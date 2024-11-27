Коли Різдво 2024 в Україні — що нести на вечерю хрещеним на Святвечір

Коли Різдвяний Святвечір 2024 — що нести хрещеним
Різдво Христове вже офіційно перенесли на 25 грудня, а ввечері 24 грудня всі хрещеники повинні нести вечерю своїм хрещеним батькам. Дізнайтеся, коли це потрібно робити і яку саме їжу треба відносити своїм "другим батькам" у Різдвяний Святвечір.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
У Святвечір прийнято згадувати своїх хрещених і нести їм вечерю, щоб зустрітися і гарно провести час разом. Якщо ви давно хотіли прийти в гості до хрещених, то це чудова нагода. А щоб не прогадати, дізнайтеся, коли нести вечерю і що саме повинно бути в кошику.
Різдво Христове 2024 — коли нести вечерю хрещеним
За традицією хрещеники несуть вечерю своїм хрещеним напередодні Різдва, тобто, ввечері 24 грудня. Діти зазвичай несуть готову страву своїм хрещеним батькам і отримують від них якісь смаколики і подарунки. Потім вся сім'я сідає за святковий стіл і починає їсти після сходу першої зірки в Різдвяний Святвечір.
Час трапези може змінюватися, особливо, коли куми живуть далеко один від одного.
Різдво Христове 2024 — яку їжу варто нести хрещеним батькам
Є цілий ряд продуктів, які зазвичай хрещеники несуть своїм хрещеним батькам. Найголовнішою стравою для Святвечора вважається кутя, яка є обов’язковим елементом для хрещених батьків. Ця страва готується з пшениці з додаванням мака, ізюма, сухофруктів, цукатів і меду.
Також можна взяти із собою хліб або іншу випічку, наприклад:
- Булочки
- Плетінка
- Пиріг
- Пампушки
- Торт
Не забудьте взяти із собою кошик, щоб покласти туди всі ці продукти, і прикрасити його якимись ласощами, наприклад:
- Цитрусовими
- Фруктами
- Цукерками
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