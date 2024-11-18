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Куди краще не їхати на Різдво до Європи — найгірші країни

18 листопада 2024 19:30
Світлана Зайцева - Редактор
Куди не треба їхати до Європи на Різдво 2025 — список країн
Чоловік, який стоїть з валізою. Фото: Freepik
Світлана Зайцева - Редактор

Далеко не всі країни Європи створюють ту саму святкову атмосферу, якої хочеться чи не кожному українцю на Різдво. Дізнайтеся, куди не варто вирушати на святкування, щоб не розчаруватися і не провести цей прекрасний день в поганому настрої.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Мальта

Не секрет, що Мальта — це середземноморська країна, де немає ані зими, ані снігу. Попри те, що жителі цієї європейської країни також відзначають там Різдво, це відбувається зовсім не так, як, наприклад, в інших країнах світу. Якщо ви хочете поринути в святкову різдвяну атмосферу, не обирайте Мальту для святкування.

Мальта
Європейська країна — Мальта. Фото: BBC

Албанія

У цій європейській країні до 1900 року не можна було мати будь-які релігійні нахили. До того ж, половина жителів цієї країни сповідують іслам, а оскільки Різдво — це християнське свято, його святкування не таке поширене, як в інших країнах Європи. І хоча в різних містах Албанії проходять ярмарки, встановлюються ялинки тощо, атмосфера там не така.

Албания
Європейська країна — Албанія. Фото: Pelago

Туреччина

На території Туреччини більшість людей сповідають іслам, тому Різдво — це не офіційне свято в цій країні. Люди-християни відзначають це свято у вузькому колі, наприклад, за столом або в церквах. У деяких громадських місцях для туристів намагаються створити святкову атмосферу, але там вона не дуже відчувається.

Турция
Європейська країна — Туреччина. Фото: Pinterest

Греція

Греція — це доволі популярна країна Європи серед туристів, зокрема, українських. Якщо ви вирушите до цієї країни, то чекайте на ялинки, апетитні страви і новорічні прикраси, але якщо ви хочете побачити там різні святкові ярмарки або сніг, то Греція — далеко не найкращий вибір.

Греция
Європейська країна — Греція. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які країни світу вважаються найкращими для переїзду. 

Раніше ми розповідали про те, коли в Україні відзначається День Святого Миколая в 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати своїй дитині на День Святого Миколая.

свята Європа Різдво поради країни

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18:41 На Вінниччині зупинена робота Ладижинської ТЕС

18:36 За рік ЗСУ використали 3 млн снарядів — яких найбільше

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