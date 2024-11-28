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Коли День матері в Україні — точна дата теплого свята

28 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
Коли День матері святкують в Україні — точна дата та традиції свята
Донька дарує мамі квіти. Фото: freepik.com
Світлана Зайцева - Редактор

День матері — це свято, яке зачіпає найглибші струни душі, адже мама є тією людиною, яка завжди підтримує, розуміє та любить безумовно. У цей день ми висловлюємо свою вдячність і любов до найрідніших, даруємо їм увагу, тепло та незабутні емоції. 

Коли саме українцям варто привітати своїх мам зі святом та які традиції святкування Дня матері, розповідаємо у нашому матеріалі. 

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Що відомо про День матері в Україні та світі — історія

Ідея створення особливого зворушливого свята для матерів належить американці Анні Джервіс. 1908 року, переживаючи втрату матері, вона запропонувала започаткувати дату, коли діти могли б висловлювати свою любов і вдячність найдорожчим жінкам. Хоча спочатку ініціатива не мала широкого визнання, поступово День матері став популярним не тільки в США, а й у різних країнах світу.

Українська діаспора в Канаді почала відзначати це свято ще 1928 року. Згодом його підтримали й в Україні, але за радянських часів традиція була заборонена. Лише 1999 року День матері офіційно закріпили указом Президента України.

 

Що відомо про День матері в Україні — історія
Родина вітає зі святом. Фото: freepik.com

Коли святкують День матері в Україні — точна дата

В Україні це свято щороку припадає на другу неділю травня. Як відомо, 2024 року День матері ми відзначали 12 травня. А от 2025 року вітати своїх мамусь українці будуть вже 11 травня. Ця дата є чудовою нагодою для всіх нагадати матерям, наскільки вони важливі й незамінні.

 

Коли святкують День матері в Україні — точна дата
Подарунок на День матері. Фото: depositphotos.com

Які традиції святкування Дня матері в Україні

День матері — це нагадування про те, як важливо цінувати своїх рідних не тільки у свята. Звичай показувати повагу, турботу та любов варто плекати щодня, адже саме ці прості речі роблять сімейні стосунки міцними та гармонійними.

На саме свято в Україні заведено:

  • відвідувати матерів та бабусь;
  • дарувати подарунки та квіти;
  • висловлювати подяку за допомогою теплих слів чи листівок;
  • організовувати сімейні зустрічі.

Раніше ми писали, що святкуватимемо 1 січня окрім Нового року та які традиції цієї великої дати в Україні.

Також пропонуємо ознайомитися з календарем державних, міжнародних та професійних свят на грудень 2024 року. 

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