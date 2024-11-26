Церковный календарь на декабрь 2024 — какие семь важных религиозных праздников отметим

Верующая в церкви на праздничной службе к Рождеству Христову. Фото: Букви

Именно с декабря в Украине начинается цикл зимних праздников, который сопровождается смехом, весельем, семейным уютом, заботой о ближних и добрыми поступками. В 2024 году важные религиозные праздники отметим по новому календарю — новоюлианскому.

Новини.LIVE расскажет обо всех религиозных праздниках декабря 2024 года. Сохраните себе календарь на первый месяц зимы, чтобы не пропустить самые важные события.

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Какие церковные праздники отметим в декабре 2024 года — календарь на каждый день, чтобы запомнить даты важных празднований:

1 декабря — святого пророка Наума;

— святого пророка Наума; 2 декабря — святого пророка Аввакума;

— святого пророка Аввакума; 3 декабря — святого пророка Софонии;

— святого пророка Софонии; 4 декабря — святой великомученицы Варвары, святого преподобного Дамаскина;

Святая великомученица Варвара. Скриншот с видео на Youtube

5 декабря — святого преподобного Саввы Освященного;

— святого преподобного Саввы Освященного; 6 декабря — святого Николая, архиепископа Мир Ликийских;

Святой Николай Чудотворец. Фото: zolochiv.net

7 декабря — святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского;

— святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского; 8 декабря — святого преподобного Патапия;

— святого преподобного Патапия; 9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

Картина Святое и непорочное зачатие Марии. Фото: wikipedia.org

10 декабря — святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

— святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа; 11 декабря — святого преподобного Даниила Столбника;

— святого преподобного Даниила Столбника; 12 декабря — святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского;

— святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского; 13 декабря — святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста;

— святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста; 14 декабря — святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;

— святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника; 15 декабря — святого священномученика Елевтерия; святого преподобного Павла;

— святого священномученика Елевтерия; святого преподобного Павла; 16 декабря — святого пророка Аггея;

— святого пророка Аггея; 17 декабря — святых Праотцев; святого пророка Даниила; святых Анании, Азарии и Мисаила;

— святых Праотцев; святого пророка Даниила; святых Анании, Азарии и Мисаила; 18 декабря — святого мученика Севастиана и жены его;

— святого мученика Севастиана и жены его; 19 декабря — святого мученика Бонифатия;

— святого мученика Бонифатия; 20 декабря — святого священномученика Игнатия Богоносца;

— святого священномученика Игнатия Богоносца; 21 декабря — святой мученицы Юлианы;

— святой мученицы Юлианы; 22 декабря — святой великомученицы Анастасии;

Икона святой великомученицы Анастасии. Фото: google.com

23 декабря — святых 10 мучеников Критских;

— святых 10 мучеников Критских; 24 декабря — Сочельник (Под вечер Рождества Христова) ; святых Отцов; святого преподобномученика Евгения;

— ; святых Отцов; святого преподобномученика Евгения; 25 декабря — Рождество Христово;

Празднование Рождества во Львове. Фото: Ukraїнер

26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника;

Собор Пресвятой Богородицы. Фото: pixabay.com

27 декабря — святого апостола первомученика и архидиакона Стефана;

— святого апостола первомученика и архидиакона Стефана; 28 декабря — святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии;

— святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии; 29 декабря — святых детей, убитых в Вифлееме; святого преподобного Маркелла;

— святых детей, убитых в Вифлееме; святого преподобного Маркелла; 30 декабря — святой мученицы Анисии; святого преподобного Зотика пресвитера;

— святой мученицы Анисии; святого преподобного Зотика пресвитера; 31 декабря — святой преподобной Мелании; Предание Рождества Христова.

Святая преподобная Мелания. Фото: ulyublena.com

Пост в декабре 2024 года — как правильно соблюдать и когда есть рыбу

Рождественский пост, или Филипповка, начался в Украине 15 ноября, а продлится до 24 декабря. Этот период является важным временем духовного очищения, когда верующие воздерживаются от пищи животного происхождения, а также сосредотачиваются на молитве и добрых поступках.

Следуя этим правилам, вы сможете сохранить гармонию между телесным и духовным, а также подготовиться к важнейшему зимнему празднику — Рождеству Христову.

Украинские верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Дни, когда можно есть рыбу:

6 декабря (День Святого Николая): в этот день разрешается употреблять рыбу и морепродукты даже соблюдающим строгий пост;

(День Святого Николая): в этот день разрешается употреблять рыбу и морепродукты даже соблюдающим строгий пост; по субботам и воскресеньям до 20 декабря: суббота и воскресенье считаются днями ослабления, когда рыбные блюда можно включить в рацион.

Употребление еды с маслом:

во вторники и четверги на протяжении всего поста разрешено добавлять в рацион блюда с растительным маслом.

Строгий пост с 20 по 24 декабря:

запрещено употреблять рыбу, а также еду с растительным маслом;

разрешено только сухое питание (потребление блюд без термической обработки и масла);

важной частью этого периода есть молитва.

Завершение поста:

с 25 декабря пост заканчивается, и верующие могут праздновать Рождество, наслаждаясь любыми блюдами.

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