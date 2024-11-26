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Не вдягайте це на Новий рік — Змія цього не пробачить

26 листопада 2024 14:21
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Що не варто вдягати на Новий рік 2025, щоб не залучити нещастя
Дівчина відкриває подарунок. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Новий 2025 рік вже не за горами, і настав час подумати про те, в чому святкувати, щоб привернути удачу та залишити позаду всі негаразди. Символом наступного року за китайським календарем стане Зелена Дерев'яна Змія, і вона має свої вподобання в кольорах і стилях.

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Астрологи рекомендують обирати відтінки, які подобаються символу року. Зелена Змія віддає перевагу таким кольорам:

  • Зелений — основний колір року, що символізує гармонію.
  • Жовтий і помаранчевий — привернуть удачу та тепло.
  • Сріблястий і золотавий — чудовий вибір для жінок, щоб виглядати яскраво й елегантно.
  • Коричневий — ідеальний варіант для чоловіків.
Не вдягайте це на Новий рік — Змія цього не пробачить - фото 1
Зустріти Новий рік в зеленій сукні буде гарним вибором. Фото з Instagram

Якщо ви хочете додати особливого шарму до образу, сміливо обирайте вбрання зі зміїним принтом. Це стане своєрідною даниною символу року, і, за словами астрологів, принесе успіх у майбутньому.

Не вдягайте це на Новий рік — Змія цього не пробачить - фото 2
Будете сяяти в новорічну ніч. Фото з Instagram

Чого уникати в новорічну ніч

Важливо знати, які кольори краще не вдягати, щоб не викликати гніву Змії. Серед заборонених:

  • Фіолетовий, чорний і сірий — асоціюються з негативною енергією.
  • Флуоресцентні відтінки — не гармонують із символом року.
  • Червоний — символ агресії, який не сподобається Змії.
  • Синій і блакитний — категорично не рекомендуються, оскільки вони суперечать енергії року.
Не вдягайте це на Новий рік — Змія цього не пробачить - фото 3
Червоний хоч і має гарний вигляд, але не підійде для цього свята.
 Фото з Instagram
Не вдягайте це на Новий рік — Змія цього не пробачить - фото 4
Від чорних відтінків теж краще відмовитись. Фото з Instagram


Особливу увагу слід звернути на матеріали. Одяг із натуральної зміїної шкіри — це табу для святкової ночі. Такий вибір може принести неприємності та випробування протягом року.

Отже, щоб рік Зеленої Дерев'яної Змії був щасливим і вдалим, обирайте кольори та стилі, які відповідають енергетиці символу року. 

Раніше ми писали про аксесуар, що гармонійно доповнить будь-яке вбрання.

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свята мода одяг Новий рік стиль

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