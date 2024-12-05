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Когда украинцам праздновать Щедрый вечер 2025 — новая дата

5 декабря 2024 14:39
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда Щедрый вечер 2025 в Украине — новая дата
Местные жители в Щедрый вечер. Фото: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

Все дети любят ходить по домам и петь щедривки, получая в ответ вкусности и деньги, но с переходом на новый церковный календарь делать это теперь нужно в другую дату. Мы рассказываем, когда теперь люди в Украине отмечают Щедрый вечер в этом году.

Новини.LIVE рассказывает о новой дате.

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Когда украинцы празднуют Щедрый вечер

Раньше Щедрый вечер отмечался в Старый Новый год, то есть, 13 января, но с переходом на новоюлианский церковный календарь он перенесся на канун Нового года. Теперь украинцы будут отмечать Щедрый вечер 31 декабря, то есть, в праздник Маланки и Васильев вечер.

Иллюстрация
Изображение Щедрого вечера. Фото иллюстративное: Pinterest

Однако, церковь не запрещает праздновать Щедрый вечер 13 января, а можно это делать вообще дважды — 31 декабря и 13 января. Все зависит от вашего желания, а не от церкви.

Какие традиции существуют в Щедрый вечер

В этот день вся семья собирается за праздничным столом, чтобы отведать много разных вкусных блюд. На стол настоящие хозяйки готовят обязательно кутью и разные мясные блюда, например, холодец, рульку и домашнюю колбасу. После этого родные встречают Новый год вместе.

Молодежь в древности ходила по селу в костюмах, держа в руках чучело козы и щедруя разным хозяевам. В Щедрый вечер дети поют щедривки, а на следующий день засевают, причем, делать это могут исключительно парни и мужчины.

Люди в Щедрый вечер
Компания молодых людей в Щедрый вечер. Фото: Pinterest

Также в древности все девушки гадали на женихов в ночь с 13 на 14 января. И несмотря на то, что теперь дата празднования Щедрого вечера изменилась, некоторые украинцы не перестали гадать и продолжают узнавать интересные вещи про своих женихов.

Напомним, мы писали о том, когда украинцам нужно отмечать Рождество в этом году.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно целоваться под омелой на Рождество, чтобы выйти замуж.

Также мы сообщали о том, что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год 2025.

праздники церковь Новый год дата Щедрый вечер

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