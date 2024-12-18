Іменини у січні 2025 — кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину

День ангела у січні 2025 — кого вітати та як назвати дитину
День ангела — це важлива подія, глибоко вкорінена у християнській традиції. У січні 2025 року чимало українців відзначають свої іменини, що створює чудову нагоду подарувати тепло та радість близьким людям через щирі привітання й добрі побажання. Також січневий календар імен може стати чудовим джерелом натхнення для тих, хто обирає ім'я для новонародженої дитини.
Новини.LIVE розповідає, хто святкуватиме іменини у січні 2025 року, кого обов'язково привітати та яке ім'я обрати для дитини за церковним січневим календарем.
Хто святкує іменини у січні 2025 року — новий детальний календар на місяць
У кого День ангела 1 січня
Чоловічі імена: Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єремія, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян.
Жіночі імена: Емілія.
У кого День ангела 2 січня
Чоловічі імена: Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій.
Жіночі імена: Уляна, Юліана.
У кого День ангела 3 січня
Чоловічі імена: Гордій.
Жіночі імена: Аріна, Ірина.
У кого День ангела 4 січня
Чоловічі імена: Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Олександр, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Пилип, Ераст, Яків.
У кого День ангела 5 січня
Чоловічі імена: Григорій, Йосип, Лук'ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома.
Жіночі імена: Аполлінарія, Євгенія, Тетяна.
У кого День ангела 6 січня
Чоловічі імена: Іван, Ян.
У кого День ангела 7 січня
Чоловічі імена: Афанасій, Василь, Іван, Ян.
У кого День ангела 8 січня
Чоловічі імена: Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан.
Жіночі імена: Василиса, Домініка.
У кого День ангела 9 січня
Чоловічі імена: Захар, Павло, Петро, Пилип.
Жіночі імена: Антоніна.
У кого День ангела 10 січня
Чоловічі імена: Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро.
Жіночі імена: Арсенія.
У кого День ангела 11 січня
Чоловічі імена: Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір.
У кого День ангела 12 січня
Чоловічі імена: Ілля, Макар, Петро, Сава.
Жіночі імена: Тетяна.
У кого День ангела 13 січня
Чоловічі імена: Афанасій, Єлізар, Максим, Петро, Яків.
У кого День ангела 14 січня
Чоловічі імена: Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремія, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян.
Жіночі імена: Ніна.
У кого День ангела 15 січня
Чоловічі імена: Гаврило, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян.
Жіночі імена: Олена, Ілона.
У кого День ангела 16 січня
Чоловічі імена: Іван, Максим, Петро, Симон, Ян.
Жіночі імена: Неоніла.
У кого День ангела 17 січня
Чоловічі імена: Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян.
Жіночі імена: Антоніна.
У кого День ангела 18 січня
Чоловічі імена: Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Еміль.
Жіночі імена: Ксенія, Марія, Оксана.
У кого День ангела 19 січня
Чоловічі імена: Антон, Макар, Микола, Петро, Федір.
У кого День ангела 20 січня
Чоловічі імена: Павло, Семен.
Жіночі імена: Інна.
У кого День ангела 21 січня
Чоловічі імена: Євген, Іван, Ілля, Максим.
Жіночі імена: Анастасія, Анна (Ганна).
У кого День ангела 22 січня
Чоловічі імена: Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій.
Жіночі імена: Анастасія.
У кого День ангела 23 січня
Чоловічі імена: Володимир, Геннадій, Іван, Федір.
Жіночі імена: Катерина.
У кого День ангела 24 січня
Чоловічі імена: Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій.
Жіночі імена: Ксенія.
У кого День ангела 25 січня
Чоловічі імена: Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро.
У кого День ангела 26 січня
Чоловічі імена: Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір.
Жіночі імена: Марія.
У кого День ангела 27 січня
Чоловічі імена: Дмитро, Іван, Петро.
У кого День ангела 28 січня
Чоловічі імена: Володимир, Георгій.
Жіночі імена: Ольга.
У кого День ангела 29 січня
Чоловічі імена: Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.
У кого День ангела 30 січня
Чоловічі імена: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.
У кого День ангела 31 січня
Чоловічі імена: Віктор, Іван, Ілля, Микита.
Що не можна робити в День ангела
У цей святковий день існують заборони, яких дотримуються, щоб уникнути лиха та бід. В День ангела не можна:
- лихословити — нецензурні слова привертають погану енергію;
- сваритися — сварки псують не тільки настрій, але й стан душі;
- відмовляти у допомозі — варто бути милосердним та відкритим до ближніх;
- байдикувати — цього дня не слід лінуватися або уникати роботи, оскільки це може призвести до невдач у майбутньому;
- витрачати багато грошей — надмірні витрати можуть призвести до фінансових труднощів.
Традиції святкування Дня ангела
У День ангела заведено відвідувати церкву та молитися своєму небесному покровителю, просячи захисту та благословення.
Іменинники отримують теплі привітання та побажання. Часто у ці дні дарують невеличкі, але приємні сюрпризи, символічні подарунки, які мають духовне значення. Святкування зазвичай проходить у колі родини та близьких друзів.
Дотримання цих традицій та обрядів допомагає зберегти духовний зв'язок із небесним покровителем та приносить гармонію в життя людини.
Читайте Новини.LIVE!