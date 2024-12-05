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Коли українцям святкувати Щедрий вечір 2025 — нова дата

5 грудня 2024 14:39
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли Щедрий вечір 2025 в Україні — нова дата
Місцеві жителі в Щедрий вечір. Фото: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Усі діти люблять ходити по домівках і співати щедрівки, отримуючи у відповідь смаколики і гроші, але з переходом на новий церковний календар робити це тепер потрібно в іншу дату. Ми розповідаємо, коли тепер люди в Україні відзначатимуть Щедрий вечір цього року.

Новини.LIVE розповідає про нову дату.

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Коли українці святкують Щедрий вечір 

Раніше Щедрий вечір відзначався у Старий Новий рік, тобто, 13 січня, але з переходом на новоюліанський церковний календар він перенісся на переддень Нового року. Відтепер українці відзначатимуть Щедрий вечір 31 грудня, тобто у свято Маланки та Василів вечір.

Иллюстрация
Зображення Щедрого вечора. Фото ілюстративне: Pinterest

Однак церква не забороняє святкувати Щедрий вечір 13 січня, а можна це робити взагалі двічі — 31 грудня і 13 січня. Все залежить від вашого бажання, а не від церкви.

Які традиції існують у Щедрий вечір

У цей день вся сім’я збирається за святковим столом, щоб скуштувати багато різних смачних страв. На стіл справжні господині готують обов’язково кутю і різні м’ясні страви, наприклад, холодець, рульку і домашню ковбасу. Після цього рідні зустрічають Новий рік разом. 

Молодь у давнину ходила селом у костюмах, тримаючи в руках опудало кози і щедруючи різним господарям. У Щедрий вечір діти співають щедрівки, а наступного дня засівають, причому, робити це можуть виключно хлопці та чоловіки. 

Люди в Щедрый вечер
Компанія молодих людей у Щедрий вечір. Фото: Pinterest

Також у давні часи всі дівчата ворожили на наречених у ніч з 13 на 14 січня. І попри те, що тепер дата святкування Щедрого вечора змінилася, деякі українці не перестали ворожити і продовжують дізнаватися цікаві речі про своїх наречених.

Нагадаємо, ми писали про те, коли українцям потрібно святкувати Різдво цього року. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно цілуватися під омелою на Різдво, щоб вийти заміж. 

Також ми повідомляли про те, що ні в якому разі не можна дарувати на Новий рік 2025.

свята церква Новий рік дата Щедрий вечір

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