Что не стоит одевать на Новый год 2025, чтобы не привлечь несчастья

Не одевайте это на Новый год — Змея этого не простит
Новый 2025 год уже не за горами, и пора подумать о том, в чем праздновать, чтобы привлечь удачу и оставить позади все неурядицы. Символом в следующем году по китайскому календарю станет Зеленая Деревянная Змея, и она имеет свои предпочтения в цветах и стилях.
Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Что надеть для праздничной ночи
Астрологи рекомендуют выбирать оттенки, которые нравятся символу рока.
- Зеленый — основной цвет года, символизирующий гармонию.
- Желтый и оранжевый — привлекут удачу и тепло.
- Серебристый и золотистый — отличный выбор для женщин, чтобы выглядеть ярко и элегантно.
- Коричневый — идеальный вариант для мужчин.
Если вы хотите добавить особого шарма к образу, смело выбирайте наряды со змеиным принтом. Это станет своеобразной данью символу года, и, по словам астрологов, принесет успех в будущем.
Чего избегать в новогоднюю ночь
Важно знать, какие цвета лучше не одевать, чтобы не вызвать гнева Змеи.
- Фиолетовый, черный и серый — ассоциируются с отрицательной энергией.
- Флуоресцентные оттенки тоже не гармонируют с символом года.
- Красный — символ агрессии, который не понравится Змее.
- Синий и голубой — категорически не рекомендуются, поскольку они противоречат энергии года.
Особое внимание следует обратить на материалы. Одежда из натуральной змеиной кожи — это табу для праздничной ночи. Такой выбор может доставить неприятности и испытания в течение года.
Итак, чтобы год Зеленой Деревянной Змеи был счастливым и удачным, выбирайте цвета и стили, соответствующие энергетике символа года.
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