Что не стоит одевать на Новый год 2025, чтобы не привлечь несчастья

Девушка открывает подарок. Фото: Pixabay

Новый 2025 год уже не за горами, и пора подумать о том, в чем праздновать, чтобы привлечь удачу и оставить позади все неурядицы. Символом в следующем году по китайскому календарю станет Зеленая Деревянная Змея, и она имеет свои предпочтения в цветах и ​​стилях.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Астрологи рекомендуют выбирать оттенки, которые нравятся символу рока.

Зеленый — основной цвет года, символизирующий гармонию.

— основной цвет года, символизирующий гармонию. Желтый и оранжевый — привлекут удачу и тепло.

— привлекут удачу и тепло. Серебристый и золотистый — отличный выбор для женщин, чтобы выглядеть ярко и элегантно.

— отличный выбор для женщин, чтобы выглядеть ярко и элегантно. Коричневый — идеальный вариант для мужчин.

Встретить Новый год в зеленом платье будет хорошим выбором. Фото с Instagram

Если вы хотите добавить особого шарма к образу, смело выбирайте наряды со змеиным принтом. Это станет своеобразной данью символу года, и, по словам астрологов, принесет успех в будущем.

Будете сиять в новогоднюю ночь. Фото с Instagram

Чего избегать в новогоднюю ночь

Важно знать, какие цвета лучше не одевать, чтобы не вызвать гнева Змеи.

Фиолетовый, черный и серый — ассоциируются с отрицательной энергией.

— ассоциируются с отрицательной энергией. Флуоресцентные оттенки тоже не гармонируют с символом года.

тоже не гармонируют с символом года. Красный — символ агрессии, который не понравится Змее.

— символ агрессии, который не понравится Змее. Синий и голубой — категорически не рекомендуются, поскольку они противоречат энергии года.

Красный хоть и выглядит красиво, но не подойдет для этого праздника. Фото с Instagram

От черных оттенков тоже лучше отказаться. Фото с Instagram



Особое внимание следует обратить на материалы. Одежда из натуральной змеиной кожи — это табу для праздничной ночи. Такой выбор может доставить неприятности и испытания в течение года.

Итак, чтобы год Зеленой Деревянной Змеи был счастливым и удачным, выбирайте цвета и стили, соответствующие энергетике символа года.

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