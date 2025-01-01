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Коли в Україні Масляна 2025 — нова дата, які є традиції

1 січня 2025 07:40
Світлана Конюшенко - Редактор
Масляна 2025 в Україні — дата, цікаві традиції
Три молоді жінки, які їдять млинці на Масляну. Фото: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Багато українців чекають на таке яскраве свято, як Масляна, адже це не тільки символ приходу весни, а й чудова нагода насолодитися смачними і ароматними млинцями. Ми розповідаємо, коли цьогоріч в Україні відзначатимуть це свято і які цікаві традиції існують цього дня.

Новини.LIVE розповідає про це свято.

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Зазвичай Масляна відзначається впродовж останнього тижня перед Великим постом, але дати її святкування змінюються відповідно до календаря. Тому православним українцям варто знати, коли за новим церковним календарем святкують Масляну в 2025 році.

Блины
Смачні та ароматні млинці на столі. Фото: Pinterest

Коли українці відзначають Масляну в 2025 році за новим стилем

У 2024 році Масляна в Україні припадала на тиждень з 11 до 17 березня, але після переходу на новий церковний календар вона перенеслася на інші дати, як й інші великі свята. Тож, у 2025 році українці святкуватимуть Масляну, починаючи з понеділка, 24 лютого, закінчуючи неділею, другого березня. 

Які традиції існують на Масляну

Всі українці знають, що Масляна — це не тільки церковне свято, а й святкова подія, яка бере свій початок багато віків тому. Впродовж тижня люди в Україні прощаються із зимою і вітають весну, а також готуються до Великого посту, який йде після свята.

Масленица
Святкування Масляної в Україні. Фото: Pinterest

На Масляну існує багато цікавих традицій і ритуалів, зокрема, такі обряди, як:

  • Готування млинців — це головний момент, адже вони є символом сонця, яка гріє землю після зими
  • Виконання народних танців, співи, катання на санках, змагання та ігри
  • Прощання із зимою — ця традиція дотримується в деяких українських регіонах, коли люди спалюють опудало, тим самим, прощаючись з холодом і поганим духом зими

Нагадаємо, ми писали про те, коли українці святкуватимуть Старий Новий рік 2025. 

Раніше ми розповідали про те, коли в Україні буде Водохреща за новим церковним календарем. 

Також ми повідомляли про те, які церковні свята відзначатимуть українці в січні 2025 року.

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