Что подарить ребенку в День Святого Николая 2024 — лучшие идеи подарков

Мама делает подарок дочке. Фото: freepik.com

День Святого Николая - самое ожидаемое событие для детей в Украине. Каждый год этот магический праздник дарит теплые семейные традиции и искренние улыбки, а малыши получают долгожданные подарки под подушку. Однако для родителей это не только приятные заботы, но и настоящий вызов — что подарить, чтобы удивить ребенка и оправдать его ожидания? Как найти идеальный сюрприз, который порадует детей и будет соответствовать бюджету?

Новости.LIVE собрали лучшие идеи подарков для детей всех возрастов, чтобы праздник стал радостным и без стресса для взрослых.

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Традиции Дня Святого Николая в Украине

В ночь с 5 на 6 декабря Святой Николай по легенде приносит подарки детям, которые были послушными, а непослушным оставляет резочку. Этот праздник учит доброте, щедрости и семейным ценностям.

Для родителей главная задача – подобрать подарок, который порадует ребенка и оставит приятные воспоминания.

Девочка получила подарок на праздник. Фото: depositphotos.com

Как выбрать подарок на День Святого Николая

Эти советы будут полезны не только для родителей, но и для крестных, дядей и теток, бабушек и дедушек, которые хотят порадовать малышей на праздник.

Прежде чем выбирать подарок, обязательно учитывайте:

Возраст ребенка. Игрушки или книги должны соответствовать возрастным особенностям. На некоторой литературе можно найти отметки 3+, 12+ и т.д.

Игрушки или книги должны соответствовать возрастным особенностям. На некоторой литературе можно найти отметки 3+, 12+ и т.д. Интересы. Увлечения ребенка помогут найти идеальный подарок.

Увлечения ребенка помогут найти идеальный подарок. Бюджет. Подарок должен быть доступен для кошелька.

Подарок должен быть доступен для кошелька. Сюрприз. Если ребенок написал письмо Святому Николаю, и его мечты вполне реальны и не выходят за рамки вашего бюджета, следуйте его пожеланиям.

Помните: главное – не стоимость подарка, а внимание и любовь. Создайте для ребенка праздничное настроение, которое он запомнит на всю жизнь.

Подарки для детей. Фото: shutterstock.com

Как создать сказочную атмосферу в День Святого Николая

Чтобы праздник был по-настоящему волшебным:

подготовьте сюрприз заранее;

ночью или рано утром спрячь подарок под подушку или у кровати ребенка;

напишите от имени Святого Николая письмо с пожеланиями.

Подарок для ребенка. Фото: depositphotos.com

Что положить ребенку под подушку — лучшие идеи подарков на День Святого Николая

1. Книги

Книги — это универсальный подарок, который развивает воображение и знание. Для малышей следует выбрать сказки с яркими иллюстрациями. Интересным подарком будут звуковые книги.

Для школьников это могут быть комиксы, энциклопедии, приключенческая литература. Возможно, ваш ребенок уже имеет любимый жанр. Актуальной остается серия книг "Гарри Поттер" или связанные с этим магическим миром "Гарри Поттер. Официальная рождественская кулинарная книга", "Самая полная Книга заклинаний мира Гарри Поттера" и т.д.

Цена: от 150 грн.

2. Конструкторы

Это отличный подарок для развития логики и моторики.

Для детей: конструкторы с большими деталями.

Для старших: серии Lego или 3D-пазлы.

Цена: от 300 грн.

3. Игрушки

Классический выбор, который всегда доставляет радость.

Для дошкольников: мягкие или развивающие игрушки.

Для школьников: герои любимых мультфильмов, кукольные домики, машинки и т.д.

Цена: 200–3000 грн.

4. Наборы для творчества

Идеальный подарок для маленьких художников и мастеров. Раскраски, картины по номерам, наборы для лепки или мыловарения — все это не только развивает творческие способности, но и приносит большую радость.

Цена: от 200 грн.

5. Сладости

Шоколадные наборы или полезные снеки всегда уместные подарки. Выберите оригинальное лакомство. Это могут быть пряники с изображением святого Николая. Также продаются наборы, благодаря которым можно самостоятельно украсить печенье.

Возможно, вашему ребенку понравятся больше фрукты, во многих магазинах продаются экзотические, к примеру, манго, кокос, личи и т.д.

Цена: от 100 грн.

6. Современные гаджеты

Для детей постарше смарт-часы или наушники могут стать желаемым подарком.

Цена: от 1000 грн.

7. Настольные игры

Интересные игры для веселого семейного досуга. Образовательные или приключенческие настольные игры в зависимости от возраста ребенка.

Цена: 200–700 грн.

9. Наборы для исследований

Для молодых исследователей подойдут наборы для химических опытов или робототехники.

Цена: от 300 грн.

10. Приятные безделушки

Милая сердцу безделушка может стать отличным сюрпризом. К примеру, кулончик с первой буквой имени девочки или браслет с гравировкой. Набор шпилек для волос, косметика для подростка. В зимний праздник прекрасно впишутся теплые домашние тапочки в виде забавного зверька или любимого героя мультфильма.

Цена: от 100 грн.

Ранее мы рассказывали, когда в Украине отмечают День Святого Николая, и какие традиции для украинцев остаются особенными и неизменными.

Напомним, мы писали, когда украинцам стоит праздновать Рождество — 25 декабря или 7 января.

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