Масляна 2025 в Україні — дата, цікаві традиції

Коли в Україні Масляна 2025 — нова дата, які є традиції
Багато українців чекають на таке яскраве свято, як Масляна, адже це не тільки символ приходу весни, а й чудова нагода насолодитися смачними і ароматними млинцями. Ми розповідаємо, коли цьогоріч в Україні відзначатимуть це свято і які цікаві традиції існують цього дня.
Новини.LIVE розповідає про це свято.
Зазвичай Масляна відзначається впродовж останнього тижня перед Великим постом, але дати її святкування змінюються відповідно до календаря. Тому православним українцям варто знати, коли за новим церковним календарем святкують Масляну в 2025 році.
Коли українці відзначають Масляну в 2025 році за новим стилем
У 2024 році Масляна в Україні припадала на тиждень з 11 до 17 березня, але після переходу на новий церковний календар вона перенеслася на інші дати, як й інші великі свята. Тож, у 2025 році українці святкуватимуть Масляну, починаючи з понеділка, 24 лютого, закінчуючи неділею, другого березня.
Які традиції існують на Масляну
Всі українці знають, що Масляна — це не тільки церковне свято, а й святкова подія, яка бере свій початок багато віків тому. Впродовж тижня люди в Україні прощаються із зимою і вітають весну, а також готуються до Великого посту, який йде після свята.
На Масляну існує багато цікавих традицій і ритуалів, зокрема, такі обряди, як:
- Готування млинців — це головний момент, адже вони є символом сонця, яка гріє землю після зими
- Виконання народних танців, співи, катання на санках, змагання та ігри
- Прощання із зимою — ця традиція дотримується в деяких українських регіонах, коли люди спалюють опудало, тим самим, прощаючись з холодом і поганим духом зими
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