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День ангела в январе 2025 — кого поздравить и как назвать ребенка

18 декабря 2024 06:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Именины в январе 2025 — кого поздравить с Днем ангела и как назвать ребенка
Портрет девочки с крыльями ангела. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

День ангела — это важное событие, глубоко укоренившееся в христианской традиции. В январе 2025 года многие украинцы отмечают свои именины, что создает прекрасную возможность подарить тепло и радость близким людям через искренние поздравления и добрые пожелания. Также январский календарь имен может стать отличным источником вдохновения для тех, кто выбирает имя новорожденному ребенку.

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Кто празднует именины в январе 2025 года — новый подробный календарь на месяц

У кого День ангела 1 января

Мужские имена: Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремия, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян.

Женские имена: Эмилия.

У кого День ангела 2 января

Мужские имена: Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей.

Женские имена: Ульяна, Юлиана.

У кого День ангела 3 января

Мужские имена: Гордей.

Женские имена: Арина, Ирина.

У кого День ангела 4 января

Мужские имена: Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Александр, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Иаков.

У кого День ангела 5 января

Мужские имена: Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома.

Женские имена: Аполлинария, Евгения, Татьяна.

У кого День ангела 6 января

Мужские имена: Иван, Иоанн.

У кого День ангела 7 января

Мужские имена: Афанасий, Василий, Иван, Ян.

У кого День ангела 8 января

Мужские имена: Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан.

Женские имена: Василиса, Доминика.

У кого День ангела 9 января

Мужские имена: Захар, Павел, Петр, Филипп.

Женские имена: Антонина.

 

Кто празднует именины в январе 2025 года - новый подробный календарь в месяц
Портрет девочки с крыльями ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 10 января

Мужские имена: Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Пётр.

Женские имена: Арсения.

У кого День ангела 11 января

Мужские имена: Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор.

У кого День ангела 12 января

Мужские имена: Илья, Макар, Петр, Савва.

Женские имена: Татьяна.

У кого День ангела 13 января

Мужские имена: Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Иаков.

У кого День ангела 14 января

Мужские имена: Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремия, Иоанн, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян.

Женские имена: Нина.

У кого День ангела 15 января

Мужские имена: Гаврило, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян.

Женские имена: Елена, Илона.

У кого День ангела 16 января

Мужские имена: Иван, Максим, Петр, Симон, Ян.

Женские имена: Неонил.

У кого День ангела 17 января

Мужские имена: Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян.

Женские имена: Антонина.

У кого День ангела 18 января

Мужские имена: Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Эмиль.

Женские имена: Ксения, Мария, Оксана.

У кого День ангела 19 января

Мужские имена: Антон, Макар, Николай, Петр, Федор.

У кого День ангела 20 января

Мужские имена: Павел, Семен.

Женские имена: Инна.

 

Именины в январе 2025 – кого поздравить с Днем ангела и как назвать ребенка
Портрет девочки с крыльями ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 21 января

Мужские имена: Евгений, Иван, Илья, Максим.

Женские имена: Анастасия, Анна (Анна).

У кого День ангела 22 января

Мужские имена: Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей.

Женские имена: Анастасия.

У кого День ангела 23 января

Мужские имена: Владимир, Геннадий, Иван, Федор.

Женские имена: Екатерина.

У кого День ангела 24 января

Мужские имена: Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей.

Женские имена: Ксения.

У кого День ангела 25 января

Мужские имена: Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр.

У кого День ангела 26 января

Мужские имена: Аркадий, Иван, Петр, Семен, Фёдор.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 27 января

Мужские имена: Дмитрий, Иван, Петр.

У кого День ангела 28 января

Мужские имена: Владимир, Георгий.

Женские имена: Ольга.

У кого День ангела 29 января

Мужские имена: Дмитрий, Иван, Константин, Роман.

У кого День ангела 30 января

Мужские имена: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.

У кого День ангела 31 января

Мужские имена: Виктор, Иван, Илья, Никита.

 

Что нельзя делать в День ангела
Портрет девочки с крыльями ангела. Фото: freepik.com

Что нельзя делать в День ангела

В этот праздничный день существуют запреты, которые соблюдаются во избежание бед. В День ангела нельзя:

  • злословить — нецензурные слова привлекают плохую энергию;
  • ссориться — ссоры портят не только настроение, но и состояние души;
  • отказывать в помощи — следует быть милосердным и открытым к ближним;
  • бездельничать — в этот день не следует лениться или избегать работы, поскольку это может привести к неудачам в будущем;
  • тратить много денег — чрезмерные затраты могут привести к финансовым затруднениям.

 

Традиции празднования Дня ангела
Девушка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

Традиции празднования Дня ангела

В День ангела принято посещать церковь и молиться своему небесному покровителю, прося защиты и благословения.

Именинники получают теплые поздравления и пожелания. Часто в эти дни дарят небольшие, но приятные сюрпризы, символические подарки, имеющие духовное значение. Празднование обычно проходит в кругу семьи и близких друзей.

Соблюдение этих традиций и таинств помогает сохранить духовную связь с небесным покровителем и приносит гармонию в жизнь человека.

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