Календар свят на грудень 2024 — які великі дати зустрінуть українці

Сім'я відпочиває разом на зимові свята. Фото: freepik.com

Перший місяць зими традиційно буде наповнений святами та радісними подіями, які навіть у ці надскладні часи наповнюватимуть серце теплом та надією. Окрім Дня Святого Миколая, Різдва та зустрічі Нового року у грудні на українців чекатиме чимало державних, професійних та міжнародних дат.

Новини.LIVE ділиться новим календарем свят на грудень 2024 року, щоб ви могли бути в курсі усіх великих та важливих подій.

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Як відомо, до війни українці отримували вихідні дні для святкування усіх державних свят. Проте, наразі через воєнний стан додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Водночас приватні компанії в Україні мають право самостійно вирішувати, чи надавати своїм співробітникам додаткові дні відпочинку у свята.

Таким чином у грудні традиційно буде 31 день, а з них:

робочі — 22;

вихідні (субота й неділя) — 9 офіційних.

Вихідними у грудні стануть такі дати:

1 грудня;

7 та 8 грудня;

14 та 15 грудня;

21 та 22 грудня;

28 та 29 грудня.

Календар на грудень. Фото: shutterstock.com

Що відзначаємо у грудні 2024 року — новий календар свят та пам'ятних дат

В першому місяці зими відзначають такі важливі події, дати та свята:

1 грудня:

День працівників прокуратури України ;

; Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

День без мистецтва;

Міжнародний день невролога;

День Антарктиди;

День різдвяних вогнів.

День працівників прокуратури України. Фото: google.com

2 грудня:

Міжнародний день боротьби за скасування рабства;

Всесвітній день запобігання забрудненню навколишнього середовища;

Всесвітній день комп'ютерної грамотності;

День спеціальної освіти;

Міжнародний день модельної залізниці;

День Волта Діснея;

День гри в баскетбол;

День оладок;

День безпечної бритви.

3 грудня:

Міжнародний день людей з інвалідністю ;

; Міжнародний день боротьби з пестицидами;

Всесвітній день катання на ковзанах;

Всесвітній день трюків;

Всесвітній день баскської мови або еускари;

Всесвітній день комп'ютерної графіки;

День світової тиші й німоти;

День народження SMS;

День "Зробіть подарунок";

День "Давайте обіймемося".

4 грудня:

День ракетних і артилерійних сил в Україні ;

; Міжнародний день банків;

Всесвітній день охорони дикої природи;

Міжнародний день гепарду;

День обіймів;

День Список Санта Клауса;

День печива;

День Каберне Фран;

День кубиків;

День коричневого взуття.

Українські військові на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

5 грудня:

День ґрунтознавця в Україні ;

; День працівників статистики в Україні ;

; Всесвітній день ґрунтів;

Міжнародний день волонтерів ;

; Міжнародний день ніндзя.

6 грудня:

День Збройних Сил України ;

; День Святого Миколая ;

; Міжнародний фестиваль светрів;

День "Рукавички на дереві";

День піци;

День мікрохвильової печі.

День Збройних Сил України. Фото: ppu.gov.ua

7 грудня:

Всесвітній день української хустки ;

; Міжнародний день цивільної авіації;

День місцевого самоврядування;

День написання листів;

День цукрової вати;

День "Пальто та іграшки для дітей";

День свічки.

Дівчина в українській хустці. Фото: freepik.com

8 грудня:

День благодійності в Україні (щороку у другу неділю грудня);

(щороку у другу неділю грудня); Світовий день запалених свічок;

Всесвітній день хорового співу;

День сала;

День Брауні;

День мандрівника у часі.

9 грудня:

Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду ;

; Міжнародний день боротьби з корупцією;

Міжнародний день ветеринарної медицини;

Всесвітній день техно-музики;

День різдвяної листівки;

День лами.

10 грудня:

Міжнародний день захисту прав тварин;

День прав людини;

Всесвітній день футболу;

День пива Lager;

День десяткової системи Дьюї;

День Нобеля.

11 грудня:

Всесвітній день хворого на бронхіальну астму;

Міжнародний день танго;

Міжнародний День Гір;

День святкової їжі для нужденних тварин;

День застосунків;

День калейдоскопу.

12 грудня:

День Сухопутних військ Збройниx Сил України ;

; День працівників роздрібної торгівлі;

Всесвітній день загального медичного забезпечення;

Міжнародний день нейтралітету;

Міжнародний день перевірки звуку;

Свято невисловлених думок;

Міжнародний день хеві-металу;

День пуансетії.

День Сухопутних військ ЗСУ. Фото: tmr.gov.ua

13 грудня:

Всесвітній день дитячого телебачення тa радіомовлення;

Міжнародний день скрипки;

День коня;

День какао;

День різдвяного светра.

14 грудня:

День вшановування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора) ;

; Всесвітній день мавп;

День "Більше хорошого сьогодні";

День смажених каштанів.

День ліквідатора. Фото: google.com

15 грудня:

День працівників суду України ;

; День носіння перлів;

День чаю (неофіційне свято).

17 грудня:

День працівника державної виконавчої служби України ;

; Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості;

День кленового сиропу.

18 грудня:

День військової контррозвідки Служби безпеки України ;

; Міжнародний день мігрантів;

Міжнародний день арабської мови.

Військовий Служби безпеки України. Фото: СБУ

19 грудня:

День адвокатури;

Міжнародний день допомоги бідним;

День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об'єднаних Націй;

День вічнозеленого дерева;

День вівсяних кексів;

День твердих цукерок.

20 грудня:

День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС ;

; Міжнародний день солідарності;

Міжнародний день солідарності людей;

День потворного светра;

День сангрії.

21 грудня:

День зимового сонцестояння ;

; Всесвітній день баскетболу;

Всесвітній день сноуборду;

Всесвітній день оргазму;

День короткого оповідання;

Блакитне Різдво;

День народження кросворду;

День арманьяку;

День ліхтарика;

День смажених креветок.

День зимового сонцестояння. Фото: pixabay.com

22 грудня:

День працівників дипломатичної служби України ;

; День енергетика;

День невисокої людини;

День фінікового горіхового хліба.

23 грудня:

День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів ;

; Свято людського світла;

День різдвяного кіномарафону.

Військові оперативного контролю всіх рівнів. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

24 грудня:

Святвечір ;

; День ґоґоль-моґолю;

День працівників архівних установ України ;

; День покупця в останню хвилину.

Кутя на Святвечір. Фото: depositphotos.com

25 грудня:

Різдво Христове ;

; День гарбузового пирога.

Родина відзначає Різдво. Фото: depositphotos.com

26 грудня:

Міжнародний день круп'є;

День "Листів подяки";

День подарунків;

День цукерки тростинки.

27 грудня:

День контррозвідки СБУ ;

; Міжнародний день готовності до епідемій;

День фруктового торта;

День вирізання сніжинок.

28 грудня:

Міжнародний день кіно;

День короткометражного кіно;

День календаря;

День завантажень;

День гри в карти;

День шоколадних цукерок.

29 грудня:

День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил ;

; Міжнародний день віолончелі;

Міжнародний день єврейської книги;

День Тік-Так;

День незавершених справ.

30 грудня:

День глобального планування;

День бекону;

День соди.

31 грудня:

Щедрий вечір, або Маланка ;

; Зустріч Нового року ;

; День шампанського;

День прийняття рішення;

Медитація заради миру в усьому світі.

Святкування Нового року. Фото: istockphoto.com

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