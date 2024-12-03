Поцілунок під омелою на Різдво — народні прикмети, щоб вийти заміж

Закохані люди, які цілуються під омелою на Різдво. Фото: Pinterest

Багато хто чув про таку різдвяну традицію, як цілуватися з коханою людиною під омелою. Ми розповідаємо, що це за звичай, звідки пішла ця стародавня традиція і як правильно цілуватися під цією рослиною на Різдво, щоб все життя бути разом з коханою людиною.

Новини.LIVE розповідає більше про цю традицію.

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Що таке різдвяна омела

Предки в давні часи вважали омелу однією з найчарівніших, найтаємніших і священних рослин. У давнину вважалося, що омела може дарувати життя і покращувати родючість на городі, а також захищати людей від отрути і навіть бути потужним афродизіаком.

Різдвяна омела на стрічці. Фото: Pinterest

Звідки пішла традиція цілуватись під омелою на Різдво

Вважається, що, перш за все, традиція цілуватись під різдвяною омелою з’явилася як прояв любові матері до свого сина. Вже згодом цей звичай став культом для закоханих серед стародавніх греків. Вони придумали цей обряд, який став головною подією щорічного фестивалю Сатурналій.

У давні часи хлопець тримав гілку омели, підходив до коханої дівчини і цілував її, відкрито проявляючи власні почуття. Вже згодом поцілунок під цією священною рослиною став обрядом процесу одруження закоханих людей.

Закохана пара під гілкою омели. Фото: Pinterest

Як змінилася традиція цілуватись під омелою

Сьогодні дівчина у певний час на Різдво стає під гроном омели і чекає свого коханого, який повинен її поцілувати. Так хлопець пропонує своїй коханій вийти за нього заміж. На 12 день прийнято спалити цю рослину, а партнери за цей час повинні обов’язково одружитися.

Однак, якщо дівчину так і не поцілували під омелою, то найближчого року їй можна навіть не сподіватися на одруження.

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