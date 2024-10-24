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Календар свят на листопад 2024 — які три важливі дати чекають на українців

24 жовтня 2024 06:40
Світлана Зайцева - Редактор
Календар свят на листопад 2024 — що святкуватимемо та скільки відпочиватимемо
Українці відзначають державне свято. Фото: РБК-Україна
Світлана Зайцева - Редактор

У листопаді 2024 року в Україні відзначають кілька важливих та особливих дат — День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників, День Гідності та Свободи, а також День пам'яті жертв Голодоморів. Також у цей осінній місяць українці зустрінуть багато професійних і міжнародних свят

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Новини.LIVE розповідає, коли та які важливі дати відзначатимуть українці у листопаді 2024 року та скільки буде вихідних в останній місяць осені.

Вихідні та робочі дні у листопаді 2024 року — скільки та коли відпочиватимуть українці

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, а отже додаткові вихідні на державні свята скасовуються. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Проте, приватні українські компанії можуть самостійно вирішувати, чи надавати своїм співробітникам додаткові вихідні дні.

В останній місяць осені 2024 року традиційно буде 30 календарних днів, з них:

  • 21 — робочі дні;
  • 9 — офіційні вихідні (субота та неділя).

Вихідними у листопаді стануть такі дати:

  • 2 та 3 листопада;
  • 9 та 10 листопада;
  • 16 та 17 листопада;
  • 23 та 24 листопада;
  • 30 листопада.

 

Вихідні та робочі дні у листопаді 2024 року — скільки та коли відпочиватимуть українці
Дівчина відмічає дату у календарі. Фото: freepik.com

Що відзначаємо у листопаді 2024 року — новий календар свят та пам'ятних дат

В останньому місяці осені відзначають такі важливі події, дати та свята:

  • 1 листопада — День всіх святих, День народження Європейського Союзу, Міжнародний день вегана, Всесвітній день бізнес-аналітики, Всесвітній день екології та екологів, День нульового меридіана, Всесвітній день балету;
  • 2 листопада — Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, Всесвітній день сумчастого мурахоїда або День намбата;
  • 3 листопадаДень інженерних військ України, День ракетних військ і артилерії України, День працівника соціальної сфери України, Міжнародний день біосферних заповідників, День кліше, Всесвітній день косплея, Всесвітній день медузи;
  • 4 листопада — День залізничника, Міжнародний день маркетингу;
  • 5 листопада — Всесвітній день ромської мови, Міжнародний день менеджерів-волонтерів, День поширення інформації про проблему цунамі;
  • 6 листопадаДень визволення Києва від німецько-фашистських загарбників, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів, День поінформованості про стрес, Всесвітній день без паперу, День саксофона;

 

День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників
Кияни розчищають руїни міста. Джерело: ru.slovoidilo.ua
  • 7 листопада — Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти, Всесвітній день відповідального туризму, Міжнародний день медичної фізики, Міжнародний день інуїтів, Міжнародний день вина Мерло, Міжнародний день проєктного менеджера;
  • 8 листопада — Всесвітній день містобудування (урбанізму), Міжнародний день каламбурів, Всесвітній день піаніста, День без Wi-Fi, Міжнародний день радіології;
  • 9 листопада — Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби з фашизмом, расизмом і антисемітизмом, День книги рекордів Гіннеса, Всесвітній день свободи, День народження неонової реклами, Всесвітній день лізингу, Всесвітній день усиновлення;
  • 10 листопада — Всесвітній день науки, Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день молоді, День виноградаря і винороба України, Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком, Всесвітній день поповнення рахунку, Всесвітній день імунізації, Європейський день винного туризму, Міжнародний день скоромовок, Міжнародний день бухгалтерії;
  • 11 листопада — Всесвітній день сиріт, Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день шопінгу, День памʼяті тварин-жертв війни;
  • 12 листопада — Всесвітній День боротьби з пневмонією;
  • 13 листопада — Міжнародний день сліпих, Міжнародний день патології, Всесвітній день доброти;
  • 14 листопада — Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда, Всесвітній день якості, День операційної медичної сестри, Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей;
  • 15 листопада — Міжнародний день протидії булінгу, Міжнародний день сиру і хліба, Міжнародний день таблиці множення;
  • 16 листопада — Міжнародний день терпимості (толерантності), День працівників радіо, телебачення та зв'язку УкраїниМіжнародний день фламенко, Всесвітній день рукоділля, Міжнародний день боротьби з анорексією;
  • 17 листопадаДень працівників сільського господарства України, Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), День дій проти раку шийки матки;
  • 18 листопадаДень сержанта Збройних Сил України;
  • 19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби України, День скловиробника, Всесвітній день туалету;
  • 20 листопада — Всесвітній день дитини;
  • 21 листопадаДень Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення, День десантно-штурмових військ України, Міжнародний день відмови від куріння, Міжнародний день філософії, Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози, Всесвітній день рибальства;

 

День Гідності та Свободи
День Гідності та Свободи. Фото: google.com
  • 22 листопада — Міжнародний день музиканта, Міжнародний день сина;
  • 23 листопадаДень пам'яті жертв ГолодоморівМіжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини;

 

День пам'яті жертв Голодоморів
День пам'яті жертв Голодоморів. Фото: uhsp.edu.ua
  • 24 листопада — Міжнародний день Біблії, Всесвітній день еволюції;
  • 25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок;
  • 26 листопада — Міжнародний день чоботяра, Всесвітній день оливкового дерева, День боротьби з ожирінням;
  • 27 листопадаДень заснування Національної Академії Наук України;
  • 28 листопада — Всесвітній день милосердя;
  • 29 листопадаДень логіста в Україні, День без покупок, "Чорна п'ятниця", Міжнародний день жінок-правозахисників, Міжнародний день системного інженера, Міжнародний день ягуара;
  • 30 листопада — Всесвітній день домашніх тварин, Міжнародний день захисту інформації, Міжнародний день сексу.

Раніше ми розповідали, що святкуватимемо 1 січня окрім Нового року та які традиції цієї великої дати в Україні.

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