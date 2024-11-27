Образы на Рождество 2025 — модные идеи для праздника

Что надеть на Рождество в этом году — модные советы стилиста
Подготовка к новогодним праздникам всегда начинается с выбора наряда. В этом году стоит обратить внимание на платья, подчеркивающие элегантность и праздничное настроение.
Персональный стилист и телеведущая Елена Черновол поделилась советами, какие образы станут настоящим хитом на праздновании новогодних праздников.
Короткие платья
Лаконичный и одновременно элегантный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно. Мини-платья в стиле 60-х идеально подчеркивают ноги и гармонично корректируют зону бедер. Они подходят как для громкой вечеринки, так и камерного празднования.
Платья с вырезом халтер
Эти платья имеют характерный дизайн с широкими бретелями, сходящимися в горловину. Они придают образу изящества и шика. Особенно популярны модели из бархата или блестящих материалов, которые идеально дополнят атмосферу праздника.
Платья с пайетками
Для тех, кто хочет сиять в прямом смысле этого слова, платья с пайетками — отличный выбор. Модели с большими блестками или микс из разных текстур помогут создать яркий и эффектный образ, который привлечет внимание.
Бархатные платья
Бархат — это классика для формальных мероприятий. Наряд из этого материала добавляет роскоши, подходит как для официальных событий, так и для уютного семейного празднования. Для дома лучше выбрать более свободные модели, не ограничивающие движений.
Платья с кружевными вставками
Кружево остается в моде и в этом году. Платья с кружевными элементами отлично сочетаются с другими материалами, такими как шелк, бархат или даже пайетки. Они придают образу нежности и романтичности.
Красные оттенки
Красный — это всегда о Рождестве и Новом годе. Платья бордового или алого цвета создают праздничную атмосферу и привлекают внимание. Это идеальный выбор для вечеринки или тематического мероприятия.
Новогодние праздники — отличный повод для экспериментов с образом. Главное, чтобы выбранный наряд гармонировал с вашей индивидуальностью и создавал праздничное настроение.
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