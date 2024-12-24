Водохреща в Україні 2025 — коли купаються в ополонці та що не можна робити 6 січня

Коли Водохреща в Україні 2025 — нова дата, що не можна робити
У церковному календарі одним з найважливіших для вірян свят є Водохреща, яке з недавніх пір відзначається за новим стилем. Ми розповідаємо, коли українці відзначатимуть це свято, що можна і категорично не рекомендується робити цього дня.
Новини.LIVE розповідає детально про це свято.
Коли свято Водохреща цього року
До першого вересня 2023 року це свято відзначалося 19 січня, але потім церква перейшла на новоюліанський календар. З того часу велика частина церковних свят відзначається на 13 днів раніше. Тобто, цього року Водохреща буде святкуватися шостого січня 2025 року.
Що дозволяється робити на Водохреща
Зранку у Водохреща всі віряни йдуть на службу до церкви і моляться до Ісуса Христа на здоров’я, мир і рясний врожай. Також вранці натщесерце важливо випити свяченої води, промовляючи молитву. В народі вважають, що ця вода лікує тіло і душу, тому нею запасаються до наступного свята.
До того ж, багато вірян занурюються в крижану воду, вважаючи, що вона позбавляє гріхів. Однак, ця традиція не церковна, а народна, тому кожен вірянин або вірянка самі вирішують, чи робити їм це.
Що категорично не рекомендується робити на Водохреща
У це свято, як і в будь-яке інше велике церковне, категорично не можна робити певні речі. Вважається, що ці заборони не можна порушувати, інакше можна нашкодити собі та близьким. Отже, на Водохреща ні в якому разі не можна:
- Сваритися, лихословити, лаятися, пліткувати та ображати інших
- Позичати і давати гроші в борг
- Займатися домашніми справами і важкою фізичною працею
- Відмовляти у допомозі
- Ворожити
Нагадаємо, ми писали про те, коли люди в Україні святкуватимуть Щедрий вечір 2025.
Раніше ми розповідали про те, чи відзначатимуть українці Старий Новий рік цього року.
Також ми повідомляли про те, коли люди в Україні колядують, щедрують і засівають.
Читайте Новини.LIVE!