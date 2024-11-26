Церковный календарь на декабрь 2024 — какие семь важных религиозных праздников отметим

Церковный календарь на декабрь 2024 — когда Николая и Рождество
Именно с декабря в Украине начинается цикл зимних праздников, который сопровождается смехом, весельем, семейным уютом, заботой о ближних и добрыми поступками. В 2024 году важные религиозные праздники отметим по новому календарю — новоюлианскому.
Новини.LIVE расскажет обо всех религиозных праздниках декабря 2024 года. Сохраните себе календарь на первый месяц зимы, чтобы не пропустить самые важные события.
Церковный календарь на декабрь 2024 года — список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники отметим в декабре 2024 года — календарь на каждый день, чтобы запомнить даты важных празднований:
- 1 декабря — святого пророка Наума;
- 2 декабря — святого пророка Аввакума;
- 3 декабря — святого пророка Софонии;
- 4 декабря — святой великомученицы Варвары, святого преподобного Дамаскина;
- 5 декабря — святого преподобного Саввы Освященного;
- 6 декабря — святого Николая, архиепископа Мир Ликийских;
- 7 декабря — святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского;
- 8 декабря — святого преподобного Патапия;
- 9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
- 10 декабря — святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
- 11 декабря — святого преподобного Даниила Столбника;
- 12 декабря — святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского;
- 13 декабря — святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста;
- 14 декабря — святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
- 15 декабря — святого священномученика Елевтерия; святого преподобного Павла;
- 16 декабря — святого пророка Аггея;
- 17 декабря — святых Праотцев; святого пророка Даниила; святых Анании, Азарии и Мисаила;
- 18 декабря — святого мученика Севастиана и жены его;
- 19 декабря — святого мученика Бонифатия;
- 20 декабря — святого священномученика Игнатия Богоносца;
- 21 декабря — святой мученицы Юлианы;
- 22 декабря — святой великомученицы Анастасии;
- 23 декабря — святых 10 мучеников Критских;
- 24 декабря — Сочельник (Под вечер Рождества Христова); святых Отцов; святого преподобномученика Евгения;
- 25 декабря — Рождество Христово;
- 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника;
- 27 декабря — святого апостола первомученика и архидиакона Стефана;
- 28 декабря — святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии;
- 29 декабря — святых детей, убитых в Вифлееме; святого преподобного Маркелла;
- 30 декабря — святой мученицы Анисии; святого преподобного Зотика пресвитера;
- 31 декабря — святой преподобной Мелании; Предание Рождества Христова.
Пост в декабре 2024 года — как правильно соблюдать и когда есть рыбу
Рождественский пост, или Филипповка, начался в Украине 15 ноября, а продлится до 24 декабря. Этот период является важным временем духовного очищения, когда верующие воздерживаются от пищи животного происхождения, а также сосредотачиваются на молитве и добрых поступках.
Следуя этим правилам, вы сможете сохранить гармонию между телесным и духовным, а также подготовиться к важнейшему зимнему празднику — Рождеству Христову.
Дни, когда можно есть рыбу:
- 6 декабря (День Святого Николая): в этот день разрешается употреблять рыбу и морепродукты даже соблюдающим строгий пост;
- по субботам и воскресеньям до 20 декабря: суббота и воскресенье считаются днями ослабления, когда рыбные блюда можно включить в рацион.
Употребление еды с маслом:
- во вторники и четверги на протяжении всего поста разрешено добавлять в рацион блюда с растительным маслом.
Строгий пост с 20 по 24 декабря:
- запрещено употреблять рыбу, а также еду с растительным маслом;
- разрешено только сухое питание (потребление блюд без термической обработки и масла);
- важной частью этого периода есть молитва.
Завершение поста:
- с 25 декабря пост заканчивается, и верующие могут праздновать Рождество, наслаждаясь любыми блюдами.
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