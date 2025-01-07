Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow День Тетяни в Україні 2025 — коли це свято, що означає ім'я arrow

День Тетяни в Україні 2025 — коли це свято, що означає ім'я

7 січня 2025 00:03
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли День Тетяни 2025 в Україні — нова дата, значення імені
Зображення жінки у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Не так давно церква перейшла на новоюліанський календар, а тому всі великі свята зсунулися на 13 днів назад, зокрема, і День Тетяни. Ми розповідаємо, коли цього року українці відзначатимуть іменини цих жінок і що взагалі означає це ім’я.

Новини.LIVE розповідає детально про цей день.

Читайте також:

Від недавніх пір люди в Україні по-новому відзначають багато великих церковних свят, наприклад Різдво, Водохреще тощо. Змінилася також і дата святкування Дня Тетяни, який раніше відзначався 25 січня, а тепер — за новим церковним стилем.

Дізнайтеся, коли тепер потрібно вітати всіх Тетян і якими ж є представниці цього прекрасного імені. 

Святая Татьяна
Зображення святої мучениці Тетяни. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли День Тетяни цього року

Раніше, ще до переходу на новий церковний календар, іменини в усіх Тетян були в Україні 25 січня. Однак після того, як більшість свят перенеслися на новий стиль, змінилася і дата цього свята. Тож, цього року День Тетяни люди в Україні святкуватимуть 12 січня.

Що означає це ім’я

Ім’я Тетяна має грецьке походження від слів "засновниця" або "установниця". Представниці цього популярного в Україні імені мають доволі непростий характер. Річ у тім, що жінки, яких звати Тетяна, дуже часто ображаються, не вміють адекватно сприймати критику і можуть вступити в конфлікт через будь-які дрібниці.

Але Тетяна має ще багато і позитивних якостей, зокрема, вона дуже любить своїх рідних і готова піти на все заради сім’ї, а ще вона завжди дбає про власних батьків. До того ж представниці цього прекрасного імені люблять природу і тварин, а на добрий вчинок Тетяна завжди відповість таким же.

Нагадаємо, ми писали про те, коли люди в Україні святкуватимуть Масляну в 2025 році. 

Раніше ми розповідали про те, коли українці святкуватимуть Старий Новий рік у 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, які церковні свята відзначатимуть українці в січні 2025 року. 

свята іменини День ангела ім'я День Тетяни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:02 Сікорський заявив, що на Європу можуть тиснути задля угоди з РФ

6 січня 2025

23:56 Чернишов назвав, скільки українців перебуває за кордоном

23:37 Опозиція в Грузії влаштувала Різдвяну ходу — що відомо

23:30 У Генштабі назвали втрати росіян з початку операції на Курщині

23:03 Чоловік фотографував військові частини у Вінниці — вирок суду

23:01 Росіяни обстріляли Харківщину авіабомбами — постраждала жінка

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

22:35 У Третій штурмовій показали відео зачистки позицій окупантів

22:33 Чоловік отримав штраф за непроходження ВЛК — рішення суду

00:02 Сікорський заявив, що на Європу можуть тиснути задля угоди з РФ

6 січня 2025

23:56 Чернишов назвав, скільки українців перебуває за кордоном

23:37 Опозиція в Грузії влаштувала Різдвяну ходу — що відомо

23:30 У Генштабі назвали втрати росіян з початку операції на Курщині

23:03 Чоловік фотографував військові частини у Вінниці — вирок суду

23:01 Росіяни обстріляли Харківщину авіабомбами — постраждала жінка

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:35 У Третій штурмовій показали відео зачистки позицій окупантів

22:33 Чоловік отримав штраф за непроходження ВЛК — рішення суду

22:18 Зеленський назвав, скільки окупантів втратила РФ на Курщині

21:58 Конгрес затвердив перемогу Трампа на президентських виборах у США

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла