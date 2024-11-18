Що подарувати дитині на День Святого Миколая 2024 — найкращі ідеї подарунків

Щоб діти були щасливі — найкращі ідеї подарунків на Миколая 2024
День Святого Миколая — найочікуваніша подія для дітей в Україні. Щороку це магічне свято дарує теплі родинні традиції та щирі усмішки, а малеча отримує довгоочікувані подарунки під подушку. Проте, для батьків це не лише приємні клопоти, але й справжній виклик — що подарувати, щоб здивувати дитину та виправдати її очікування? Як знайти ідеальний сюрприз, який порадує дітлахів та відповідатиме бюджету?
Новини.LIVE зібрали найкращі ідеї подарунків для дітей різного віку, щоб свято стало радісним і без стресу для дорослих.
Традиції Дня Святого Миколая в Україні
В ніч з 5 на 6 грудня Святий Миколай за легендою приносить подарунки дітям, які були слухняними, а неслухняним залишає лише різочку. Це свято вчить доброті, щедрості та сімейним цінностям.
Для батьків головне завдання — підібрати подарунок, який потішить дитину та залишить приємні спогади.
Як обрати подарунок на День Святого Миколая
Ці поради будуть корисні не тільки для батьків, а й для хрещених, дядьків та тіток, бабусь та дідусів, які хочуть порадувати малечу на свято.
Перш ніж вибирати подарунок, обов'язково враховуйте:
- Вік дитини. Іграшки чи книги мають відповідати віковим особливостям. На деякій літературі можна знайти позначки 3+, 12+ тощо.
- Інтереси. Захоплення дитини допоможуть знайти ідеальний подарунок.
- Бюджет. Подарунок має бути доступним для вашого гаманця.
- Сюрприз. Якщо дитина написала листа Святому Миколаю, і її мрії цілком реальні та не виходять за рамки вашого бюджету, дотримуйтеся її побажань.
Пам'ятайте: головне — не вартість подарунка, а увага та любов. Створіть для дитини святковий настрій, який вона запам'ятає на все життя.
Як створити казкову атмосферу на День Святого Миколая
Щоб свято було по-справжньому чарівним:
- підготуйте сюрприз заздалегідь;
- вночі або рано вранці заховайте подарунок під подушку чи біля ліжка дитини;
- напишіть від імені Святого Миколая листа з побажаннями.
Що покласти дитині під подушку — найкращі ідеї подарунків на День Святого Миколая
1. Книги
Книги — це універсальний подарунок, який розвиває уяву та знання. Для малюків варто вибрати казки з яскравими ілюстраціями. Цікавим подарунком будуть звукові книжки.
Для школярів це можуть бути комікси, енциклопедії, пригодницька література. Можливо ваша дитина вже має улюблений жанр. Актуальною залишається серія книжок "Гаррі Поттер" або ж пов'язані з цим магічним світом "Гаррі Поттер. Офіційна різдвяна кулінарна книга", "Найповніша Книга заклинань світу Гаррі Поттера" тощо.
Ціна: від 150 грн.
2. Конструктори
Це чудовий подарунок для розвитку логіки й моторики.
- Для малюків: конструктори з великими деталями.
- Для старших: серії Lego або 3D-пазли.
Ціна: від 300 грн.
3. Іграшки
Класичний вибір, який завжди приносить радість.
- Для дошкільнят: м'які або розвиваючі іграшки.
- Для школярів: герої улюблених мультфільмів, лялькові будиночки, машинки тощо.
Ціна: 200-3000 грн.
4. Набори для творчості
Ідеальний подарунок для маленьких художників та майстрів. Розмальовки, картини за номерами, набори для ліплення чи миловаріння — все це не тільки розвиває творчі здібності, а й приносить велику радість.
Ціна: від 200 грн.
5. Солодощі
Шоколадні набори чи корисні снеки — завжди доречний подарунок. Оберіть оригінальні ласощі. Це можуть бути пряники із зображенням святого Миколая. Також продаються набори, за якими можна самостійно прикрасити печиво.
Можливо вашій дитині сподобаються більше фрукти, у багатьох магазинах продаються екзотичні, до прикладу, манго, кокос, лічі тощо.
Ціна: від 100 грн.
6. Сучасні ґаджети
Для дітей старшого віку смарт-годинник чи навушники можуть стати бажаним подарунком.
Ціна: від 1000 грн.
7. Настільні ігри
Цікаві ігри для веселого сімейного дозвілля. Освітні чи пригодницькі настільні ігри залежно від віку дитини.
Ціна: 200–700 грн.
9. Набори для досліджень
Для юних дослідників підійдуть набори для хімічних дослідів чи робототехніки.
Ціна: від 300 грн.
10. Приємні дрібнички
Мила серцю дрібничка може стати чудовим сюрпризом. Наприклад, кулончик із першою буквою імені дівчинки або браслет з гравіруванням. Набір шпильок для волосся, косметика для підлітка. В зимове свято чудово впишуться теплі домашні капці у вигляді кумедної тваринки або улюбленого героя мультфільму.
Ціна: від 100 грн.
Раніше ми розповідали, коли в Україні відзначають День Святого Миколая та які традиції для українців залишаються особливими й незмінними.
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