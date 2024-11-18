Куда не нужно ехать в Европу на Рождество 2025 — список стран

Мужчина, который стоит с чемоданом. Фото: Freepik

Далеко не все страны Европы создают ту самую праздничную атмосферу, которой хочется чуть ли не каждому украинцу на Рождество. Узнайте, куда не стоит отправляться на празднование, чтобы не разочароваться и не провести этот прекрасный день в плохом настроении.

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Мальта

Не секрет, что Мальта — это средиземноморская страна, где нет ни зимы, ни снега. Несмотря на то, что жители этой европейской страны также отмечают Рождество, это происходит совсем не так, как, например, в других странах мира. Если вы хотите погрузиться в праздничную рождественскую атмосферу, не выбирайте Мальту для празднования.

Европейская страна — Мальта. Фото: BBC

Албания

В этой европейской стране до 1900 года нельзя было иметь какие-либо религиозные наклонности. К тому же, половина жителей этой страны исповедуют ислам, а поскольку Рождество — это христианский праздник, его празднование не так распространено, как в других странах Европы. И хотя в разных городах Албании проходят ярмарки, устанавливаются елки и тому подобное, атмосфера там не такая.

Европейская страна — Албания. Фото: Pelago

Турция

На территории Турции большинство людей исповедуют ислам, поэтому Рождество — это не официальный праздник в этой стране. Люди-христиане отмечают этот праздник в узком кругу, например, за столом или в церквях. В некоторых общественных местах для туристов пытаются создать праздничную атмосферу, но там она не очень чувствуется.

Европейская страна — Турция. Фото: Pinterest

Греция

Греция — довольно популярная страна Европы среди туристов, в частности, украинских. Если вы отправитесь в эту страну, то ждите елок, аппетитных блюд и новогодних украшений, но если вы хотите увидеть там различные праздничные ярмарки или снег, то Греция — далеко не самый лучший выбор.

Европейская страна — Греция. Фото: Pinterest

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