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Что надеть на Рождество в этом году — модные советы стилиста

27 ноября 2024 11:16
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Образы на Рождество 2025 — модные идеи для праздника
Девушка готовится к празднованию. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Подготовка к новогодним праздникам всегда начинается с выбора наряда. В этом году стоит обратить внимание на платья, подчеркивающие элегантность и праздничное настроение.

Персональный стилист и телеведущая Елена Черновол поделилась советами, какие образы станут настоящим хитом на праздновании новогодних праздников.

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Короткие платья

Лаконичный и одновременно элегантный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно. Мини-платья в стиле 60-х идеально подчеркивают ноги и гармонично корректируют зону бедер. Они подходят как для громкой вечеринки, так и камерного празднования.

Что одеть на Рождество в этом году — модные советы стилиста - фото 1
Короткие платья — это всегда удачный выбор. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Платья с вырезом халтер

Эти платья имеют характерный дизайн с широкими бретелями, сходящимися в горловину. Они придают образу изящества и шика. Особенно популярны модели из бархата или блестящих материалов, которые идеально дополнят атмосферу праздника.

Что одеть на Рождество в этом году — модные советы стилиста - фото 2
Платья с вырезом будут смотреться довольно обольстительно. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Платья с пайетками

Для тех, кто хочет сиять в прямом смысле этого слова, платья с пайетками — отличный выбор. Модели с большими блестками или микс из разных текстур помогут создать яркий и эффектный образ, который привлечет внимание.

Что одеть на Рождество в этом году — модные советы стилиста - фото 3
В платье с пайетками нет шанса остаться без внимания. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Бархатные платья

Бархат — это классика для формальных мероприятий. Наряд из этого материала добавляет роскоши, подходит как для официальных событий, так и для уютного семейного празднования. Для дома лучше выбрать более свободные модели, не ограничивающие движений.

Что одеть на Рождество в этом году — модные советы стилиста - фото 4
Бархатные платья — это вечная классика. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Платья с кружевными вставками

Кружево остается в моде и в этом году. Платья с кружевными элементами отлично сочетаются с другими материалами, такими как шелк, бархат или даже пайетки. Они придают образу нежности и романтичности.

Что одеть на Рождество в этом году — модные советы стилиста - фото 5
Платья с кружевными вставками могут выглядеть элегантно. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Красные оттенки

Красный — это всегда о Рождестве и Новом годе. Платья бордового или алого цвета создают праздничную атмосферу и привлекают внимание. Это идеальный выбор для вечеринки или тематического мероприятия.

Что одеть на Рождество в этом году — модные советы стилиста - фото 6
Красные платья подойдут почти всем. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Новогодние праздники — отличный повод для экспериментов с образом. Главное, чтобы выбранный наряд гармонировал с вашей индивидуальностью и создавал праздничное настроение.

Ранее мы писали о том, что не стоит надевать на Новый год 2025 года.

Также мы сообщали, в чем стоит встретить Новый год, чтобы порадовать Змею.

мода одежда женщины стиль новогодние платья

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