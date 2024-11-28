Коли День матері святкують в Україні — точна дата та традиції свята

Донька дарує мамі квіти. Фото: freepik.com

День матері — це свято, яке зачіпає найглибші струни душі, адже мама є тією людиною, яка завжди підтримує, розуміє та любить безумовно. У цей день ми висловлюємо свою вдячність і любов до найрідніших, даруємо їм увагу, тепло та незабутні емоції.

Коли саме українцям варто привітати своїх мам зі святом та які традиції святкування Дня матері, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Що відомо про День матері в Україні та світі — історія

Ідея створення особливого зворушливого свята для матерів належить американці Анні Джервіс. 1908 року, переживаючи втрату матері, вона запропонувала започаткувати дату, коли діти могли б висловлювати свою любов і вдячність найдорожчим жінкам. Хоча спочатку ініціатива не мала широкого визнання, поступово День матері став популярним не тільки в США, а й у різних країнах світу.

Українська діаспора в Канаді почала відзначати це свято ще 1928 року. Згодом його підтримали й в Україні, але за радянських часів традиція була заборонена. Лише 1999 року День матері офіційно закріпили указом Президента України.

Родина вітає зі святом. Фото: freepik.com

Коли святкують День матері в Україні — точна дата

В Україні це свято щороку припадає на другу неділю травня. Як відомо, 2024 року День матері ми відзначали 12 травня. А от 2025 року вітати своїх мамусь українці будуть вже 11 травня. Ця дата є чудовою нагодою для всіх нагадати матерям, наскільки вони важливі й незамінні.

Подарунок на День матері. Фото: depositphotos.com

Які традиції святкування Дня матері в Україні

День матері — це нагадування про те, як важливо цінувати своїх рідних не тільки у свята. Звичай показувати повагу, турботу та любов варто плекати щодня, адже саме ці прості речі роблять сімейні стосунки міцними та гармонійними.

На саме свято в Україні заведено:

відвідувати матерів та бабусь;

дарувати подарунки та квіти;

висловлювати подяку за допомогою теплих слів чи листівок;

організовувати сімейні зустрічі.

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