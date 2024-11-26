Церковний календар на грудень 2024 — які сім важливих релігійних свят відзначимо

Церковний календар на грудень 2024 — коли свято Миколая та Різдво
Саме з грудня в Україні починається цикл зимових свят, які супроводжуються сміхом, веселощами, родинним затишком, турботою про ближніх та добрими вчинками. 2024 року важливі релігійні свята відзначатимемо за новим календарем — новоюліанським.
Новини.LIVE розповість про всі релігійні свята грудня 2024 року. Збережіть собі календар на перший місяць зими, щоб не пропустити найважливіші події.
Церковний календар на грудень 2024 року — перелік свят за новим календарем
Які церковні свята відзначатимемо у грудні 2024 року — календар на кожен день, щоб запам'ятати дати важливих святкувань:
- 1 грудня — святого пророка Наума;
- 2 грудня — святого пророка Авакума;
- 3 грудня — святого пророка Софонії;
- 4 грудня — святої великомучениці Варвари, святого преподобного Дамаскина;
- 5 грудня — святого преподобного Сави Освященного;
- 6 грудня — святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських;
- 7 грудня — святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського;
- 8 грудня — святого преподобного Патапія;
- 9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 10 грудня — святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;
- 11 грудня — святого преподобного Даниїла Стовпника;
- 12 грудня — святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;
- 13 грудня — святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста;
- 14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка;
- 15 грудня — святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла;
- 16 грудня — святого пророка Аггея;
- 17 грудня — святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла;
- 18 грудня — святого мученика Севастіяна і дружини його;
- 19 грудня — святого мученика Боніфатія;
- 20 грудня — святого священномученика Ігнатія Богоносця;
- 21 грудня — святої мучениці Юліани;
- 22 грудня — святої великомучениці Анастасії;
- 23 грудня — святих 10 мучеників Критських;
- 24 грудня — Святвечір (Надвечір'я Різдва Христового); святих Отців; святого преподобномученика Євгенія;
- 25 грудня — Різдво Христове;
- 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці та святого Йосифа Обручника;
- 27 грудня — святого апостола первомученика та архідиякона Стефана;
- 28 грудня — святих 2000 мучеників спалених у Никодимії;
- 29 грудня — святих дітей, вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла;
- 30 грудня — святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера;
- 31 грудня — святої преподобної Меланії; Віддання Різдва Христового.
Піст у грудні 2024 року — як правильно дотримуватися та коли їсти рибу
Різдвяний піст, або Пилипівка, розпочався в Україні 15 листопада, а триватиме аж до 24 грудня. Цей період є важливим часом духовного очищення, коли віряни утримуються від їжі тваринного походження, а також зосереджуються на молитві та добрих вчинках.
Дотримуючись цих правил, ви зможете зберегти гармонію між тілесним і духовним, а також підготуватися до найважливішого зимового свята — Різдва Христового.
Дні, коли можна їсти рибу:
- 6 грудня (День Святого Миколая): у цей день дозволяється вживати рибу та морепродукти навіть тим, хто дотримується суворого посту;
- щосуботи та щонеділі до 20 грудня: субота та неділя вважаються днями послаблення, коли рибні страви можна включити до раціону.
Вживання їжі з олією:
- у вівторки та четверги протягом усього посту дозволено додавати до раціону страви з олією.
Суворий піст із 20 до 24 грудня:
- заборонено вживати рибу, а також їжу з олією;
- дозволено лише сухоїдіння (споживання страв без термічної обробки та олії);
- важливою частиною цього періоду є молитва.
Завершення посту:
- з 25 грудня піст закінчується, і віряни можуть святкувати Різдво, насолоджуючись будь-якими стравами.
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