителя Василия Великого. Также в этом месяце в Украине будут праздновать Крещение Господне, Собор Иоанна Предтечи, День Татьяны и праздник Трех Святых.

Новини.LIVE расскажет обо всех религиозных праздниках января 2025 года. Сохраните себе новый календарь на первый месяц года, чтобы не пропустить самые важные события.

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Церковный календарь на январь 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю

Напомним, Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский церковный календарь. Поэтому даты непереходных православных праздников сместились на 13 дней раньше.

Какие важные православные праздники будут в январе 2025 года — календарь по дням на первый месяц года:

  • 1 январяОбрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского.

 

Когда Обрезание Господне 2025 года
Верующие в церкви на праздник Обрезания Господня Фото: pomisna.info
  • 2 января — преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
  • 3 января — святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.
  • 4 января — Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
  • 5 январяКрещенский сочельник, пророка Михея.

 

Когда Крещенский сочельник 2025 года
Девушка ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info
  • 6 январяБогоявление Господне, Крещение Господне.

 

Когда Крещение Господне в 2025 году
Праздник Крещения на Иорданском озере на Оболони, 2020 год.
  • 7 январяСобор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

 

Когда Собор Иоанна Предтечи 2025 года
Святой Иоанн Предтеча.
  • 8 января — преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.
  • 9 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца.
  • 10 января — святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.
  • 11 января — преподобного Феодосия Великого.
  • 12 январямученицы Татьяны Римской (Татьянин день), святителя Саввы I, архиепископа Сербского.

 

Когда Татьянин день 2025 года
Верующая в церкви перед иконой. Фото: shutterstock.com
  • 13 января — мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.
  • 14 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
  • 15 января — преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.
  • 16 января — поклонение честным веригам апостола Петра.
  • 17 января — преподобного Антония Великого.
  • 18 января — святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
  • 19 января — преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.
  • 20 января — преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пины и Риммы.
  • 21 января — преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.
  • 22 января — святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
  • 23 января — священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.
  • 24 января — преподобной Ксении.
  • 25 января — святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
  • 26 января — преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
  • 27 января — перенос мощей святителя Иоанна Златоустого.
  • 28 января — преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторгского, преподобного Ефрема Печерского.
  • 29 января — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.
  • 30 январяСобор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (праздник Трех Святых), преподобного Зинона, постника Печерского.

 

Когда Собор трех святителей 2025 года
Собор трех святителей. Фото: google.com
  • 31 января — святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Когда верующие будут поститься в январе 2025 года

В январе верующих ждет однодневный пост, он приходится на 5 января по новоюлианскому календарю, а именно Крещенский Сочельник (перед Крещением).

В этот день категорически запрещено есть мясо, яйца, морепродукты и молочные продукты. Также верующие должны воздерживаться от алкоголя, празднований.

В прежние времена этот день называли Голодная кутья. Для голодной кутьи зерно варили на воде и подслащивали медом. А есть садились только вечером, когда на небе сходила первая звезда.

 

Когда верующие будут поститься в январе 2025 года
Голодная кутья на Крещенский сочельник.

Ранее мы писали, кто будет праздновать именины в январе 2025 года и как назвать новорожденного ребенка.

Также мы публиковали новый календарь государственных, профессиональных и международных праздников на январь 2025 года, который поможет оставаться в курсе всех больших и важных событий Украины.

праздники церковь календарь Крещение январь Обрезание Господне

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