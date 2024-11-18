Що подарувати дитині на День Святого Миколая 2024 — найкращі ідеї подарунків

Мама робить подарунок донці. Фото: freepik.com

День Святого Миколая — найочікуваніша подія для дітей в Україні. Щороку це магічне свято дарує теплі родинні традиції та щирі усмішки, а малеча отримує довгоочікувані подарунки під подушку. Проте, для батьків це не лише приємні клопоти, але й справжній виклик — що подарувати, щоб здивувати дитину та виправдати її очікування? Як знайти ідеальний сюрприз, який порадує дітлахів та відповідатиме бюджету?

Новини.LIVE зібрали найкращі ідеї подарунків для дітей різного віку, щоб свято стало радісним і без стресу для дорослих.

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В ніч з 5 на 6 грудня Святий Миколай за легендою приносить подарунки дітям, які були слухняними, а неслухняним залишає лише різочку. Це свято вчить доброті, щедрості та сімейним цінностям.

Для батьків головне завдання — підібрати подарунок, який потішить дитину та залишить приємні спогади.

Дівчинка отримала подарунок на свято. Фото: depositphotos.com

Як обрати подарунок на День Святого Миколая

Ці поради будуть корисні не тільки для батьків, а й для хрещених, дядьків та тіток, бабусь та дідусів, які хочуть порадувати малечу на свято.

Перш ніж вибирати подарунок, обов'язково враховуйте:

Вік дитини. Іграшки чи книги мають відповідати віковим особливостям. На деякій літературі можна знайти позначки 3+, 12+ тощо.

Іграшки чи книги мають відповідати віковим особливостям. На деякій літературі можна знайти позначки 3+, 12+ тощо. Інтереси. Захоплення дитини допоможуть знайти ідеальний подарунок.

Захоплення дитини допоможуть знайти ідеальний подарунок. Бюджет. Подарунок має бути доступним для вашого гаманця.

Подарунок має бути доступним для вашого гаманця. Сюрприз. Якщо дитина написала листа Святому Миколаю, і її мрії цілком реальні та не виходять за рамки вашого бюджету, дотримуйтеся її побажань.

Пам'ятайте: головне — не вартість подарунка, а увага та любов. Створіть для дитини святковий настрій, який вона запам'ятає на все життя.

Подарунки для дітей. Фото: shutterstock.com

Як створити казкову атмосферу на День Святого Миколая

Щоб свято було по-справжньому чарівним:

підготуйте сюрприз заздалегідь;

вночі або рано вранці заховайте подарунок під подушку чи біля ліжка дитини;

напишіть від імені Святого Миколая листа з побажаннями.

Подарунок для дитини. Фото: depositphotos.com

Що покласти дитині під подушку — найкращі ідеї подарунків на День Святого Миколая

1. Книги

Книги — це універсальний подарунок, який розвиває уяву та знання. Для малюків варто вибрати казки з яскравими ілюстраціями. Цікавим подарунком будуть звукові книжки.

Для школярів це можуть бути комікси, енциклопедії, пригодницька література. Можливо ваша дитина вже має улюблений жанр. Актуальною залишається серія книжок "Гаррі Поттер" або ж пов'язані з цим магічним світом "Гаррі Поттер. Офіційна різдвяна кулінарна книга", "Найповніша Книга заклинань світу Гаррі Поттера" тощо.

Ціна: від 150 грн.

2. Конструктори

Це чудовий подарунок для розвитку логіки й моторики.

Для малюків: конструктори з великими деталями.

Для старших: серії Lego або 3D-пазли.

Ціна: від 300 грн.

3. Іграшки

Класичний вибір, який завжди приносить радість.

Для дошкільнят: м'які або розвиваючі іграшки.

Для школярів: герої улюблених мультфільмів, лялькові будиночки, машинки тощо.

Ціна: 200-3000 грн.

4. Набори для творчості

Ідеальний подарунок для маленьких художників та майстрів. Розмальовки, картини за номерами, набори для ліплення чи миловаріння — все це не тільки розвиває творчі здібності, а й приносить велику радість.

Ціна: від 200 грн.

5. Солодощі

Шоколадні набори чи корисні снеки — завжди доречний подарунок. Оберіть оригінальні ласощі. Це можуть бути пряники із зображенням святого Миколая. Також продаються набори, за якими можна самостійно прикрасити печиво.

Можливо вашій дитині сподобаються більше фрукти, у багатьох магазинах продаються екзотичні, до прикладу, манго, кокос, лічі тощо.

Ціна: від 100 грн.

6. Сучасні ґаджети

Для дітей старшого віку смарт-годинник чи навушники можуть стати бажаним подарунком.

Ціна: від 1000 грн.

7. Настільні ігри

Цікаві ігри для веселого сімейного дозвілля. Освітні чи пригодницькі настільні ігри залежно від віку дитини.

Ціна: 200–700 грн.

9. Набори для досліджень

Для юних дослідників підійдуть набори для хімічних дослідів чи робототехніки.

Ціна: від 300 грн.

10. Приємні дрібнички

Мила серцю дрібничка може стати чудовим сюрпризом. Наприклад, кулончик із першою буквою імені дівчинки або браслет з гравіруванням. Набір шпильок для волосся, косметика для підлітка. В зимове свято чудово впишуться теплі домашні капці у вигляді кумедної тваринки або улюбленого героя мультфільму.

Ціна: від 100 грн.

Раніше ми розповідали, коли в Україні відзначають День Святого Миколая та які традиції для українців залишаються особливими й незмінними.

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