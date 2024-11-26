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Церковний календар на грудень 2024 — коли свято Миколая та Різдво

26 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
Церковний календар на грудень 2024 — які сім важливих релігійних свят відзначимо
Вірянка у церкві на святковій службі до Різдва Христового. Фото: Букви
Світлана Зайцева - Редактор

Саме з грудня в Україні починається цикл зимових свят, які супроводжуються сміхом, веселощами, родинним затишком, турботою про ближніх та добрими вчинками. 2024 року важливі релігійні свята відзначатимемо за новим календарем — новоюліанським.

Новини.LIVE розповість про всі релігійні свята грудня 2024 року. Збережіть собі календар на перший місяць зими, щоб не пропустити найважливіші події. 

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Церковний календар на грудень 2024 року — перелік свят за новим календарем

Які церковні свята відзначатимемо у грудні 2024 року — календар на кожен день, щоб запам'ятати дати важливих святкувань:

  • 1 грудня — святого пророка Наума;
  • 2 грудня — святого пророка Авакума;
  • 3 грудня — святого пророка Софонії;
  • 4 грудня святої великомучениці Варвари, святого преподобного Дамаскина;

 

Коли великомучениці Варвари 2024 року
Свята великомучениця Варвара. Скриншот з відео на Youtube
  • 5 грудня — святого преподобного Сави Освященного;
  • 6 грудня — святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських;

 

Коли святого Миколая 2024 року
Святий Миколай Чудотворець. Фото: zolochiv.net
  • 7 грудня — святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського;
  • 8 грудня — святого преподобного Патапія;
  • 9 грудня Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

 

Коли Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці 2024 року
Картина Святе та непорочне зачаття Марії. Фото: wikipedia.org
  • 10 грудня — святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;
  • 11 грудня — святого преподобного Даниїла Стовпника;
  • 12 грудня — святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;
  • 13 грудня — святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста;
  • 14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка;
  • 15 грудня — святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла; 
  • 16 грудня — святого пророка Аггея;
  • 17 грудня — святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла;
  • 18 грудня — святого мученика Севастіяна і дружини його;
  • 19 грудня — святого мученика Боніфатія;
  • 20 грудня — святого священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 21 грудня — святої мучениці Юліани;
  • 22 грудня святої великомучениці Анастасії;

 

Коли великомучениці Анастасії 2024 року
Ікона святої великомучениці Анастасії. Фото: google.com
  • 23 грудня — святих 10 мучеників Критських;
  • 24 грудня — Святвечір (Надвечір'я Різдва Христового); святих Отців; святого преподобномученика Євгенія;
  • 25 грудня  Різдво Христове;

 

Коли Різдво Христове 2024 року
Святкування Різдва у Львові. Фото: Ukraїнер
  • 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці та святого Йосифа Обручника;

 

Коли Собор Пресвятої Богородиці 2024 року
Собор Пресвятої Богородиці. Фото: pixabay.com
  • 27 грудня — святого апостола первомученика та архідиякона Стефана;
  • 28 грудня — святих 2000 мучеників спалених у Никодимії;
  • 29 грудня — святих дітей, вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла;
  • 30 грудня — святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера;
  • 31 грудня — святої преподобної Меланії; Віддання Різдва Христового.

 

святої преподобної Меланії
Свята преподобна Меланія. Фото: ulyublena.com

Піст у грудні 2024 року — як правильно дотримуватися та коли їсти рибу

Різдвяний піст, або Пилипівка, розпочався в Україні 15 листопада, а триватиме аж до 24 грудня. Цей період є важливим часом духовного очищення, коли віряни утримуються від їжі тваринного походження, а також зосереджуються на молитві та добрих вчинках. 

Дотримуючись цих правил, ви зможете зберегти гармонію між тілесним і духовним, а також підготуватися до найважливішого зимового свята — Різдва Христового.

 

Піст у грудні 2024 року — як правильно дотримуватися та коли їсти рибу
Українські віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Дні, коли можна їсти рибу:

  • 6 грудня (День Святого Миколая): у цей день дозволяється вживати рибу та морепродукти навіть тим, хто дотримується суворого посту;
  • щосуботи та щонеділі до 20 грудня: субота та неділя вважаються днями послаблення, коли рибні страви можна включити до раціону.

Вживання їжі з олією:

  • у вівторки та четверги протягом усього посту дозволено додавати до раціону страви з олією.

Суворий піст із 20 до 24 грудня:

  • заборонено вживати рибу, а також їжу з олією;
  • дозволено лише сухоїдіння (споживання страв без термічної обробки та олії);
  • важливою частиною цього періоду є молитва. 

Завершення посту:

  • з 25 грудня піст закінчується, і віряни можуть святкувати Різдво, насолоджуючись будь-якими стравами.

 

Раніше ми писали, коли українцям варто святкувати Різдво — 25 грудня чи 7 січня.

Нагадаємо, ми розповідали, що подарувати дитині на День Святого Миколая 2025 року. 

Також пропонуємо дізнатися, що святкуватимемо 1 січня окрім Нового року та які традиції цієї великої дати в Україні.

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