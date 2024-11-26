Що не варто вдягати на Новий рік 2025, щоб не залучити нещастя

Дівчина відкриває подарунок. Фото: Pixabay

Новий 2025 рік вже не за горами, і настав час подумати про те, в чому святкувати, щоб привернути удачу та залишити позаду всі негаразди. Символом наступного року за китайським календарем стане Зелена Дерев'яна Змія, і вона має свої вподобання в кольорах і стилях.

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Астрологи рекомендують обирати відтінки, які подобаються символу року. Зелена Змія віддає перевагу таким кольорам:

Зелений — основний колір року, що символізує гармонію.

— основний колір року, що символізує гармонію. Жовтий і помаранчевий — привернуть удачу та тепло.

— привернуть удачу та тепло. Сріблястий і золотавий — чудовий вибір для жінок, щоб виглядати яскраво й елегантно.

— чудовий вибір для жінок, щоб виглядати яскраво й елегантно. Коричневий — ідеальний варіант для чоловіків.

Зустріти Новий рік в зеленій сукні буде гарним вибором. Фото з Instagram

Якщо ви хочете додати особливого шарму до образу, сміливо обирайте вбрання зі зміїним принтом. Це стане своєрідною даниною символу року, і, за словами астрологів, принесе успіх у майбутньому.

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Чого уникати в новорічну ніч

Важливо знати, які кольори краще не вдягати, щоб не викликати гніву Змії. Серед заборонених:

Фіолетовий, чорний і сірий — асоціюються з негативною енергією.

— асоціюються з негативною енергією. Флуоресцентні відтінки — не гармонують із символом року.

— не гармонують із символом року. Червоний — символ агресії, який не сподобається Змії.

— символ агресії, який не сподобається Змії. Синій і блакитний — категорично не рекомендуються, оскільки вони суперечать енергії року.

Червоний хоч і має гарний вигляд, але не підійде для цього свята.

Фото з Instagram

Від чорних відтінків теж краще відмовитись. Фото з Instagram



Особливу увагу слід звернути на матеріали. Одяг із натуральної зміїної шкіри — це табу для святкової ночі. Такий вибір може принести неприємності та випробування протягом року.

Отже, щоб рік Зеленої Дерев'яної Змії був щасливим і вдалим, обирайте кольори та стилі, які відповідають енергетиці символу року.

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