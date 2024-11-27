Образи на Різдво 2025 — модні ідеї для свята

Дівчина готується до святкування. Фото: Pixabay

Підготовка до новорічних свят завжди починається з вибору вбрання. Цього року варто звернути увагу на сукні, що підкреслюють елегантність і святковий настрій.

Персональний стиліст і телеведуча Олена Чорновол поділилась порадами, які образи стануть справжнім хітом на святкуванні новорічних свят.

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Короткі сукні

Лаконічний і водночас елегантний вибір для тих, хто хоче виглядати стильно. Міні-сукні в стилі 60-х ідеально підкреслюють ноги та гармонійно коригують зону стегон. Вони підходять як для гучної вечірки, так і для камерного святкування.

Короткі сукні — це завжди вдалий вибір. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Сукні з вирізом халтер

Ці сукні мають характерний дизайн із широкими бретелями, що сходяться до горловини. Вони додають образу витонченості та шику. Особливо популярні моделі з бархату або блискучих матеріалів, які ідеально доповнять атмосферу свята.

Сукні з вирізом будуть виглядати досить звабливо. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Сукні з паєтками

Для тих, хто хоче сяяти в прямому сенсі цього слова, сукні з паєтками — чудовий вибір. Моделі з великими блискітками або мікс із різних текстур допоможуть створити яскравий та ефектний образ, що приверне увагу.

В сукні з паєтками немає шансу залишитись без уваги. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Оксамитові сукні

Бархат — це класика для формальних заходів. Вбрання з цього матеріалу додає розкоші, підходить як для офіційних подій, так і для затишного сімейного святкування. Для дому краще вибрати більш вільні моделі, які не обмежують рухів.

Бархатні сукні — це вічна класика. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Сукні з мереживними вставками

Мереживо залишається в моді й цього року. Сукні з мереживними елементами чудово поєднуються з іншими матеріалами, такими як шовк, бархат чи навіть паєтки. Вони додають образу ніжності та романтичності.

Сукні з мереживними вставками можуть мати елегантний вигляд. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Червоні відтінки

Червоний — це завжди про Різдво та Новий рік. Сукні бордового або яскраво-червоного кольору створюють святкову атмосферу та привертають увагу. Це ідеальний вибір для вечірки або тематичного заходу.

Червоні сукні підійдуть майже усім. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Новорічні свята — чудова нагода для експериментів з образом. Головне, щоб вибране вбрання гармоніювало з вашою індивідуальністю та створювало святковий настрій.

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