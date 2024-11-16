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Коли українці святкуватимуть Святого Миколая 2024 — нова дата

16 листопада 2024 06:03
Світлана Зайцева - Редактор
Коли Святого Миколая в Україні 2024 року — нова дата свята та традиції
Святкування Дня Святого Миколая в Україні. Фото: shutterstock.com
Світлана Зайцева - Редактор

Одне з найочікуваніших та найулюбленіших свят українців — День Святого Миколая, коли діти з нетерпінням чекають подарунків, а дорослі згадують про важливість добрих справ. Оскільки Православна Церква України та Українська Греко-Католицька церква перейшли на новоюліанський церковний календар, то дата святкування змістилась на 13 днів раніше. Попри зміну дати, традиції залишаються незмінними: це час для молитви, родинного тепла та віри у дива, які об'єднують дорослих і дітей.

Дізнайтеся, коли тепер в Україні відзначають День Святого Миколая та які традиції для українців залишаються особливими й незмінними. 

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Коли українцям святкувати День Святого Миколая 2024 року

Раніше в Україні це свято припадало на 19 грудня, проте після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар його дата змістилася. 

2024 року День Святого Миколая в Україні відзначають 6 грудня, і цього року свято припадає на п'ятницю.

 

Коли українцям святкувати День Святого Миколая 2024 року
Святкування Дня Святого Миколая. Фото: depositphotos.com

Хто такий святий Миколай

День Святого Миколая присвячений вшануванню пам'яті Миколая Мирлікійського, відомого своєю добротою та щедрістю. За його благі діяння святого прозвали Чудотворцем. 

Святий Миколай народився у Малій Азії в заможній грецькій родині. З раннього віку він проявляв доброту, милосердя та здібності зцілювати людей. Вже дорослим свій батьківський спадок він роздав бідним та знедоленим. А одному чоловіку, що не мав приданого для своїх трьох дочок, він вночі підкинув мішок золота.

Після смерті святого його мощі були перенесені до Базиліки Святого Миколая в Італії, куди й досі приходять тисячі паломників, щоб віддати йому шану.

 

Хто такий святий Миколай
Святий Миколай Чудотворець. Фото: zolochiv.net

Які традиції святкування Дня Святого Миколая в Україні

Лист Миколаю та подарунки під подушкою

Одна з головних традицій в Україні, коли батьки дарують своїм дітям солодощі, іграшки чи інші приємні сюрпризи. Їх обов'язково кладуть під подушку. 

Перед святом діти обов'язково пишуть листа Миколаю, у якому розповідають, як вони поводилися цього року, про що мріють та який би подарунок хотіли б отримати. 

 

Які традиції святкування Дня Святого Миколая в Україні
Дитина пише листа Міколаю. Фото: depositphotos.com

Благодійність та добрі справи

У цей день заведено допомагати нужденним: організовувати акції для сиріт, літніх людей або малозабезпечених родин.

Цей день нагадує про важливість взаємодопомоги та милосердя. Багато українців беруть участь у благодійних ініціативах, дарують подарунки та допомагають тим, хто цього потребує.

Релігійні служби

У храмах проводять богослужіння на честь святого, під час яких віряни моляться за здоров'я та заступництво для своїх родин.

Святкові заходи

У школах, дитячих садках та громадських центрах організовують вистави, концерти й театралізовані дійства, присвячені святому Миколаю. Також доволі часто під час цих заходів дітям вручають солодощі у подарункових коробках. 

 

Які традиції святкування Дня Святого Миколая в Україні
Прикраси до зимових свят. Фото: depositphotos.com

Крім того, в деяких населених пунктах України до цього дня можуть також присвячувати відкриття "центральної" ялинки, прикрашеної до різдвяних і новорічних свят.

Попри війну в Україні, День святого Миколая залишається важливою подією, яка об'єднує родини. Це свято символізує доброту, взаємодопомогу та віру в дива. Незалежно від віку, кожен може відчути радість цього дня, даруючи іншим тепло і турботу.

Що не можна робити в День Святого Миколая

  • Сварити дітей або ображати слабких.
    Свято присвячене доброті, тому сварки та конфлікти вважаються неприйнятними.
  • Брати гроші в борг. Перед святом слід роздати всі борги, щоб у новий рік увійти без фінансових зобов'язань.
  • Важко працювати. У цей день краще відкласти хатні справи, шиття та іншу фізичну роботу.

Традиція вчить, що кожен недобрий вчинок може бути покараний, тож цього дня варто уникати будь-яких негативних дій та сварок.

 

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