Крещение в Украине 2025 — когда купаются в проруби и что нельзя делать 6 января

Молодая женщина в проруби на Крещение. Фото: Freepik

В церковном календаре одним из важнейших для верующих праздников является Крещение, которое с недавних пор отмечается по новому стилю. Мы рассказываем, когда украинцы будут отмечать этот праздник, что можно и не рекомендуется делать в этот день.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.

Читайте также:

Когда праздник Крещения в этом году

До первого сентября 2023 года этот праздник отмечался 19 января, но затем церковь перешла на новоюлианский календарь. С этого времени большая часть церковных праздников отмечается на 13 дней раньше. То есть, в этом году Крещение будет праздноваться шестого января 2025 года.

Молодая женщина возле календаря. Фото: Freepik

Что разрешается делать на Крещение

Утром в Крещение все верующие идут на службу в церковь и молятся Иисусу Христу на здоровье, мир и обильный урожай. Также утром натощак важно выпить священную воду, произнося молитву. В народе считают, что эта вода лечит тело и душу, поэтому запасаются ею до следующего праздника.

К тому же, многие верующие погружаются в ледяную воду, считая, что она избавляет от грехов. Однако, эта традиция не церковная, а народная, поэтому каждый верующий или верующая сами решают, делать ли им это.

Мужчина в воде зимой. Фото: Freepik

Что категорически не рекомендуется делать на Крещение

В этот праздник, как и в любой другой большой церковный, категорически нельзя делать определенные вещи. Считается, что эти запреты нельзя нарушать, иначе можно навредить себе и близким. Итак, на Крещение ни в коем случае нельзя:

Ссориться, сквернословить, ругаться, сплетничать и оскорблять других

Одалживать и давать деньги взаймы

Заниматься домашними делами и тяжелым физическим трудом

Отказывать в помощи

Гадать

Напомним, мы писали о том, когда люди в Украине будут праздновать Щедрый вечер 2025.

Ранее мы рассказывали о том, будут ли украинцы отмечать Старый Новый год в этом году.

Также мы сообщали о том, когда люди в Украине колядуют, щедруют и засевают.