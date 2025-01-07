Коли День Тетяни 2025 в Україні — нова дата, значення імені

Зображення жінки у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Не так давно церква перейшла на новоюліанський календар, а тому всі великі свята зсунулися на 13 днів назад, зокрема, і День Тетяни. Ми розповідаємо, коли цього року українці відзначатимуть іменини цих жінок і що взагалі означає це ім’я.

Новини.LIVE розповідає детально про цей день.

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Від недавніх пір люди в Україні по-новому відзначають багато великих церковних свят, наприклад Різдво, Водохреще тощо. Змінилася також і дата святкування Дня Тетяни, який раніше відзначався 25 січня, а тепер — за новим церковним стилем.

Дізнайтеся, коли тепер потрібно вітати всіх Тетян і якими ж є представниці цього прекрасного імені.

Зображення святої мучениці Тетяни. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли День Тетяни цього року

Раніше, ще до переходу на новий церковний календар, іменини в усіх Тетян були в Україні 25 січня. Однак після того, як більшість свят перенеслися на новий стиль, змінилася і дата цього свята. Тож, цього року День Тетяни люди в Україні святкуватимуть 12 січня.

Що означає це ім’я

Ім’я Тетяна має грецьке походження від слів "засновниця" або "установниця". Представниці цього популярного в Україні імені мають доволі непростий характер. Річ у тім, що жінки, яких звати Тетяна, дуже часто ображаються, не вміють адекватно сприймати критику і можуть вступити в конфлікт через будь-які дрібниці.

Але Тетяна має ще багато і позитивних якостей, зокрема, вона дуже любить своїх рідних і готова піти на все заради сім’ї, а ще вона завжди дбає про власних батьків. До того ж представниці цього прекрасного імені люблять природу і тварин, а на добрий вчинок Тетяна завжди відповість таким же.

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