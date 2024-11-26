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Церковный календарь на декабрь 2024 — когда Николая и Рождество

26 ноября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
Церковный календарь на декабрь 2024 — какие семь важных религиозных праздников отметим
Верующая в церкви на праздничной службе к Рождеству Христову. Фото: Букви
Светлана Зайцева - Редактор

Именно с декабря в Украине начинается цикл зимних праздников, который сопровождается смехом, весельем, семейным уютом, заботой о ближних и добрыми поступками. В 2024 году важные религиозные праздники отметим по новому календарю — новоюлианскому.

Новини.LIVE расскажет обо всех религиозных праздниках декабря 2024 года. Сохраните себе календарь на первый месяц зимы, чтобы не пропустить самые важные события.

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Какие церковные праздники отметим в декабре 2024 года — календарь на каждый день, чтобы запомнить даты важных празднований:

  • 1 декабря — святого пророка Наума;
  • 2 декабря — святого пророка Аввакума;
  • 3 декабря — святого пророка Софонии;
  • 4 декабрясвятой великомученицы Варвары, святого преподобного Дамаскина;

 

Когда великомученицы Варвары 2024 года
Святая великомученица Варвара. Скриншот с видео на Youtube
  • 5 декабря — святого преподобного Саввы Освященного;
  • 6 декабрясвятого Николая, архиепископа Мир Ликийских;

 

Когда святого Николая в 2024 году
Святой Николай Чудотворец. Фото: zolochiv.net
  • 7 декабря — святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского;
  • 8 декабря — святого преподобного Патапия;
  • 9 декабряНепорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

 

Когда Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы 2024 года
Картина Святое и непорочное зачатие Марии. Фото: wikipedia.org
  • 10 декабря — святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
  • 11 декабря — святого преподобного Даниила Столбника;
  • 12 декабря — святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского;
  • 13 декабря — святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста;
  • 14 декабря — святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
  • 15 декабря — святого священномученика Елевтерия; святого преподобного Павла;
  • 16 декабря — святого пророка Аггея;
  • 17 декабря — святых Праотцев; святого пророка Даниила; святых Анании, Азарии и Мисаила;
  • 18 декабря — святого мученика Севастиана и жены его;
  • 19 декабря — святого мученика Бонифатия;
  • 20 декабря — святого священномученика Игнатия Богоносца;
  • 21 декабря — святой мученицы Юлианы;
  • 22 декабрясвятой великомученицы Анастасии;

 

Когда великомученицы Анастасии 2024 года
Икона святой великомученицы Анастасии. Фото: google.com
  • 23 декабря — святых 10 мучеников Критских;
  • 24 декабряСочельник (Под вечер Рождества Христова); святых Отцов; святого преподобномученика Евгения;
  • 25 декабряРождество Христово;

 

Когда Рождество Христово в 2024 году
Празднование Рождества во Львове. Фото: Ukraїнер
  • 26 декабряСобор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника;

 

Когда Собор Пресвятой Богородицы 2024 года
Собор Пресвятой Богородицы. Фото: pixabay.com
  • 27 декабря — святого апостола первомученика и архидиакона Стефана;
  • 28 декабря — святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии;
  • 29 декабря — святых детей, убитых в Вифлееме; святого преподобного Маркелла;
  • 30 декабря — святой мученицы Анисии; святого преподобного Зотика пресвитера;
  • 31 декабрясвятой преподобной Мелании; Предание Рождества Христова.

 

святой преподобной Мелании
Святая преподобная Мелания. Фото: ulyublena.com

Пост в декабре 2024 года — как правильно соблюдать и когда есть рыбу

Рождественский пост, или Филипповка, начался в Украине 15 ноября, а продлится до 24 декабря. Этот период является важным временем духовного очищения, когда верующие воздерживаются от пищи животного происхождения, а также сосредотачиваются на молитве и добрых поступках.

Следуя этим правилам, вы сможете сохранить гармонию между телесным и духовным, а также подготовиться к важнейшему зимнему празднику — Рождеству Христову.

 

Пост в декабре 2024 года - как правильно соблюдать и когда есть рыбу
Украинские верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Дни, когда можно есть рыбу:

  • 6 декабря (День Святого Николая): в этот день разрешается употреблять рыбу и морепродукты даже соблюдающим строгий пост;
  • по субботам и воскресеньям до 20 декабря: суббота и воскресенье считаются днями ослабления, когда рыбные блюда можно включить в рацион.

Употребление еды с маслом:

  • во вторники и четверги на протяжении всего поста разрешено добавлять в рацион блюда с растительным маслом.

Строгий пост с 20 по 24 декабря:

  • запрещено употреблять рыбу, а также еду с растительным маслом;
  • разрешено только сухое питание (потребление блюд без термической обработки и масла);
  • важной частью этого периода есть молитва.

Завершение поста:

  • с 25 декабря пост заканчивается, и верующие могут праздновать Рождество, наслаждаясь любыми блюдами.

 

Ранее мы писали, когда украинцам стоит праздновать Рождество — 25 декабря или 7 января.

Напомним, мы рассказывали, что подарить ребенку в День Святого Николая 2025 года.

Также предлагаем узнать, что будем праздновать 1 января, кроме Нового года, и какие традиции этой великой даты в Украине.

праздники церковь декабрь Рождество календарь День Святого Николая

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04:08 Минюст США просит закрыть дело против Трампа — о чем речь

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