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Коли День студента в 2025 році в Україні — дата і традиції

8 січня 2025 19:53
Світлана Конюшенко - Редактор
День студента в Україні 2025 — коли святкують і всі традиції
Студенти у мантіях, які підкидають шапки. Фото: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Щороку в Україні відзначається одне з найцікавіших свят — День студента, який присвячений тим, хто навчається у ВНЗ. Ми розповідаємо, коли це свято, як його раніше відзначали в Україні та які захопливі традиції існують цього дня.

Про те, що це за свято, розповідають Новини.LIVE.

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Коли в Україні День студента

У багатьох країнах світу, зокрема і на території України, День студента відзначають 17 листопада. Святкувати цей день почали наприкінці 90-х років, а вже офіційним це свято стало в 1999 році. Тоді президент підписав Указ, після чого свято перейшло на рівень "професійного".

Цього дня раніше люди відзначали це свято "на широку ногу", намагаючись дотримуватися різних традицій. 

Студентка
Молода студентка в університеті. Фото: Pinterest

Які традиції існували на День студента

Попри те, що в кожній країні свої традиції святкування Дня студента, найпопулярнішими були саме заходи з музикою і танцями. Цього дня раніше були різні благодійні ярмарки, семінари, конкурси і конференції, які влаштовувалися для розвитку самоврядування студентів.

Зазвичай у кожному вищому навчальному закладі існували власні способи веселого святкування Дня студента. Зокрема, у ВНЗ влаштовували різні офіційні заходи або самоорганізовані вечірки. Також існувала і традиція посвяти в студенти. У гуртожитках могли влаштовувати різні гучні вечірки на честь Дня студента. 

На жаль, сьогодні через повномасштабне вторгнення українці не можуть влаштовувати гучні заходи на честь свята. Тому зараз День студента вважається більше як свято жаги до знань і студентської молодості, адже студенти завжди були важливою ланкою у суспільстві.  

Нагадаємо, ми писали про те, коли люди в Україні святкуватимуть Масляну в 2025 році. 

Раніше ми розповідали про те, коли українці святкуватимуть Старий Новий рік у 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, які свята відзначатимуть українці в січні 2025 року.

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19:20 Мешканців Львівщини попередили про штормовий вітер завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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