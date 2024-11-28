Коли День матері святкують в Україні — точна дата та традиції свята

Коли День матері в Україні — точна дата теплого свята
День матері — це свято, яке зачіпає найглибші струни душі, адже мама є тією людиною, яка завжди підтримує, розуміє та любить безумовно. У цей день ми висловлюємо свою вдячність і любов до найрідніших, даруємо їм увагу, тепло та незабутні емоції.
Коли саме українцям варто привітати своїх мам зі святом та які традиції святкування Дня матері, розповідаємо у нашому матеріалі.
Що відомо про День матері в Україні та світі — історія
Ідея створення особливого зворушливого свята для матерів належить американці Анні Джервіс. 1908 року, переживаючи втрату матері, вона запропонувала започаткувати дату, коли діти могли б висловлювати свою любов і вдячність найдорожчим жінкам. Хоча спочатку ініціатива не мала широкого визнання, поступово День матері став популярним не тільки в США, а й у різних країнах світу.
Українська діаспора в Канаді почала відзначати це свято ще 1928 року. Згодом його підтримали й в Україні, але за радянських часів традиція була заборонена. Лише 1999 року День матері офіційно закріпили указом Президента України.
Коли святкують День матері в Україні — точна дата
В Україні це свято щороку припадає на другу неділю травня. Як відомо, 2024 року День матері ми відзначали 12 травня. А от 2025 року вітати своїх мамусь українці будуть вже 11 травня. Ця дата є чудовою нагодою для всіх нагадати матерям, наскільки вони важливі й незамінні.
Які традиції святкування Дня матері в Україні
День матері — це нагадування про те, як важливо цінувати своїх рідних не тільки у свята. Звичай показувати повагу, турботу та любов варто плекати щодня, адже саме ці прості речі роблять сімейні стосунки міцними та гармонійними.
На саме свято в Україні заведено:
- відвідувати матерів та бабусь;
- дарувати подарунки та квіти;
- висловлювати подяку за допомогою теплих слів чи листівок;
- організовувати сімейні зустрічі.
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