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Які великі свята зустрінемо у грудні 2024 — новий календар

27 листопада 2024 01:04
Світлана Зайцева - Редактор
Календар свят на грудень 2024 — які великі дати зустрінуть українці
Сім'я відпочиває разом на зимові свята. Фото: freepik.com
Світлана Зайцева - Редактор

Перший місяць зими традиційно буде наповнений святами та радісними подіями, які навіть у ці надскладні часи наповнюватимуть серце теплом та надією. Окрім Дня Святого Миколая, Різдва та зустрічі Нового року у грудні на українців чекатиме чимало державних, професійних та міжнародних дат. 

Новини.LIVE ділиться новим календарем свят на грудень 2024 року, щоб ви могли бути в курсі усіх великих та важливих подій. 

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Вихідні та робочі дні у грудні 2024 року — скільки та коли відпочиватимуть українці

Як відомо, до війни українці отримували вихідні дні для святкування усіх державних свят. Проте, наразі через воєнний стан додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Водночас приватні компанії в Україні мають право самостійно вирішувати, чи надавати своїм співробітникам додаткові дні відпочинку у свята. 

Таким чином у грудні традиційно буде 31 день, а з них:

  • робочі — 22;
  • вихідні (субота й неділя) — 9 офіційних. 

Вихідними у грудні стануть такі дати:

  • 1 грудня;
  • 7 та 8 грудня;
  • 14 та 15 грудня;
  • 21 та 22 грудня;
  • 28 та 29 грудня.

 

Вихідні та робочі дні у грудні 2024 року — скільки та коли відпочиватимуть українці
Календар на грудень. Фото: shutterstock.com

Що відзначаємо у грудні 2024 року — новий календар свят та пам'ятних дат

В першому місяці зими відзначають такі важливі події, дати та свята:

1 грудня:

  • День працівників прокуратури України;
  • Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
  • День без мистецтва;
  • Міжнародний день невролога;
  • День Антарктиди;
  • День різдвяних вогнів.

 

Коли День працівників прокуратури України 2024 року
День працівників прокуратури України. Фото: google.com

2 грудня:

  • Міжнародний день боротьби за скасування рабства;
  • Всесвітній день запобігання забрудненню навколишнього середовища;
  • Всесвітній день комп'ютерної грамотності;
  • День спеціальної освіти;
  • Міжнародний день модельної залізниці;
  • День Волта Діснея;
  • День гри в баскетбол;
  • День оладок;
  • День безпечної бритви.

3 грудня:

  • Міжнародний день людей з інвалідністю;
  • Міжнародний день боротьби з пестицидами;
  • Всесвітній день катання на ковзанах;
  • Всесвітній день трюків;
  • Всесвітній день баскської мови або еускари;
  • Всесвітній день комп'ютерної графіки;
  • День світової тиші й німоти;
  • День народження SMS;
  • День "Зробіть подарунок";
  • День "Давайте обіймемося".

4 грудня:

  • День ракетних і артилерійних сил в Україні;
  • Міжнародний день банків;
  • Всесвітній день охорони дикої природи;
  • Міжнародний день гепарду;
  • День обіймів;
  • День Список Санта Клауса;
  • День печива;
  • День Каберне Фран;
  • День кубиків;
  • День коричневого взуття.

 

Коли День ракетних і артилерійних сил в Україні
Українські військові на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

5 грудня:

  • День ґрунтознавця в Україні;
  • День працівників статистики в Україні;
  • Всесвітній день ґрунтів;
  • Міжнародний день волонтерів;
  • Міжнародний день ніндзя.

6 грудня:

  • День Збройних Сил України;
  • День Святого Миколая;
  • Міжнародний фестиваль светрів;
  • День "Рукавички на дереві";
  • День піци;
  • День мікрохвильової печі.

 

Коли День Збройних Сил України 2024 року
День Збройних Сил України. Фото: ppu.gov.ua

7 грудня:

  • Всесвітній день української хустки;
  • Міжнародний день цивільної авіації;
  • День місцевого самоврядування;
  • День написання листів;
  • День цукрової вати;
  • День "Пальто та іграшки для дітей";
  • День свічки.

 

Коли Всесвітній день української хустки
Дівчина в українській хустці. Фото: freepik.com

8 грудня:

  • День благодійності в Україні (щороку у другу неділю грудня);
  • Світовий день запалених свічок;
  • Всесвітній день хорового співу;
  • День сала;
  • День Брауні;
  • День мандрівника у часі. 

9 грудня:

  • Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду;
  • Міжнародний день боротьби з корупцією;
  • Міжнародний день ветеринарної медицини;
  • Всесвітній день техно-музики;
  • День різдвяної листівки;
  • День лами.

