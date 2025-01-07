Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow День Татьяны в Украине 2025 — когда этот праздник, что значит имя arrow

День Татьяны в Украине 2025 — когда этот праздник, что значит имя

7 января 2025 00:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда День Татьяны 2025 в Украине — новая дата, значение имени
Изображение женщины в виде ангела. Фото иллюстративное: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

Не так давно церковь перешла на новоюлианский календарь, а потому все большие праздники сдвинулись на 13 дней назад, в частности, и День Татьяны. Мы рассказываем, когда в этом году украинцы будут отмечать именины этих женщин и что вообще означает это имя.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.

Читайте также:

С недавних пор люди в Украине по-новому отмечают многие большие церковные праздники, например, Рождество, Крещение и тому подобное. Изменилась также и дата празднования Дня Татьяны, который раньше отмечался 25 января, а теперь — по новому церковному стилю.

Узнайте, когда теперь нужно поздравлять всех Татьян и какими же являются представительницы этого прекрасного имени.

Святая Татьяна
Изображение святой мученицы Татьяны. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда День Татьяны в этом году

Раньше, еще до перехода на новый церковный календарь, именины у всех Татьян были в Украине 25 января. Однако, после того, как большинство праздников перенеслись на новый стиль, изменилась и дата этого праздника. Поэтому в этом году День Татьяны люди в Украине будут праздновать 12 января.

Что означает это имя

Имя Татьяна имеет греческое происхождение от слов "основательница" или "установщица". Представительницы этого популярного в Украине имени имеют довольно непростой характер. Дело в том, что женщины, которых зовут Татьяна, очень часто обижаются, не умеют адекватно воспринимать критику и могут вступить в конфликт по любому пустяку.

Но Татьяна имеет еще много и положительных качеств, в частности, она очень любит своих родных и готова пойти на все ради семьи, а еще она всегда заботится о собственных родителях. К тому же, представительницы этого прекрасного имени любят природу и животных, а на добрый поступок Татьяна всегда ответит таким же.

Напомним, мы писали о том, когда люди в Украине будут праздновать Масленицу в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, когда украинцы будут праздновать Старый Новый год в 2025 году.

Также мы сообщали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в январе 2025 года.

праздники именины День ангела имя День Татьяны

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:30 Новые правила мобилизации — кто имеет право получить отсрочку

00:30 Е-ВУД через "Дію" с приписным — что говорят в ТЦК

00:29 Появился первый трейлер документального фильма о P.Diddy

00:19 Сколько украинцев из ТОТ вступили в армию РФ в 2024 году

00:02 Сикорский заявил, что на Европу могут давить ради соглашения с РФ

6 января 2025

23:56 Чернышов назвал, сколько украинцев находится за границей

23:37 Оппозиция в Грузии устроила Рождественское шествие — подробности

23:30 В Генштабе назвали потери россиян с начала операции на Курщине

23:03 Мужчина фотографировал военные части в Виннице — приговор суда

23:01 Россияне обстреляли Харьковщину авиабомбами — пострадала женщина

01:30 Новые правила мобилизации — кто имеет право получить отсрочку

00:30 Е-ВУД через "Дію" с приписным — что говорят в ТЦК

00:29 Появился первый трейлер документального фильма о P.Diddy

00:19 Сколько украинцев из ТОТ вступили в армию РФ в 2024 году

00:02 Сикорский заявил, что на Европу могут давить ради соглашения с РФ

6 января 2025

23:56 Чернышов назвал, сколько украинцев находится за границей

23:37 Оппозиция в Грузии устроила Рождественское шествие — подробности

23:30 В Генштабе назвали потери россиян с начала операции на Курщине

23:03 Мужчина фотографировал военные части в Виннице — приговор суда

23:01 Россияне обстреляли Харьковщину авиабомбами — пострадала женщина

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья