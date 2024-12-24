Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Коли Водохреща в Україні 2025 — нова дата, що не можна робити arrow

Коли Водохреща в Україні 2025 — нова дата, що не можна робити

24 грудня 2024 00:03
Світлана Конюшенко - Редактор
Водохреща в Україні 2025 — коли купаються в ополонці та що не можна робити 6 січня
Молода жінка в ополонці на Водохреща. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

У церковному календарі одним з найважливіших для вірян свят є Водохреща, яке з недавніх пір відзначається за новим стилем. Ми розповідаємо, коли українці відзначатимуть це свято, що можна і категорично не рекомендується робити цього дня.

Новини.LIVE розповідає детально про це свято.

Читайте також:

Коли свято Водохреща цього року

До першого вересня 2023 року це свято відзначалося 19 січня, але потім церква перейшла на новоюліанський календар. З того часу велика частина церковних свят відзначається на 13 днів раніше. Тобто, цього року Водохреща буде святкуватися шостого січня 2025 року.

Женщина возле календаря
Молода жінка біля календаря. Фото: Freepik

Що дозволяється робити на Водохреща

Зранку у Водохреща всі віряни йдуть на службу до церкви і моляться до Ісуса Христа на здоров’я, мир і рясний врожай. Також вранці натщесерце важливо випити свяченої води, промовляючи молитву. В народі вважають, що ця вода лікує тіло і душу, тому нею запасаються до наступного свята.

До того ж, багато вірян занурюються в крижану воду, вважаючи, що вона позбавляє гріхів. Однак, ця традиція не церковна, а народна, тому кожен вірянин або вірянка самі вирішують, чи робити їм це.

Мужчина в проруби
Чоловік у воді взимку. Фото: Freepik

Що категорично не рекомендується робити на Водохреща

У це свято, як і в будь-яке інше велике церковне, категорично не можна робити певні речі. Вважається, що ці заборони не можна порушувати, інакше можна нашкодити собі та близьким. Отже, на Водохреща ні в якому разі не можна:

  • Сваритися, лихословити, лаятися, пліткувати та ображати інших
  • Позичати і давати гроші в борг
  • Займатися домашніми справами і важкою фізичною працею
  • Відмовляти у допомозі
  • Ворожити

Нагадаємо, ми писали про те, коли люди в Україні святкуватимуть Щедрий вечір 2025. 

Раніше ми розповідали про те, чи відзначатимуть українці Старий Новий рік цього року. 

Також ми повідомляли про те, коли люди в Україні колядують, щедрують і засівають.

свята поради Водохреща заборони дата

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Коли ТЦК не має права направляти на ВЛК

00:16 Викладач КНУ обурливо висловився щодо українок — деталі скандалу

00:15 ШІ показав, як українці святкуватимуть Різдво через 50 років

00:02 Авто чоловіка передали ЗСУ, той подав позов — що вирішив суд

23 грудня 2024

23:54 Смачне свято без шкоди для здоров'я — як уникнути отруєнь

23:31 Вирізав усю родину — у Харкові засудили злочинця

23:14 Садовий нагородив освітян 100 тис. грн — чим відзначилися

Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:33 Чоловік не прийшов до ТЦК через хвору матір — суд його не покарав

00:30 Коли ТЦК не має права направляти на ВЛК

00:16 Викладач КНУ обурливо висловився щодо українок — деталі скандалу

00:15 ШІ показав, як українці святкуватимуть Різдво через 50 років

00:02 Авто чоловіка передали ЗСУ, той подав позов — що вирішив суд

23 грудня 2024

23:54 Смачне свято без шкоди для здоров'я — як уникнути отруєнь

23:31 Вирізав усю родину — у Харкові засудили злочинця

23:14 Садовий нагородив освітян 100 тис. грн — чим відзначилися

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

22:33 Чоловік не прийшов до ТЦК через хвору матір — суд його не покарав

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:32 Зеленський заявив, що мир завдяки силі можливий — відеозвернення

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку