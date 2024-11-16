Когда Святого Николая в Украине 2024 — новая дата праздника и традиции

Празднование Дня Святого Николая в Украине. Фото: shutterstock.com

Один из самых ожидаемых и любимых праздников украинцев — День Святого Николая, когда дети с нетерпением ждут подарков, а взрослые вспоминают о важности добрых дел. Поскольку Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая церковь перешли на новоюлианский церковный календарь, дата празднования сместилась на 13 дней раньше. Несмотря на изменение даты, традиции остаются неизменными: это время для молитвы, семейного тепла и веры в чудеса, объединяющие взрослых и детей.

Узнайте, когда в Украине отмечают День Святого Николая и какие традиции для украинцев остаются особенными и неизменными.

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Когда украинцам праздновать День Святого Николая в 2024 году

Ранее в Украине этот праздник приходился на 19 декабря, однако после перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь его дата сместилась.

В 2024 году День Святого Николая в Украине отмечают 6 декабря, и в этом году праздник приходится на пятницу.

Празднование Дня Святого Николая. Фото: depositphotos.com

Кто такой святой Николай

День Святого Николая посвящен памяти Николая Мирликийского, известного своей добротой и щедростью. За его благие деяния святого прозвали Чудотворцем.

Святой Николай родился в Малой Азии в богатой греческой семье. С раннего возраста он проявлял доброту, милосердие и способности исцелять людей. Уже взрослым родительское наследие он раздал бедным и отверженным. А одному человеку, у которого не было приданого для своих трех дочерей, он ночью подбросил мешок золота.

После смерти святого его мощи были перенесены в Базилику Святого Николая в Италии, куда до сих пор приходят тысячи паломников, чтобы воздать ему честь.

Святой Николай Чудотворец. Фото: zolochiv.net

Какие традиции празднования Дня Святого Николая в Украине

Письмо Николаю и подарки под подушкой

Одна из главных традиций в Украине, когда родители дарят своим детям сладости, игрушки или другие приятные сюрпризы. Их обязательно кладут под подушку.

Перед праздником дети обязательно пишут письмо Николаю, в котором рассказывают, как они вели себя в этом году, о чем мечтают и какой бы подарок хотели бы получить.

Ребенок пишет письмо Николаю. Фото: depositphotos.com

Благотворительность и добрые дела

В этот день принято помогать нуждающимся: организовывать акции для сирот, пожилых людей или малообеспеченных семей.

Этот день напоминает о важности взаимопомощи и милосердия. Многие украинцы принимают участие в благотворительных инициативах, дарят подарки и помогают тем, кто в этом нуждается.

Религиозные службы

В храмах совершаются богослужения в честь святого, во время которых верующие молятся за здоровье и покровительство для своих семей.

Праздничные мероприятия

В школах, детских садах и общественных центрах организуют представления, концерты и театрализованные мероприятия, посвященные святому Николаю. Также часто во время этих мероприятий детям вручают сладости в подарочных коробках.

Украшения для зимних праздников. Фото: depositphotos.com

Кроме того, в некоторых населенных пунктах Украины этот день могут также посвящать открытию "центральной" елки, украшенной к рождественским и новогодним праздникам.

Несмотря на войну в Украине, День святого Николая остается важным событием, объединяющим семьи. Этот праздник символизирует доброту, взаимопомощь и веру в чудеса. Независимо от возраста, каждый может ощутить радость этого дня, даря другим тепло и заботу.

Что нельзя делать в День Святого Николая

Ругать детей или оскорблять слабых .

Праздник посвящен доброте, поэтому ссоры и конфликты считаются неприемлемыми.

. Праздник посвящен доброте, поэтому ссоры и конфликты считаются неприемлемыми. Брать деньги в долг . Перед праздником нужно раздать все долги, чтобы в новый год войти без финансовых обязательств.

. Перед праздником нужно раздать все долги, чтобы в новый год войти без финансовых обязательств. Тяжело трудиться. В этот день лучше отложить домашние дела, шитье и другую физическую работу.

Традиция учит, что каждый недобрый поступок может быть наказан, поэтому в этот день следует избегать каких-либо негативных действий и ссор.

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