Когда День Татьяны 2025 в Украине — новая дата, значение имени

Изображение женщины в виде ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Не так давно церковь перешла на новоюлианский календарь, а потому все большие праздники сдвинулись на 13 дней назад, в частности, и День Татьяны. Мы рассказываем, когда в этом году украинцы будут отмечать именины этих женщин и что вообще означает это имя.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.

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С недавних пор люди в Украине по-новому отмечают многие большие церковные праздники, например, Рождество, Крещение и тому подобное. Изменилась также и дата празднования Дня Татьяны, который раньше отмечался 25 января, а теперь — по новому церковному стилю.

Узнайте, когда теперь нужно поздравлять всех Татьян и какими же являются представительницы этого прекрасного имени.

Изображение святой мученицы Татьяны. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда День Татьяны в этом году

Раньше, еще до перехода на новый церковный календарь, именины у всех Татьян были в Украине 25 января. Однако, после того, как большинство праздников перенеслись на новый стиль, изменилась и дата этого праздника. Поэтому в этом году День Татьяны люди в Украине будут праздновать 12 января.

Что означает это имя

Имя Татьяна имеет греческое происхождение от слов "основательница" или "установщица". Представительницы этого популярного в Украине имени имеют довольно непростой характер. Дело в том, что женщины, которых зовут Татьяна, очень часто обижаются, не умеют адекватно воспринимать критику и могут вступить в конфликт по любому пустяку.

Но Татьяна имеет еще много и положительных качеств, в частности, она очень любит своих родных и готова пойти на все ради семьи, а еще она всегда заботится о собственных родителях. К тому же, представительницы этого прекрасного имени любят природу и животных, а на добрый поступок Татьяна всегда ответит таким же.

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