Куди не треба їхати до Європи на Різдво 2025 — список країн

Чоловік, який стоїть з валізою. Фото: Freepik

Далеко не всі країни Європи створюють ту саму святкову атмосферу, якої хочеться чи не кожному українцю на Різдво. Дізнайтеся, куди не варто вирушати на святкування, щоб не розчаруватися і не провести цей прекрасний день в поганому настрої.

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Мальта

Не секрет, що Мальта — це середземноморська країна, де немає ані зими, ані снігу. Попри те, що жителі цієї європейської країни також відзначають там Різдво, це відбувається зовсім не так, як, наприклад, в інших країнах світу. Якщо ви хочете поринути в святкову різдвяну атмосферу, не обирайте Мальту для святкування.

Європейська країна — Мальта. Фото: BBC

Албанія

У цій європейській країні до 1900 року не можна було мати будь-які релігійні нахили. До того ж, половина жителів цієї країни сповідують іслам, а оскільки Різдво — це християнське свято, його святкування не таке поширене, як в інших країнах Європи. І хоча в різних містах Албанії проходять ярмарки, встановлюються ялинки тощо, атмосфера там не така.

Європейська країна — Албанія. Фото: Pelago

Туреччина

На території Туреччини більшість людей сповідають іслам, тому Різдво — це не офіційне свято в цій країні. Люди-християни відзначають це свято у вузькому колі, наприклад, за столом або в церквах. У деяких громадських місцях для туристів намагаються створити святкову атмосферу, але там вона не дуже відчувається.

Європейська країна — Туреччина. Фото: Pinterest

Греція

Греція — це доволі популярна країна Європи серед туристів, зокрема, українських. Якщо ви вирушите до цієї країни, то чекайте на ялинки, апетитні страви і новорічні прикраси, але якщо ви хочете побачити там різні святкові ярмарки або сніг, то Греція — далеко не найкращий вибір.

Європейська країна — Греція. Фото: Pinterest

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