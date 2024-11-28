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Когда День матери в Украине — точная дата теплого праздника

28 ноября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
Когда День матери празднуют в Украине — точная дата и традиции праздника
Дочь дарит маме цветы. Фото: freepik.com
Светлана Зайцева - Редактор

День матери — это праздник, затрагивающий глубочайшие струны души, ведь мама является тем человеком, который всегда поддерживает, понимает и любит безусловно. В этот день мы выражаем свою благодарность и любовь к самым родным, дарим им внимание, тепло и незабываемые эмоции.

Когда именно украинцам следует поздравить своих мам с праздником и какие традиции празднования Дня матери, рассказываем в нашем материале.

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Что известно о Дне матери в Украине и мире — история

Идея создания особого трогательного праздника для матерей принадлежит американке Анне Джервис. В 1908 году, переживая потерю матери, она предложила положить начало дате, когда дети могли бы выражать свою любовь и благодарность самым дорогим женщинам. Хотя поначалу инициатива не имела широкого признания, постепенно День матери стал популярен не только в США, но и в разных странах мира.

Украинская диаспора в Канаде начала отмечать этот праздник еще в 1928 году. Впоследствии его поддержали и в Украине, но в советское время традиция была запрещена. Только в 1999 году День матери официально закрепили указом Президента Украины.

 

Что известно о Дне матери в Украине — история
Семья поздравляет с праздником. Фото: freepik.com

Когда празднуют День матери в Украине — точная дата

В Украине этот праздник ежегодно приходится на второе воскресенье мая. Как известно, в 2024 году День матери мы отмечали 12 мая. А вот в 2025 году поздравлять своих мам украинцы будут уже 11 мая. Эта дата — прекрасная возможность для всех напомнить матерям, насколько они важны и незаменимы.

 

Когда празднуют День матери в Украине — точная дата
Подарок на День матери. Фото: depositphotos.com

Какие традиции празднования Дня матери в Украине

День матери — это напоминание о том, как важно ценить своих родных не только по праздникам. Обычай показывать уважение, заботу и любовь следует лелеять каждый день, ведь именно эти простые вещи делают семейные отношения крепкими и гармоничными.

На праздник в Украине принято:

  • посещать матерей и бабушек;
  • дарить подарки и цветы;
  • выражать благодарность с помощью теплых слов или открыток;
  • организовывать семейные встречи.

Ранее мы писали, что будем праздновать 1 января, кроме Нового года, и какие традиции этой большой даты в Украине.

Также предлагаем ознакомиться с календарем государственных, международных и профессиональных праздников в декабре 2024 года.

праздники традиции Украина День матери дата

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