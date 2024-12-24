Водохреща в Україні 2025 — коли купаються в ополонці та що не можна робити 6 січня

Молода жінка в ополонці на Водохреща. Фото: Freepik

У церковному календарі одним з найважливіших для вірян свят є Водохреща, яке з недавніх пір відзначається за новим стилем. Ми розповідаємо, коли українці відзначатимуть це свято, що можна і категорично не рекомендується робити цього дня.

Новини.LIVE розповідає детально про це свято.

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Коли свято Водохреща цього року

До першого вересня 2023 року це свято відзначалося 19 січня, але потім церква перейшла на новоюліанський календар. З того часу велика частина церковних свят відзначається на 13 днів раніше. Тобто, цього року Водохреща буде святкуватися шостого січня 2025 року.

Молода жінка біля календаря. Фото: Freepik

Що дозволяється робити на Водохреща

Зранку у Водохреща всі віряни йдуть на службу до церкви і моляться до Ісуса Христа на здоров’я, мир і рясний врожай. Також вранці натщесерце важливо випити свяченої води, промовляючи молитву. В народі вважають, що ця вода лікує тіло і душу, тому нею запасаються до наступного свята.

До того ж, багато вірян занурюються в крижану воду, вважаючи, що вона позбавляє гріхів. Однак, ця традиція не церковна, а народна, тому кожен вірянин або вірянка самі вирішують, чи робити їм це.

Чоловік у воді взимку. Фото: Freepik

Що категорично не рекомендується робити на Водохреща

У це свято, як і в будь-яке інше велике церковне, категорично не можна робити певні речі. Вважається, що ці заборони не можна порушувати, інакше можна нашкодити собі та близьким. Отже, на Водохреща ні в якому разі не можна:

Сваритися, лихословити, лаятися, пліткувати та ображати інших

Позичати і давати гроші в борг

Займатися домашніми справами і важкою фізичною працею

Відмовляти у допомозі

Ворожити

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