Іменини у січні 2025 — кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину

Портрет дівчинки з крилами янгола. Фото: freepik.com

День ангела — це важлива подія, глибоко вкорінена у християнській традиції. У січні 2025 року чимало українців відзначають свої іменини, що створює чудову нагоду подарувати тепло та радість близьким людям через щирі привітання й добрі побажання. Також січневий календар імен може стати чудовим джерелом натхнення для тих, хто обирає ім'я для новонародженої дитини.

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Хто святкує іменини у січні 2025 року — новий детальний календар на місяць

У кого День ангела 1 січня

Чоловічі імена: Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єремія, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян.

Жіночі імена: Емілія.

У кого День ангела 2 січня

Чоловічі імена: Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій.

Жіночі імена: Уляна, Юліана.

У кого День ангела 3 січня

Чоловічі імена: Гордій.

Жіночі імена: Аріна, Ірина.

У кого День ангела 4 січня

Чоловічі імена: Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Олександр, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Пилип, Ераст, Яків.

У кого День ангела 5 січня

Чоловічі імена: Григорій, Йосип, Лук'ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома.

Жіночі імена: Аполлінарія, Євгенія, Тетяна.

У кого День ангела 6 січня

Чоловічі імена: Іван, Ян.

У кого День ангела 7 січня

Чоловічі імена: Афанасій, Василь, Іван, Ян.

У кого День ангела 8 січня

Чоловічі імена: Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан.

Жіночі імена: Василиса, Домініка.

У кого День ангела 9 січня

Чоловічі імена: Захар, Павло, Петро, Пилип.

Жіночі імена: Антоніна.

Портрет дівчинки з крилами янгола. Фото: freepik.com

У кого День ангела 10 січня

Чоловічі імена: Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро.

Жіночі імена: Арсенія.

У кого День ангела 11 січня

Чоловічі імена: Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір.

У кого День ангела 12 січня

Чоловічі імена: Ілля, Макар, Петро, Сава.

Жіночі імена: Тетяна.

У кого День ангела 13 січня

Чоловічі імена: Афанасій, Єлізар, Максим, Петро, Яків.

У кого День ангела 14 січня

Чоловічі імена: Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремія, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян.

Жіночі імена: Ніна.

У кого День ангела 15 січня

Чоловічі імена: Гаврило, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян.

Жіночі імена: Олена, Ілона.

У кого День ангела 16 січня

Чоловічі імена: Іван, Максим, Петро, Симон, Ян.

Жіночі імена: Неоніла.

У кого День ангела 17 січня

Чоловічі імена: Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян.

Жіночі імена: Антоніна.

У кого День ангела 18 січня

Чоловічі імена: Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Еміль.

Жіночі імена: Ксенія, Марія, Оксана.

У кого День ангела 19 січня

Чоловічі імена: Антон, Макар, Микола, Петро, Федір.

У кого День ангела 20 січня

Чоловічі імена: Павло, Семен.

Жіночі імена: Інна.

Портрет дівчинки з крилами янгола. Фото: freepik.com

У кого День ангела 21 січня

Чоловічі імена: Євген, Іван, Ілля, Максим.

Жіночі імена: Анастасія, Анна (Ганна).

У кого День ангела 22 січня

Чоловічі імена: Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій.

Жіночі імена: Анастасія.

У кого День ангела 23 січня

Чоловічі імена: Володимир, Геннадій, Іван, Федір.

Жіночі імена: Катерина.

У кого День ангела 24 січня

Чоловічі імена: Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій.

Жіночі імена: Ксенія.

У кого День ангела 25 січня

Чоловічі імена: Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро.

У кого День ангела 26 січня

Чоловічі імена: Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 27 січня

Чоловічі імена: Дмитро, Іван, Петро.

У кого День ангела 28 січня

Чоловічі імена: Володимир, Георгій.

Жіночі імена: Ольга.

У кого День ангела 29 січня

Чоловічі імена: Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.

У кого День ангела 30 січня

Чоловічі імена: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.

У кого День ангела 31 січня

Чоловічі імена: Віктор, Іван, Ілля, Микита.

Портрет дівчинки з крилами янгола. Фото: freepik.com

Що не можна робити в День ангела

У цей святковий день існують заборони, яких дотримуються, щоб уникнути лиха та бід. В День ангела не можна:

лихословити — нецензурні слова привертають погану енергію;

сваритися — сварки псують не тільки настрій, але й стан душі;

відмовляти у допомозі — варто бути милосердним та відкритим до ближніх;

байдикувати — цього дня не слід лінуватися або уникати роботи, оскільки це може призвести до невдач у майбутньому;

витрачати багато грошей — надмірні витрати можуть призвести до фінансових труднощів.

Дівчина з крилами янгола. Фото: freepik.com

Традиції святкування Дня ангела

У День ангела заведено відвідувати церкву та молитися своєму небесному покровителю, просячи захисту та благословення.

Іменинники отримують теплі привітання та побажання. Часто у ці дні дарують невеличкі, але приємні сюрпризи, символічні подарунки, які мають духовне значення. Святкування зазвичай проходить у колі родини та близьких друзів.

Дотримання цих традицій та обрядів допомагає зберегти духовний зв'язок із небесним покровителем та приносить гармонію в життя людини.