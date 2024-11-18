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Щоб діти були щасливі — найкращі ідеї подарунків на Миколая 2024

18 листопада 2024 05:40
Світлана Зайцева - Редактор
Що подарувати дитині на День Святого Миколая 2024 — найкращі ідеї подарунків
Мама робить подарунок донці. Фото: freepik.com
Світлана Зайцева - Редактор

День Святого Миколая — найочікуваніша подія для дітей в Україні. Щороку це магічне свято дарує теплі родинні традиції та щирі усмішки, а малеча отримує довгоочікувані подарунки під подушку. Проте, для батьків це не лише приємні клопоти, але й справжній виклик — що подарувати, щоб здивувати дитину та виправдати її очікування? Як знайти ідеальний сюрприз, який порадує дітлахів та відповідатиме бюджету?

Новини.LIVE зібрали найкращі ідеї подарунків для дітей різного віку, щоб свято стало радісним і без стресу для дорослих.

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В ніч з 5 на 6 грудня Святий Миколай за легендою приносить подарунки дітям, які були слухняними, а неслухняним залишає лише різочку. Це свято вчить доброті, щедрості та сімейним цінностям.

Для батьків головне завдання — підібрати подарунок, який потішить дитину та залишить приємні спогади.

 

Як обрати подарунок на День Святого Миколая
Дівчинка отримала подарунок на свято. Фото: depositphotos.com

Як обрати подарунок на День Святого Миколая

Ці поради будуть корисні не тільки для батьків, а й для хрещених, дядьків та тіток, бабусь та дідусів, які хочуть порадувати малечу на свято. 

Перш ніж вибирати подарунок, обов'язково враховуйте:

  • Вік дитини. Іграшки чи книги мають відповідати віковим особливостям. На деякій літературі можна знайти позначки 3+, 12+ тощо. 
  • Інтереси. Захоплення дитини допоможуть знайти ідеальний подарунок. 
  • Бюджет. Подарунок має бути доступним для вашого гаманця.
  • Сюрприз. Якщо дитина написала листа Святому Миколаю, і її мрії цілком реальні та не виходять за рамки вашого бюджету, дотримуйтеся її побажань.

Пам'ятайте: головне — не вартість подарунка, а увага та любов. Створіть для дитини святковий настрій, який вона запам'ятає на все життя.

 

Як створити казкову атмосферу на День Святого Миколая
Подарунки для дітей. Фото: shutterstock.com

Як створити казкову атмосферу на День Святого Миколая

Щоб свято було по-справжньому чарівним:

  • підготуйте сюрприз заздалегідь;
  • вночі або рано вранці заховайте подарунок під подушку чи біля ліжка дитини;
  • напишіть від імені Святого Миколая листа з побажаннями.

 

Як створити казкову атмосферу на День Святого Миколая
Подарунок для дитини. Фото: depositphotos.com

Що покласти дитині під подушку — найкращі ідеї подарунків на День Святого Миколая

1. Книги

Книги — це універсальний подарунок, який розвиває уяву та знання. Для малюків варто вибрати казки з яскравими ілюстраціями. Цікавим подарунком будуть звукові книжки. 

Для школярів це можуть бути комікси, енциклопедії, пригодницька література. Можливо ваша дитина вже має улюблений жанр. Актуальною залишається серія книжок  "Гаррі Поттер" або ж пов'язані з цим магічним світом "Гаррі Поттер. Офіційна різдвяна кулінарна книга", "Найповніша Книга заклинань світу Гаррі Поттера" тощо. 

Ціна: від 150 грн.

2. Конструктори

Це чудовий подарунок для розвитку логіки й моторики.

  • Для малюків: конструктори з великими деталями.
  • Для старших: серії Lego або 3D-пазли.

Ціна: від 300 грн.

3. Іграшки

Класичний вибір, який завжди приносить радість.

  • Для дошкільнят: м'які або розвиваючі іграшки.
  • Для школярів: герої улюблених мультфільмів, лялькові будиночки, машинки тощо.

Ціна: 200-3000 грн.

4. Набори для творчості

Ідеальний подарунок для маленьких художників та майстрів. Розмальовки, картини за номерами, набори для ліплення чи миловаріння — все це не тільки розвиває творчі здібності, а й приносить велику радість. 

Ціна: від 200 грн.

5. Солодощі

Шоколадні набори чи корисні снеки — завжди доречний подарунок. Оберіть оригінальні ласощі. Це можуть бути пряники із зображенням святого Миколая. Також продаються набори, за якими можна самостійно прикрасити печиво. 

Можливо вашій дитині сподобаються більше фрукти, у багатьох магазинах продаються екзотичні, до прикладу, манго, кокос, лічі тощо. 

Ціна: від 100 грн.

6. Сучасні ґаджети

Для дітей старшого віку смарт-годинник чи навушники можуть стати бажаним подарунком.

Ціна: від 1000 грн.

7. Настільні ігри

Цікаві ігри для веселого сімейного дозвілля. Освітні чи пригодницькі настільні ігри залежно від віку дитини.

Ціна: 200–700 грн.

9. Набори для досліджень

Для юних дослідників підійдуть набори для хімічних дослідів чи робототехніки.

Ціна: від 300 грн.

10. Приємні дрібнички

Мила серцю дрібничка може стати чудовим сюрпризом. Наприклад, кулончик із першою буквою імені дівчинки або браслет з гравіруванням. Набір шпильок для волосся, косметика для підлітка. В зимове свято чудово впишуться теплі домашні капці у вигляді кумедної тваринки або улюбленого героя мультфільму.

Ціна: від 100 грн.

Раніше ми розповідали, коли в Україні відзначають День Святого Миколая та які традиції для українців залишаються особливими й незмінними. 

Нагадаємо, ми писали, коли українцям варто святкувати Різдво — 25 грудня чи 7 січня.

Також пропонуємо дізнатися, як прикрасити ялинку на Новий рік 2025 та у яких кольорах, щоб Змія принесла удачу.

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