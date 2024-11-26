Що не варто вдягати на Новий рік 2025, щоб не залучити нещастя

Не вдягайте це на Новий рік — Змія цього не пробачить
Новий 2025 рік вже не за горами, і настав час подумати про те, в чому святкувати, щоб привернути удачу та залишити позаду всі негаразди. Символом наступного року за китайським календарем стане Зелена Дерев'яна Змія, і вона має свої вподобання в кольорах і стилях.
Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Що вдягти для святкової ночі
Астрологи рекомендують обирати відтінки, які подобаються символу року. Зелена Змія віддає перевагу таким кольорам:
- Зелений — основний колір року, що символізує гармонію.
- Жовтий і помаранчевий — привернуть удачу та тепло.
- Сріблястий і золотавий — чудовий вибір для жінок, щоб виглядати яскраво й елегантно.
- Коричневий — ідеальний варіант для чоловіків.
Якщо ви хочете додати особливого шарму до образу, сміливо обирайте вбрання зі зміїним принтом. Це стане своєрідною даниною символу року, і, за словами астрологів, принесе успіх у майбутньому.
Чого уникати в новорічну ніч
Важливо знати, які кольори краще не вдягати, щоб не викликати гніву Змії. Серед заборонених:
- Фіолетовий, чорний і сірий — асоціюються з негативною енергією.
- Флуоресцентні відтінки — не гармонують із символом року.
- Червоний — символ агресії, який не сподобається Змії.
- Синій і блакитний — категорично не рекомендуються, оскільки вони суперечать енергії року.
Особливу увагу слід звернути на матеріали. Одяг із натуральної зміїної шкіри — це табу для святкової ночі. Такий вибір може принести неприємності та випробування протягом року.
Отже, щоб рік Зеленої Дерев'яної Змії був щасливим і вдалим, обирайте кольори та стилі, які відповідають енергетиці символу року.
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