10 грудня:

  • Міжнародний день захисту прав тварин;
  • День прав людини;
  • Всесвітній день футболу;
  • День пива Lager;
  • День десяткової системи Дьюї;
  • День Нобеля.

11 грудня:

  • Всесвітній день хворого на бронхіальну астму;
  • Міжнародний день танго;
  • Міжнародний День Гір;
  • День святкової їжі для нужденних тварин;
  • День застосунків;
  • День калейдоскопу.

12 грудня:

  • День Сухопутних військ Збройниx Сил України;
  • День працівників роздрібної торгівлі;
  • Всесвітній день загального медичного забезпечення;
  • Міжнародний день нейтралітету;
  • Міжнародний день перевірки звуку;
  • Свято невисловлених думок;
  • Міжнародний день хеві-металу;
  • День пуансетії.

 

Коли День Сухопутних військ Збройниx Сил України
День Сухопутних військ ЗСУ. Фото: tmr.gov.ua

13 грудня:

  • Всесвітній день дитячого телебачення тa радіомовлення;
  • Міжнародний день скрипки;
  • День коня;
  • День какао;
  • День різдвяного светра.

14 грудня:

  • День вшановування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора);
  • Всесвітній день мавп;
  • День "Більше хорошого сьогодні";
  • День смажених каштанів.

 

Коли День ліквідатора 2024 року
День ліквідатора. Фото: google.com

15 грудня:

  • День працівників суду України;
  • День носіння перлів;
  • День чаю (неофіційне свято).

17 грудня:

  • День працівника державної виконавчої служби України;
  • Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості;
  • День кленового сиропу.

18 грудня:

  • День військової контррозвідки Служби безпеки України;
  • Міжнародний день мігрантів;
  • Міжнародний день арабської мови.

 

Коли День військової контррозвідки Служби безпеки України
Військовий Служби безпеки України. Фото: СБУ

19 грудня:

  • День адвокатури;
  • Міжнародний день допомоги бідним;
  • День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об'єднаних Націй;
  • День вічнозеленого дерева;
  • День вівсяних кексів;
  • День твердих цукерок.

20 грудня:

  • День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС;
  • Міжнародний день солідарності;
  • Міжнародний день солідарності людей;
  • День потворного светра;
  • День сангрії.

21 грудня:

  • День зимового сонцестояння;
  • Всесвітній день баскетболу;
  • Всесвітній день сноуборду;
  • Всесвітній день оргазму;
  • День короткого оповідання;
  • Блакитне Різдво;
  • День народження кросворду;
  • День арманьяку;
  • День ліхтарика;
  • День смажених креветок.

 

Коли День зимового сонцестояння 2024 року
День зимового сонцестояння. Фото: pixabay.com

22 грудня:

  • День працівників дипломатичної служби України;
  • День енергетика;
  • День невисокої людини;
  • День фінікового горіхового хліба.

23 грудня:

  • День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів;
  • Свято людського світла;
  • День різдвяного кіномарафону.

 

День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів
Військові оперативного контролю всіх рівнів. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

24 грудня:

  • Святвечір;
  • День ґоґоль-моґолю;
  • День працівників архівних установ України;
  • День покупця в останню хвилину.

 

Коли Святвечір
Кутя на Святвечір. Фото: depositphotos.com

25 грудня:

  • Різдво Христове;
  • День гарбузового пирога.

 

Коли Різдво Христове
Родина відзначає Різдво. Фото: depositphotos.com

26 грудня:

  • Міжнародний день круп'є;
  • День "Листів подяки";
  • День подарунків;
  • День цукерки тростинки.

27 грудня:

  • День контррозвідки СБУ;
  • Міжнародний день готовності до епідемій;
  • День фруктового торта;
  • День вирізання сніжинок.

28 грудня:

  • Міжнародний день кіно;
  • День короткометражного кіно;
  • День календаря;
  • День завантажень;
  • День гри в карти;
  • День шоколадних цукерок.

29 грудня:

  • День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил;
  • Міжнародний день віолончелі;
  • Міжнародний день єврейської книги;
  • День Тік-Так;
  • День незавершених справ.

30 грудня:

  • День глобального планування;
  • День бекону;
  • День соди.

31 грудня:

  • Щедрий вечір, або Маланка;
  • Зустріч Нового року;
  • День шампанського;
  • День прийняття рішення;
  • Медитація заради миру в усьому світі.

 

Святкування Нового року
Святкування Нового року. Фото: istockphoto.com

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на грудень 2024 року, щоб не пропустити важливі релігійні події. 

свята ЗСУ вихідні Новий рік грудень календар

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