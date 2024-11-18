Куда не нужно ехать в Европу на Рождество 2025 — список стран

Куда лучше не ехать на Рождество в Европу — самые плохие страны
Далеко не все страны Европы создают ту самую праздничную атмосферу, которой хочется чуть ли не каждому украинцу на Рождество. Узнайте, куда не стоит отправляться на празднование, чтобы не разочароваться и не провести этот прекрасный день в плохом настроении.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Худшие страны Европы для празднования Рождества
Мальта
Не секрет, что Мальта — это средиземноморская страна, где нет ни зимы, ни снега. Несмотря на то, что жители этой европейской страны также отмечают Рождество, это происходит совсем не так, как, например, в других странах мира. Если вы хотите погрузиться в праздничную рождественскую атмосферу, не выбирайте Мальту для празднования.
Албания
В этой европейской стране до 1900 года нельзя было иметь какие-либо религиозные наклонности. К тому же, половина жителей этой страны исповедуют ислам, а поскольку Рождество — это христианский праздник, его празднование не так распространено, как в других странах Европы. И хотя в разных городах Албании проходят ярмарки, устанавливаются елки и тому подобное, атмосфера там не такая.
Турция
На территории Турции большинство людей исповедуют ислам, поэтому Рождество — это не официальный праздник в этой стране. Люди-христиане отмечают этот праздник в узком кругу, например, за столом или в церквях. В некоторых общественных местах для туристов пытаются создать праздничную атмосферу, но там она не очень чувствуется.
Греция
Греция — довольно популярная страна Европы среди туристов, в частности, украинских. Если вы отправитесь в эту страну, то ждите елок, аппетитных блюд и новогодних украшений, но если вы хотите увидеть там различные праздничные ярмарки или снег, то Греция — далеко не самый лучший выбор.
Напомним, мы писали о том, какие страны мира считаются самыми лучшими для переезда.
Ранее мы рассказывали, когда в Украине отмечается День Святого Николая в 2024 году.
Также мы сообщали, что можно подарить своему ребенку на День Святого Николая.
Читайте Новини.LIVE!