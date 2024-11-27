Образи на Різдво 2025 — модні ідеї для свята

Що одягнути на Різдво цього року — модні поради стиліста
Підготовка до новорічних свят завжди починається з вибору вбрання. Цього року варто звернути увагу на сукні, що підкреслюють елегантність і святковий настрій.
Персональний стиліст і телеведуча Олена Чорновол поділилась порадами, які образи стануть справжнім хітом на святкуванні новорічних свят.
Короткі сукні
Лаконічний і водночас елегантний вибір для тих, хто хоче виглядати стильно. Міні-сукні в стилі 60-х ідеально підкреслюють ноги та гармонійно коригують зону стегон. Вони підходять як для гучної вечірки, так і для камерного святкування.
Сукні з вирізом халтер
Ці сукні мають характерний дизайн із широкими бретелями, що сходяться до горловини. Вони додають образу витонченості та шику. Особливо популярні моделі з бархату або блискучих матеріалів, які ідеально доповнять атмосферу свята.
Сукні з паєтками
Для тих, хто хоче сяяти в прямому сенсі цього слова, сукні з паєтками — чудовий вибір. Моделі з великими блискітками або мікс із різних текстур допоможуть створити яскравий та ефектний образ, що приверне увагу.
Оксамитові сукні
Бархат — це класика для формальних заходів. Вбрання з цього матеріалу додає розкоші, підходить як для офіційних подій, так і для затишного сімейного святкування. Для дому краще вибрати більш вільні моделі, які не обмежують рухів.
Сукні з мереживними вставками
Мереживо залишається в моді й цього року. Сукні з мереживними елементами чудово поєднуються з іншими матеріалами, такими як шовк, бархат чи навіть паєтки. Вони додають образу ніжності та романтичності.
Червоні відтінки
Червоний — це завжди про Різдво та Новий рік. Сукні бордового або яскраво-червоного кольору створюють святкову атмосферу та привертають увагу. Це ідеальний вибір для вечірки або тематичного заходу.
Новорічні свята — чудова нагода для експериментів з образом. Головне, щоб вибране вбрання гармоніювало з вашою індивідуальністю та створювало святковий настрій.
Раніше ми писали про те, що не варто вдягати на Новий рік 2025.
Також ми повідомляли, в чому варто зустріти Новий рік, щоб потішити Змію.
Читайте Новини.LIVE!