Коли Щедрий вечір 2025 в Україні — нова дата

Місцеві жителі в Щедрий вечір. Фото: Pinterest

Усі діти люблять ходити по домівках і співати щедрівки, отримуючи у відповідь смаколики і гроші, але з переходом на новий церковний календар робити це тепер потрібно в іншу дату. Ми розповідаємо, коли тепер люди в Україні відзначатимуть Щедрий вечір цього року.

Новини.LIVE розповідає про нову дату.

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Коли українці святкують Щедрий вечір

Раніше Щедрий вечір відзначався у Старий Новий рік, тобто, 13 січня, але з переходом на новоюліанський церковний календар він перенісся на переддень Нового року. Відтепер українці відзначатимуть Щедрий вечір 31 грудня, тобто у свято Маланки та Василів вечір.

Зображення Щедрого вечора. Фото ілюстративне: Pinterest

Однак церква не забороняє святкувати Щедрий вечір 13 січня, а можна це робити взагалі двічі — 31 грудня і 13 січня. Все залежить від вашого бажання, а не від церкви.

Які традиції існують у Щедрий вечір

У цей день вся сім’я збирається за святковим столом, щоб скуштувати багато різних смачних страв. На стіл справжні господині готують обов’язково кутю і різні м’ясні страви, наприклад, холодець, рульку і домашню ковбасу. Після цього рідні зустрічають Новий рік разом.

Молодь у давнину ходила селом у костюмах, тримаючи в руках опудало кози і щедруючи різним господарям. У Щедрий вечір діти співають щедрівки, а наступного дня засівають, причому, робити це можуть виключно хлопці та чоловіки.

Компанія молодих людей у Щедрий вечір. Фото: Pinterest

Також у давні часи всі дівчата ворожили на наречених у ніч з 13 на 14 січня. І попри те, що тепер дата святкування Щедрого вечора змінилася, деякі українці не перестали ворожити і продовжують дізнаватися цікаві речі про своїх наречених.

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