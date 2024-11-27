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Когда Рождественский Сочельник 2024 — что нести крестным

27 ноября 2024 22:14
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда Рождество 2024 в Украине — что нести на вечерю крестным на Сочельник
Мужчина, держащий кутью в тарелке. Фото: Freepik
Светлана Конюшенко - Редактор

Рождество уже официально перенесли на 25 декабря, а вечером 24 декабря все крестники должны нести вечерю своим крестным родителям. Узнайте, когда это нужно делать и какую именно еду нужно относить своим "вторым родителям" в Рождественский Сочельник.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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В Сочельник принято вспоминать своих крестных и нести им вечерю, чтобы встретиться и хорошо провести время вместе. Если вы давно хотели прийти в гости к крестным, то это отличный случай. А чтобы не прогадать, узнайте, когда нести вечерю и что именно должно быть в корзине.

Рождество Христово 2024 — когда нести вечерю крестным

По традиции крестники несут вечерю своим крестным накануне Рождества, то есть, вечером 24 декабря. Дети обычно несут готовое блюдо своим крестным родителям и получают от них какие-нибудь вкусности и подарки. Затем вся семья садится за праздничный стол и начинает есть после восхода первой звезды в Рождественский Сочельник.

Праздничный стол
Люди за столом в Сочельник. Фото: Pexels

Время трапезы может меняться, особенно когда кумовья живут далеко друг от друга.

Рождество Христово 2024 — какую еду следует нести крестным родителям

Есть целый ряд продуктов, которые обычно крестники несут своим крестным родителям. Самым главным блюдом для Сочельника считается кутья, которая является обязательным элементом для крестных родителей. Это блюдо готовится из пшеницы с добавлением мака, изюма, сухофруктов, цукатов и меда.

Кутья
Женщина с кутьей в руках. Фото: Freepik

Также можно взять с собой хлеб или другую выпечку, например:

  • Булочки
  • Плетенка
  • Пирог
  • Пампушки
  • Торт

Не забудьте взять с собой корзину, чтобы положить туда все эти продукты, и украсить ее каким-нибудь лакомством, например:

  • Цитрусовыми
  • Фрукты
  • Конфетами

Напомним, мы писали о том, в какие европейские страны не стоит ехать украинцам на Рождество.

Раньше мы рассказывали о том, когда людям в Украине следует праздновать Рождество Христово.

Также мы сообщали о том, что можно надеть в Рождество в этом году.

праздники продукты Рождество советы сочельник крестные

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