Календарь праздников на ноябрь 2024 — что будем праздновать и сколько будем отдыхать

Календарь праздников на ноябрь 2024 — какие три важные даты ждут украинцев
В ноябре 2024 года в Украине отмечается несколько важных и особых дат — День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, День Достоинства и Свободы, а также День памяти жертв Голодоморов. Также в этот осенний месяц украинцы встретят много профессиональных и международных праздников.
Новини.LIVE рассказывает, когда и какие важные даты будут отмечать украинцы в ноябре 2024 года и сколько будет выходных в последний месяц осени.
Выходные и рабочие дни в ноябре 2024 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, а значит, дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Однако частные украинские компании могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим сотрудникам дополнительные выходные дни.
В последний месяц осени 2024 года традиционно будет 30 календарных дней, из них:
- 21 — рабочие дни;
- 9 — официальные выходные (суббота и воскресенье).
Выходными в ноябре станут следующие даты:
- 2 и 3 ноября;
- 9 и 10 ноября;
- 16 и 17 ноября;
- 23 и 24 ноября;
- 30 ноября.
Что отмечаем в ноябре 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат
В последний месяц осени отмечают следующие важные события, даты и праздники:
- 1 ноября — День всех святых, День рождения Европейского Союза, Международный день вегана, Всемирный день бизнес-аналитики, Всемирный день экологии и экологов, День нулевого меридиана, Всемирный день балета;
- 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, Всемирный день сумчатого муравьеда или День намбата;
- 3 ноября — День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины, День работника социальной сферы Украины, Международный день биосферных заповедников День клише, Всемирный день косплея, Всемирный день медузы;
- 4 ноября — День железнодорожника, Международный день маркетинга;
- 5 ноября — Всемирный день ромского языка, Международный день менеджеров-волонтеров, День распространения информации о проблеме цунами;
- 6 ноября — День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, День осведомленности о стрессе, Всемирный день без бумаги, День саксофона;
- 7 ноября — Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях, Всемирный день ответственного туризма, Международный день медицинской физики, Международный день инуитов, Международный день вина Мерло, Международный день проектного менеджера;
- 8 ноября — Всемирный день градостроительства (урбанизма), Международный день каламбуров, Всемирный день пианиста, День без Wi-Fi, Международный день радиологии;
- 9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом, День книги рекордов Гиннеса, Всемирный день свободы, День рождения неоновой рекламы, Всемирный день лизинга, Всемирный день усыновления;
- 10 ноября — Всемирный день науки, Международный день бухгалтера, Всемирный день молодежи, День виноградаря и винодела Украины, Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком, Всемирный день пополнения счета, Всемирный день иммунизации, Европейский день винного туризма, Международный день скороговорок, Международный день бухгалтерии;
- 11 ноября — Всемирный день сирот, Международный день энергосбережения, Всемирный день шопинга, День памяти животных-жертв войны;
- 12 ноября — Всемирный День борьбы с пневмонией;
- 13 ноября — Международный день слепых, Международный день патологии Всемирный день доброты;
- 14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда, Всемирный день качества, День операционной медицинской сестры, Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей;
- 15 ноября — Международный день противодействия буллингу, Международный день сыра и хлеба, Международный день таблицы умножения;
- 16 ноября — Международный день терпимости (толерантности), День работников радио, телевидения и связи Украины, Международный день фламенко, Всемирный день рукоделия, Международный день борьбы с анорексией;
- 17 ноября — День работников сельского хозяйства Украины, Всемирный день памяти жертв ДТП, Международный день студентов, Всемирный день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ); День действий против рака шейки матки;
- 18 ноября — День сержанта Вооруженных Сил Украины;
- 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы Украины, День стеклопроизводителя, Всемирный день туалета;
- 20 ноября — Всемирный день ребенка;
- 21 ноября — День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения, День десантно-штурмовых войск Украины, Международный день отказа от курения, Международный день философии, Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы, Всемирный день рыболовства;
- 22 ноября — Международный день музыканта, Международный день сына;
- 23 ноября — День памяти жертв Голодоморов, Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека;
- 24 ноября — Международный день Библии, Всемирный день эволюции;
- 25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;
- 26 ноября — Международный день сапожника, Всемирный день оливкового дерева, День борьбы с ожирением;
- 27 ноября — День основания Национальной Академии Наук Украины;
- 28 ноября — Всемирный день милосердия;
- 29 ноября — День логиста в Украине, День без покупок, "Черная пятница", Международный день женщин-правозащитников, Международный день системного инженера, Международный день ягуара;
- 30 ноября — Всемирный день домашних животных, Международный день защиты информации, Международный день секса.
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