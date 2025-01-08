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Когда День студента в 2025 году в Украине — дата и традиции

8 января 2025 19:53
Светлана Конюшенко - Редактор
День студента в Украине 2025 — когда празднуют и все традиции
Студенты в мантиях, которые подбрасывают шапки. Фото: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

Ежегодно в Украине отмечается один из самых интересных праздников — День студента, который посвящен тем, кто учится в ВУЗах. Мы рассказываем, когда этот праздник, как его раньше отмечали в Украине и какие увлекательные традиции существуют в этот день.

О том, что это за праздник, рассказывают Новини.LIVE.

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Когда в Украине День студента

Во многих странах мира, в частности и на территории Украины, День студента отмечают 17 ноября. Праздновать этот день начали в конце 90-х годов, а уже официальным этот праздник стал в 1999 году. Тогда президент подписал Указ, после чего праздник перешел на уровень "профессионального".

В этот день раньше люди отмечали этот праздник "на широкую ногу", стараясь придерживаться различных традиций.

Студентка
Молодая студентка в университете. Фото: Pinterest

Какие традиции существовали на День студента

Несмотря на то, что в каждой стране свои традиции празднования Дня студента, самыми популярными были именно мероприятия с музыкой и танцами. В этот день раньше были различные благотворительные ярмарки, семинары, конкурсы и конференции, которые устраивались для развития самоуправления студентов.

Обычно в каждом высшем учебном заведении существовали собственные способы веселого празднования Дня студента. В частности, в ВУЗах устраивали различные официальные мероприятия или самоорганизованные вечеринки. Также существовала и традиция посвящения в студенты. В общежитиях могли устраивать различные шумные вечеринки в честь Дня студента.

К сожалению, сегодня из-за полномасштабного вторжения украинцы не могут устраивать громкие мероприятия в честь праздника. Поэтому сейчас День студента считается больше как праздник жажды знаний и студенческой молодости, ведь студенты всегда были важным звеном в обществе.

Напомним, мы писали о том, когда люди в Украине будут праздновать Масленицу в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, когда украинцы будут праздновать Старый Новый год в 2025 году.

Также мы сообщали о том, какие праздники будут отмечать украинцы в январе 2025 года.

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