Церковний календар на грудень 2024 — які сім важливих релігійних свят відзначимо

Вірянка у церкві на святковій службі до Різдва Христового. Фото: Букви

Саме з грудня в Україні починається цикл зимових свят, які супроводжуються сміхом, веселощами, родинним затишком, турботою про ближніх та добрими вчинками. 2024 року важливі релігійні свята відзначатимемо за новим календарем — новоюліанським.

Новини.LIVE розповість про всі релігійні свята грудня 2024 року. Збережіть собі календар на перший місяць зими, щоб не пропустити найважливіші події.

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Які церковні свята відзначатимемо у грудні 2024 року — календар на кожен день, щоб запам'ятати дати важливих святкувань:

1 грудня — святого пророка Наума;

— святого пророка Наума; 2 грудня — святого пророка Авакума;

— святого пророка Авакума; 3 грудня — святого пророка Софонії;

— святого пророка Софонії; 4 грудня — святої великомучениці Варвари, святого преподобного Дамаскина;

Свята великомучениця Варвара. Скриншот з відео на Youtube

5 грудня — святого преподобного Сави Освященного;

— святого преподобного Сави Освященного; 6 грудня — святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських;

Святий Миколай Чудотворець. Фото: zolochiv.net

7 грудня — святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського;

— святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського; 8 грудня — святого преподобного Патапія;

— святого преподобного Патапія; 9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

Картина Святе та непорочне зачаття Марії. Фото: wikipedia.org

10 грудня — святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;

— святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа; 11 грудня — святого преподобного Даниїла Стовпника;

— святого преподобного Даниїла Стовпника; 12 грудня — святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;

— святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського; 13 грудня — святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста;

— святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста; 14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка;

— святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка; 15 грудня — святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла;

— святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла; 16 грудня — святого пророка Аггея;

— святого пророка Аггея; 17 грудня — святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла;

— святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла; 18 грудня — святого мученика Севастіяна і дружини його;

— святого мученика Севастіяна і дружини його; 19 грудня — святого мученика Боніфатія;

— святого мученика Боніфатія; 20 грудня — святого священномученика Ігнатія Богоносця;

— святого священномученика Ігнатія Богоносця; 21 грудня — святої мучениці Юліани;

— святої мучениці Юліани; 22 грудня — святої великомучениці Анастасії;

Ікона святої великомучениці Анастасії. Фото: google.com

23 грудня — святих 10 мучеників Критських;

— святих 10 мучеників Критських; 24 грудня — Святвечір (Надвечір'я Різдва Христового) ; святих Отців; святого преподобномученика Євгенія;

— ; святих Отців; святого преподобномученика Євгенія; 25 грудня — Різдво Христове;

Святкування Різдва у Львові. Фото: Ukraїнер

26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці та святого Йосифа Обручника;

Собор Пресвятої Богородиці. Фото: pixabay.com

27 грудня — святого апостола первомученика та архідиякона Стефана;

— святого апостола первомученика та архідиякона Стефана; 28 грудня — святих 2000 мучеників спалених у Никодимії;

— святих 2000 мучеників спалених у Никодимії; 29 грудня — святих дітей, вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла;

— святих дітей, вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла; 30 грудня — святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера;

— святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера; 31 грудня — святої преподобної Меланії; Віддання Різдва Христового.

Свята преподобна Меланія. Фото: ulyublena.com

Піст у грудні 2024 року — як правильно дотримуватися та коли їсти рибу

Різдвяний піст, або Пилипівка, розпочався в Україні 15 листопада, а триватиме аж до 24 грудня. Цей період є важливим часом духовного очищення, коли віряни утримуються від їжі тваринного походження, а також зосереджуються на молитві та добрих вчинках.

Дотримуючись цих правил, ви зможете зберегти гармонію між тілесним і духовним, а також підготуватися до найважливішого зимового свята — Різдва Христового.

Українські віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Дні, коли можна їсти рибу:

6 грудня (День Святого Миколая): у цей день дозволяється вживати рибу та морепродукти навіть тим, хто дотримується суворого посту;

(День Святого Миколая): у цей день дозволяється вживати рибу та морепродукти навіть тим, хто дотримується суворого посту; щосуботи та щонеділі до 20 грудня: субота та неділя вважаються днями послаблення, коли рибні страви можна включити до раціону.

Вживання їжі з олією:

у вівторки та четверги протягом усього посту дозволено додавати до раціону страви з олією.

Суворий піст із 20 до 24 грудня:

заборонено вживати рибу, а також їжу з олією;

дозволено лише сухоїдіння (споживання страв без термічної обробки та олії);

важливою частиною цього періоду є молитва.

Завершення посту:

з 25 грудня піст закінчується, і віряни можуть святкувати Різдво, насолоджуючись будь-якими стравами.

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