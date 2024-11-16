Коли Святого Миколая в Україні 2024 року — нова дата свята та традиції

Святкування Дня Святого Миколая в Україні. Фото: shutterstock.com

Одне з найочікуваніших та найулюбленіших свят українців — День Святого Миколая, коли діти з нетерпінням чекають подарунків, а дорослі згадують про важливість добрих справ. Оскільки Православна Церква України та Українська Греко-Католицька церква перейшли на новоюліанський церковний календар, то дата святкування змістилась на 13 днів раніше. Попри зміну дати, традиції залишаються незмінними: це час для молитви, родинного тепла та віри у дива, які об'єднують дорослих і дітей.

Дізнайтеся, коли тепер в Україні відзначають День Святого Миколая та які традиції для українців залишаються особливими й незмінними.

Читайте також:

Коли українцям святкувати День Святого Миколая 2024 року

Раніше в Україні це свято припадало на 19 грудня, проте після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар його дата змістилася.

2024 року День Святого Миколая в Україні відзначають 6 грудня, і цього року свято припадає на п'ятницю.

Святкування Дня Святого Миколая. Фото: depositphotos.com

Хто такий святий Миколай

День Святого Миколая присвячений вшануванню пам'яті Миколая Мирлікійського, відомого своєю добротою та щедрістю. За його благі діяння святого прозвали Чудотворцем.

Святий Миколай народився у Малій Азії в заможній грецькій родині. З раннього віку він проявляв доброту, милосердя та здібності зцілювати людей. Вже дорослим свій батьківський спадок він роздав бідним та знедоленим. А одному чоловіку, що не мав приданого для своїх трьох дочок, він вночі підкинув мішок золота.

Після смерті святого його мощі були перенесені до Базиліки Святого Миколая в Італії, куди й досі приходять тисячі паломників, щоб віддати йому шану.

Святий Миколай Чудотворець. Фото: zolochiv.net

Які традиції святкування Дня Святого Миколая в Україні

Лист Миколаю та подарунки під подушкою

Одна з головних традицій в Україні, коли батьки дарують своїм дітям солодощі, іграшки чи інші приємні сюрпризи. Їх обов'язково кладуть під подушку.

Перед святом діти обов'язково пишуть листа Миколаю, у якому розповідають, як вони поводилися цього року, про що мріють та який би подарунок хотіли б отримати.

Дитина пише листа Міколаю. Фото: depositphotos.com

Благодійність та добрі справи

У цей день заведено допомагати нужденним: організовувати акції для сиріт, літніх людей або малозабезпечених родин.

Цей день нагадує про важливість взаємодопомоги та милосердя. Багато українців беруть участь у благодійних ініціативах, дарують подарунки та допомагають тим, хто цього потребує.

Релігійні служби

У храмах проводять богослужіння на честь святого, під час яких віряни моляться за здоров'я та заступництво для своїх родин.

Святкові заходи

У школах, дитячих садках та громадських центрах організовують вистави, концерти й театралізовані дійства, присвячені святому Миколаю. Також доволі часто під час цих заходів дітям вручають солодощі у подарункових коробках.

Прикраси до зимових свят. Фото: depositphotos.com

Крім того, в деяких населених пунктах України до цього дня можуть також присвячувати відкриття "центральної" ялинки, прикрашеної до різдвяних і новорічних свят.

Попри війну в Україні, День святого Миколая залишається важливою подією, яка об'єднує родини. Це свято символізує доброту, взаємодопомогу та віру в дива. Незалежно від віку, кожен може відчути радість цього дня, даруючи іншим тепло і турботу.

Що не можна робити в День Святого Миколая

Сварити дітей або ображати слабких .

Свято присвячене доброті, тому сварки та конфлікти вважаються неприйнятними.

. Свято присвячене доброті, тому сварки та конфлікти вважаються неприйнятними. Брати гроші в борг . Перед святом слід роздати всі борги, щоб у новий рік увійти без фінансових зобов'язань.

. Перед святом слід роздати всі борги, щоб у новий рік увійти без фінансових зобов'язань. Важко працювати. У цей день краще відкласти хатні справи, шиття та іншу фізичну роботу.

Традиція вчить, що кожен недобрий вчинок може бути покараний, тож цього дня варто уникати будь-яких негативних дій та сварок.

Раніше ми писали, як прикрасити ялинку на Новий рік 2025 та у яких кольорах, щоб Змія принесла удачу.

Нагадаємо, ми розповідали, якого кольору вдягнути новорічне вбрання та які аксесуари обрати, щоб задобрити Зелену Дерев'яну Змію.

Також пропонуємо дізнатися більше про символ 2025 року, головний колір, стихію та щасливі числа.