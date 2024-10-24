Календар свят на листопад 2024 — що святкуватимемо та скільки відпочиватимемо

Українці відзначають державне свято. Фото: РБК-Україна

У листопаді 2024 року в Україні відзначають кілька важливих та особливих дат — День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників, День Гідності та Свободи, а також День пам'яті жертв Голодоморів. Також у цей осінній місяць українці зустрінуть багато професійних і міжнародних свят.

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Новини.LIVE розповідає, коли та які важливі дати відзначатимуть українці у листопаді 2024 року та скільки буде вихідних в останній місяць осені.

Вихідні та робочі дні у листопаді 2024 року — скільки та коли відпочиватимуть українці

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, а отже додаткові вихідні на державні свята скасовуються. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Проте, приватні українські компанії можуть самостійно вирішувати, чи надавати своїм співробітникам додаткові вихідні дні.

В останній місяць осені 2024 року традиційно буде 30 календарних днів, з них:

21 — робочі дні;

9 — офіційні вихідні (субота та неділя).

Вихідними у листопаді стануть такі дати:

2 та 3 листопада;

9 та 10 листопада;

16 та 17 листопада;

23 та 24 листопада;

30 листопада.

Дівчина відмічає дату у календарі. Фото: freepik.com

Що відзначаємо у листопаді 2024 року — новий календар свят та пам'ятних дат

В останньому місяці осені відзначають такі важливі події, дати та свята:

1 листопада — День всіх святих, День народження Європейського Союзу, Міжнародний день вегана, Всесвітній день бізнес-аналітики, Всесвітній день екології та екологів, День нульового меридіана, Всесвітній день балету;

— День всіх святих, День народження Європейського Союзу, Міжнародний день вегана, Всесвітній день бізнес-аналітики, Всесвітній день екології та екологів, День нульового меридіана, Всесвітній день балету; 2 листопада — Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, Всесвітній день сумчастого мурахоїда або День намбата;

— Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, Всесвітній день сумчастого мурахоїда або День намбата; 3 листопада — День інженерних військ України, День ракетних військ і артилерії України , День працівника соціальної сфери України, Міжнародний день біосферних заповідників, День кліше, Всесвітній день косплея, Всесвітній день медузи;

— , День працівника соціальної сфери України, Міжнародний день біосферних заповідників, День кліше, Всесвітній день косплея, Всесвітній день медузи; 4 листопада — День залізничника, Міжнародний день маркетингу;

— День залізничника, Міжнародний день маркетингу; 5 листопада — Всесвітній день ромської мови, Міжнародний день менеджерів-волонтерів, День поширення інформації про проблему цунамі;

— Всесвітній день ромської мови, Міжнародний день менеджерів-волонтерів, День поширення інформації про проблему цунамі; 6 листопада — День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів, День поінформованості про стрес, Всесвітній день без паперу, День саксофона;

Кияни розчищають руїни міста. Джерело: ru.slovoidilo.ua

7 листопада — Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти, Всесвітній день відповідального туризму, Міжнародний день медичної фізики, Міжнародний день інуїтів, Міжнародний день вина Мерло, Міжнародний день проєктного менеджера;

— Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти, Всесвітній день відповідального туризму, Міжнародний день медичної фізики, Міжнародний день інуїтів, Міжнародний день вина Мерло, Міжнародний день проєктного менеджера; 8 листопада — Всесвітній день містобудування (урбанізму), Міжнародний день каламбурів, Всесвітній день піаніста, День без Wi-Fi, Міжнародний день радіології;

— Всесвітній день містобудування (урбанізму), Міжнародний день каламбурів, Всесвітній день піаніста, День без Wi-Fi, Міжнародний день радіології; 9 листопада — Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби з фашизмом, расизмом і антисемітизмом, День книги рекордів Гіннеса, Всесвітній день свободи, День народження неонової реклами, Всесвітній день лізингу, Всесвітній день усиновлення;

— Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби з фашизмом, расизмом і антисемітизмом, День книги рекордів Гіннеса, Всесвітній день свободи, День народження неонової реклами, Всесвітній день лізингу, Всесвітній день усиновлення; 10 листопада — Всесвітній день науки, Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день молоді, День виноградаря і винороба України, Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком, Всесвітній день поповнення рахунку, Всесвітній день імунізації, Європейський день винного туризму, Міжнародний день скоромовок, Міжнародний день бухгалтерії;

— Всесвітній день науки, Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день молоді, День виноградаря і винороба України, Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком, Всесвітній день поповнення рахунку, Всесвітній день імунізації, Європейський день винного туризму, Міжнародний день скоромовок, Міжнародний день бухгалтерії; 11 листопада — Всесвітній день сиріт, Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день шопінгу, День памʼяті тварин-жертв війни;

— Всесвітній день сиріт, Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день шопінгу, День памʼяті тварин-жертв війни; 12 листопада — Всесвітній День боротьби з пневмонією;

— Всесвітній День боротьби з пневмонією; 13 листопада — Міжнародний день сліпих, Міжнародний день патології, Всесвітній день доброти;

— Міжнародний день сліпих, Міжнародний день патології, Всесвітній день доброти; 14 листопада — Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда, Всесвітній день якості, День операційної медичної сестри, Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей;

— Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда, Всесвітній день якості, День операційної медичної сестри, Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей; 15 листопада — Міжнародний день протидії булінгу, Міжнародний день сиру і хліба, Міжнародний день таблиці множення;

— Міжнародний день протидії булінгу, Міжнародний день сиру і хліба, Міжнародний день таблиці множення; 16 листопада — Міжнародний день терпимості (толерантності), День працівників радіо, телебачення та зв'язку України , Міжнародний день фламенко, Всесвітній день рукоділля, Міжнародний день боротьби з анорексією;

— Міжнародний день терпимості (толерантності), , Міжнародний день фламенко, Всесвітній день рукоділля, Міжнародний день боротьби з анорексією; 17 листопада — День працівників сільського господарства України , Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), День дій проти раку шийки матки;

— , Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), День дій проти раку шийки матки; 18 листопада — День сержанта Збройних Сил України ;

— ; 19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби України, День скловиробника, Всесвітній день туалету;

— День працівників гідрометеорологічної служби України, День скловиробника, Всесвітній день туалету; 20 листопада — Всесвітній день дитини;

— Всесвітній день дитини; 21 листопада — День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення, День десантно-штурмових військ України, Міжнародний день відмови від куріння, Міжнародний день філософії, Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози, Всесвітній день рибальства;

День Гідності та Свободи. Фото: google.com

22 листопада — Міжнародний день музиканта, Міжнародний день сина;

— Міжнародний день музиканта, Міжнародний день сина; 23 листопада — День пам'яті жертв Голодоморів, Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини;

День пам'яті жертв Голодоморів. Фото: uhsp.edu.ua

24 листопада — Міжнародний день Біблії, Всесвітній день еволюції;

— Міжнародний день Біблії, Всесвітній день еволюції; 25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок;

— Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок; 26 листопада — Міжнародний день чоботяра, Всесвітній день оливкового дерева, День боротьби з ожирінням;

— Міжнародний день чоботяра, Всесвітній день оливкового дерева, День боротьби з ожирінням; 27 листопада — День заснування Національної Академії Наук України ;

— ; 28 листопада — Всесвітній день милосердя;

— Всесвітній день милосердя; 29 листопада — День логіста в Україні, День без покупок, "Чорна п'ятниця", Міжнародний день жінок-правозахисників, Міжнародний день системного інженера, Міжнародний день ягуара;

— День логіста в Україні, День без покупок, "Чорна п'ятниця", Міжнародний день жінок-правозахисників, Міжнародний день системного інженера, Міжнародний день ягуара; 30 листопада — Всесвітній день домашніх тварин, Міжнародний день захисту інформації, Міжнародний день сексу.

Раніше ми розповідали, що святкуватимемо 1 січня окрім Нового року та які традиції цієї великої дати в Україні.